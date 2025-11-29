ETV Bharat / sports

WPL షెడ్యూల్ రిలీజ్- 22 మ్యాచ్​లు- రెండే వేదికలు

WPL 2026 షెడ్యూల్ ఔట్- నవీ ముంబయిలో ప్రారంభమై, వడోదరలో ముగుస్తుంది!

WPL 2026
WPL 2026 (Source : AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 1:19 PM IST

WPL 2026 Schedule : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 సీజన్​కు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ను బీసీసీఐ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ టోర్నీ వచ్చే ఏడాది జనవరి 09- ఫిబ్రవరి 05 మధ్యలో ఉండనుందని బోర్డు రీసెంట్​గా ప్రకటించగా, తాజాగా ఫుల్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ టోర్నీలో ఎలిమినేటర్, ఫైనల్ సహా మొత్తం 22 మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి.

రెండు వేదికల్లోనే!
నవీ ముంబయి, వడోదర రెండు వేదికల్లోనే పూర్తి టోర్నీ ఉండనుంది. సీజన్‌లోని తొలి 11 మ్యాచ్​లు నవీ ముంబయిలో జరగనుండగా, తర్వాతి 11 మ్యాచ్​లకు వడోదర వేదిక కానుంది. ఎలిమినేటర్, ఫైనల్ మ్యాచ్​లు వడోదర స్టేడియంలో లోనే జరగనున్నాయి. రెండుసార్లు ఛాంపియన్స్ ముంబయి ఇండియన్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య మ్యాచ్​లో ఈ సీజన్​కు తెరలేవనుంది.

జనవరి 09 నవీ ముంబయిలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్​ జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 5న వడోదరలోని కోటంబి స్టేడియంలో ఫైనల్ జరుగుతుంది. ఫిబ్రవరి 3న ఎలిమినేటర్, ఫిబ్రవరి 05 ఫైనల్ ఉండనుంది. లీగ్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ టేబుల్​లో టాప్​లో ఉన్న జట్టు నేరుగా ఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఇక రెండు, మూడు ప్లేస్​ల్లో ఉన్న జట్ల మధ్య ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్, ఫైనల్​కు దూసుకెళ్తుంది.

నవీ ముంబయిలో జరిగే మ్యాచ్‌లు

  • జనవరి 09: ముంబయి ఇండియన్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • జనవరి 10: UP వారియర్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 10: ముంబయి ఇండియన్స్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 11: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 12: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs యూపీ వారియర్స్
  • జనవరి 13: ముంబయి ఇండియన్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 14: UP వారియర్స్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 15: ముంబయి ఇండియన్స్ vs UP వారియర్స్
  • జనవరి 16: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 17: UP వారియర్స్ vs ముంబయి ఇండియన్స్
  • జనవరి 17: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు

వడోదరలో జరిగే మ్యాచ్‌లు

  • జనవరి 19: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • జనవరి 20: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs ముంబయి ఇండియన్స్
  • జనవరి 22: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs UP వారియర్స్
  • జనవరి 24: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 26: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs ముంబయి ఇండియన్స్
  • జనవరి 27: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 29: యుపీ వారియర్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • జనవరి 30: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs ముంబయి ఇండియన్స్
  • ఫిబ్రవరి 01: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs యుపీ వారియర్స్

నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు

  • ఫిబ్రవరి 03: ఎలిమినేటర్- వడోదర
  • ఫిబ్రవరి 05: ఫైనల్ - వడోదర

WPL విజేతలు వీళ్లే!
WPL తొలిసారి 2023లో జరిగింది. ఆ సీజన్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత రెండో ఎడిషన్​ (2024)లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ట్రోఫీ నెగ్గింది. 2025 సీజన్​లోనూ ముంబయి ఇండియన్స్ విజేకగా నిలిచింది. అయితే ఈ మూడుసార్లు కూడా దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు ఫైనల్​ చేరింది. కానీ రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది.

