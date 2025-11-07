WPL రిటెన్షన్ లిస్ట్- ముంబయికి హర్మన్ టాప్ ప్రియారిటి కాదు!
WPL 2026 రిటెన్షన్ లిస్ట్- మిగిలిన పర్స్ వ్యాల్యూ
Published : November 7, 2025 at 11:28 AM IST
WPL 2026 Retention List : 2026 మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్కు బీసీసీఐ అంతా సిద్ధం చేస్తోంది. ఈనెల దిల్లీ వేదికగా 27న వేలం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తాము రిటైన్ చేసుకున్న ప్లేయర్ల లిస్ట్ను ప్రకటించాయి. నిబంధనల ప్రకారం రిటెన్షన్లో గరిష్ఠంగా ఐదుగురు ప్లేయర్లు ఉండవచ్చు. ఇందులో ముగ్గురు భారత్, ఇద్దరు ఫారిన్ ప్లేయర్లు ఉండాలి. ఐదు జట్లు కలిపి మొత్తం 17 మంది ప్లేయర్లను రిటైన్ చేసుకున్నాయి. ఇందులో ఏడుగురు ఫారిన్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఏయే జట్లు ఎవరెవరిని రిటైన్ చేసుకున్నాయి? అసలు ఫ్రాంచైజీల పర్స్ వ్యాల్యూ ఎంత? అనేది చూద్దాం!
ఒక్కో ప్లేయర్కు ఎంత?
డబ్ల్యూపీఎల్లో జట్టును నిర్మించుకునేందుకు ఒక్కో జట్టుకు రూ.15 కోట్ల పర్స్ వ్యాల్యూ ఉంది. ఈ లిమిట్లోనే ప్లేయర్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక తాజా రిటెన్షన్స్లో ముంబయి ఇండియన్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ మొత్తం ఐదు స్లాట్లు వాడుకున్నాయి. అంటే ఒక్కో ఫ్రాంచైజీ ఐదుగురు ప్లేయర్లను రిటైన్ చేసుకున్నాయి. తర్వాత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నలుగురు, గుజరాత్ జెయింట్స్ ఇద్దర్ని, యూపీ వారియర్స్ ఒక ప్లేయర్ను అట్టిపెట్టుకున్నాయి. ఇందులో ఫ్రాంచైజీలు రిటైన్ చేసుకున్న లిస్ట్లో తొలి ప్లేయర్కు అత్యధికంగా రూ.3.5 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా రూ.2.5 కోట్లు, రూ.1.75 కోట్లు, రూ.1 కోటి, రూ.50 లక్షలు ఇవ్వాల్సి ఉంది.
రిటెన్షన్ లిస్ట్
- ముంబయి ఇండియన్స్ : నాట్ సీవర్ (రూ.3.5), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (రూ.2.5 కోట్లు), హేలీ మాథ్యూస్ (రూ.1.75 కోట్లు) , అమంజోత్ కౌర్ (కోటి), జి కమలిని (రూ.50 లక్షలు)
మిగిలిన పర్స్ వ్యాల్యూ - 5.75 కోట్లు
- దిల్లీ క్యాపిటల్స్ : జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (రూ.2.2 కోట్లు), మారిజానే కాప్ (రూ.2.2 కోట్లు), షెఫాలీ వర్మ (రూ. 2.2 కోట్లు), అనబెల్ సదర్లాండ్ (రూ.2.2 కోట్లు), నికీ ప్రసాద్ (రూ.50 లక్షలు)
మిగిలిన పర్స్ వ్యాల్యూ - 5.70 కోట్లు
- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు : స్మృతి మంధాన (రూ.3.5 కోట్లు), రిచా ఘోష్ (రూ.2.75 కోట్లు), ఎల్లిస్ పెర్రీ (రూ.2 కోట్లు), శ్రేయాంకా పాటిల్ (రూ.60 లక్షలు)
మిగిలిన పర్స్ వ్యాల్యూ - 6.50 కోట్లు
- గుజరాత్ జెయింట్స్ : అష్లీ గార్డ్నర్ (రూ.3.5 కోట్లు), బెత్ మూనీ (రూ.2.5 కోట్లు)
మిగిలిన పర్స్ వాల్యూ- రూ.9 కోట్లు
- యూపీ వారియర్స్ : శ్వేత సెహ్రావత్(రూ.50 లక్షలు)
మిగిలిన పర్స్ వాల్యూ - రూ.14.5 కోట్లు
