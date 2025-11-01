ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్ ఫీవర్- ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు ఒక్క టికెట్ రూ.1.5 లక్షలు?

భారత్ - సౌతాఫ్రికా ఫైనల్ మ్యాచ్- టికెట్ల ధరలు మరీ ఇంతనా?

Womens World Cup Final Tickets
Womens World Cup Final Tickets (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 5:45 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens World Cup Final Tickets : మరో 24 గంటల్లోపే వరల్డ్​కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఆదివారం (నవంబర్ 02) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మ్యాచ్ మొదలవుతుంది. ఫైనల్​కు చేరిన భారత్- సౌతాఫ్రికా తొలిసారి విశ్వవిజేతగా నిలవాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. నవీ ముంబయి డివై పాటిల్ స్టేడియం ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మ్యాచ్​కు వేదిక కానుంది. దీంతో ప్రస్తుతం దేశమంతా వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​ ఫీవర్ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే మ్యాచ్​ను లైవ్​లో చూసేందుకు వేల సంఖ్యలో అభిమానులు టికెట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, టిక్కెట్ల విషయంలో మాత్రం ఇంకా గందరగోళం కొనసాగుతోంది.

36 గంటల నుంచి వెయిటింగ్!
ఈ టోర్నీకి సంబంధించిన నిర్వాహకులు టికెట్లను ఆఫ్​లైన్, ఆన్​లైన్ రెండు విధాలుగా విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఆఫ్​లైన్ టికెట్ అమ్మకాలపై నిర్వాహకుల నుంచి స్పష్టత లేదు! ఫైనల్ మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం అభిమానులు డివై పాటిల్ స్టేడియం బయట భారీ క్యూలో నిలబడి ఉన్నారు. కొంతమంది దాదాపు 36 గంటల నుంచి క్యూ లో వేచి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. స్టేడియం బయట టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద మాత్రం పొడవైన క్యూ లు కనిపిస్తున్నాయి.

నిమిషాల్లో సోల్డ్ ఔట్!
ఇక ఆన్‌లైన్ టిక్కెట్ల విషయానికి వస్తే, ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ బుక్​మై షో అఫీషియల్ బుకింగ్ పార్ట్​నర్​గా ఉంది. ఈ టోర్నీలో టికెట్ కనీస ధర రూ.150గా ఉంది. అయితే ఇంకొన్ని గంటల్లోనే మ్యాచ్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, బుక్​మై షో లో చాలా ఆలస్యంగా టికెట్ సేల్ మొదలైంది. కానీ, లైవ్ సేల్ (Live Sale) ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే 'సోల్డ్ ఔట్' (Sold Out) అని రావడంతో ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు.

ఒక్క టికెట్ లక్ష రూపాయలా?
బుక్​మై షోతో పాటు వయాగోగో వంటి బుకింగ్ వెబ్‌సైట్‌లలోనూ టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ధరలు మాత్రం అత్యధికంగా ఉన్నాయి. రూ.6500 నుంచి లక్ష దాకా చూపిస్తుండడం గమనార్హం. రూ.150కే టికెట్ ధరలు ప్రారంభమైనా, ఈ వయాగోగో వెబ్​సైట్​లో మాత్రం సెక్షన్ VIP B L1 లాంజ్​లో ఒక్కో టిక్కెట్​కు రూ.156,873 భారీ ధర చూపిస్తోంది. దీంతో అభిమానులు షాక్​ అవుతున్నారు. నిన్నటి దాకా రూ.150 అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇంతలా పెంచేస్తే ఎలా అంటూ నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

Last Updated : November 1, 2025 at 6:11 PM IST

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP FINAL TICKETS
WOMENS WORLD 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.