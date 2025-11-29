WPL షెడ్యూల్ రిలీజ్- 22 మ్యాచ్లు- రెండే వేదికలు
WPL 2026 షెడ్యూల్ ఔట్- నవీ ముంబయిలో ప్రారంభమై, వడోదరలో ముగుస్తుంది!
WPL 2026 Schedule : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 సీజన్కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను బీసీసీఐ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ టోర్నీ వచ్చే ఏడాది జనవరి 09- ఫిబ్రవరి 05 మధ్యలో ఉండనుందని బోర్డు రీసెంట్గా ప్రకటించగా, తాజాగా ఫుల్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ టోర్నీలో ఎలిమినేటర్, ఫైనల్ సహా మొత్తం 22 మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి.
రెండు వేదికల్లోనే!
నవీ ముంబయి, వడోదర రెండు వేదికల్లోనే పూర్తి టోర్నీ ఉండనుంది. సీజన్లోని తొలి 11 మ్యాచ్లు నవీ ముంబయిలో జరగనుండగా, తర్వాతి 11 మ్యాచ్లకు వడోదర వేదిక కానుంది. ఎలిమినేటర్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు వడోదర స్టేడియంలో లోనే జరగనున్నాయి. రెండుసార్లు ఛాంపియన్స్ ముంబయి ఇండియన్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య మ్యాచ్లో ఈ సీజన్కు తెరలేవనుంది.
జనవరి 09 నవీ ముంబయిలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 5న వడోదరలోని కోటంబి స్టేడియంలో ఫైనల్ జరుగుతుంది. ఫిబ్రవరి 3న ఎలిమినేటర్, ఫిబ్రవరి 05 ఫైనల్ ఉండనుంది. లీగ్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ టేబుల్లో టాప్లో ఉన్న జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఇక రెండు, మూడు ప్లేస్ల్లో ఉన్న జట్ల మధ్య ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్, ఫైనల్కు దూసుకెళ్తుంది.
నవీ ముంబయిలో జరిగే మ్యాచ్లు
- జనవరి 09: ముంబయి ఇండియన్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
- జనవరి 10: UP వారియర్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
- జనవరి 10: ముంబయి ఇండియన్స్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
- జనవరి 11: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
- జనవరి 12: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs యూపీ వారియర్స్
- జనవరి 13: ముంబయి ఇండియన్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
- జనవరి 14: UP వారియర్స్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
- జనవరి 15: ముంబయి ఇండియన్స్ vs UP వారియర్స్
- జనవరి 16: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs గుజరాత్ జెయింట్స్
- జనవరి 17: UP వారియర్స్ vs ముంబయి ఇండియన్స్
- జనవరి 17: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
వడోదరలో జరిగే మ్యాచ్లు
- జనవరి 19: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
- జనవరి 20: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs ముంబయి ఇండియన్స్
- జనవరి 22: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs UP వారియర్స్
- జనవరి 24: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
- జనవరి 26: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs ముంబయి ఇండియన్స్
- జనవరి 27: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
- జనవరి 29: యుపీ వారియర్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
- జనవరి 30: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs ముంబయి ఇండియన్స్
- ఫిబ్రవరి 01: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs యుపీ వారియర్స్
నాకౌట్ మ్యాచ్లు
- ఫిబ్రవరి 03: ఎలిమినేటర్- వడోదర
- ఫిబ్రవరి 05: ఫైనల్ - వడోదర
WPL విజేతలు వీళ్లే!
WPL తొలిసారి 2023లో జరిగింది. ఆ సీజన్లో ముంబయి ఇండియన్స్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత రెండో ఎడిషన్ (2024)లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ట్రోఫీ నెగ్గింది. 2025 సీజన్లోనూ ముంబయి ఇండియన్స్ విజేకగా నిలిచింది. అయితే ఈ మూడుసార్లు కూడా దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు ఫైనల్ చేరింది. కానీ రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది.
