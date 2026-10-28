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ముగిసిన WPL మినీ వేలం- కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ మినీ వేలం ప్రక్రియ ముగిసింది. మరి ఏయే ఫ్రాంచైజీలు ఎవరెవరిని తీసుకున్నాయంటే?

WPL Mini Auction
WPL మినీ వేలం (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2026 at 8:54 PM IST

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WPL Mini Auction 2026 : 2027 సీజన్​ కోసం మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ మినీ వేలం బుధవారం కోచి వేదికగా జరిగింది. 27 స్లాట్​లకు జరిగిన ఈ వేలంలో క్యాప్డ్‌ భారత క్రికెటర్లు, అంతర్జాతీయ క్రికెటర్లతో సహా మొత్తం 150 మంది క్రికెటర్లు తమ అదృష్టం పరీక్షించుకున్నారు. మరి ఈ వేలంలో ఏ ప్లేయర్​కు అత్యధిక ప్రైస్ దక్కించుకున్నారు? ఏయే క్రికెటర్లు ఏ జట్టులోకి వెళ్లారు? ఈ లిస్ట్​ కంప్లీట్​ ఇదే!

ఈ మినీ వేలంలో పలువురు క్రికెటర్లు ఫ్రాంచైజీలు మారారు. అయితే రూ.50 లక్షల బేస్​ప్రైస్​తో వేలంలోకి ఆస్ట్రేలియా ఆల్​రౌండర్​ సోఫీ మోలినెక్స్​ను యూపీ వారియర్స్ జట్టు రూ.1.10 కోట్లకు తీసుకుంది. ఈ మినీ వేలంలో ఇదే అత్యధిక ధర కావడం విశేషం. ఇక భారతీయ క్రీడాకారిణుల విషయానికొస్తే, రూ.40 లక్షల బేస్​ప్రైస్​తో వేలంలోకి వచ్చిన విధ్వంసకర బ్యాటర్ కిరణ్ నవ్​గిరేను దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.75 లక్షలకు దక్కించుకుంది. యువ వికెట్ కీపర్- బ్యాటర్ జి కమలినీని రూ.40 లక్షలకు గుజరాత్ జెయింట్స్ తీసుకుంది. అనుభవజ్ఞులైన భారతీయ క్రికెటర్లు స్నేహ్ రాణా, వికెట్ కీపర్ సుష్మా వర్మలను చెరో రూ.30 లక్షలకు యూపీ వారియర్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఇద్దరి రాకతో యూపీ జట్టుకు అనుభవం పరంగా అదనంగా ప్రయోజనం ఉంటుంది.

కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే

  • సోఫీ మోలినెక్స్ (ఆస్ట్రేలియా) - యూపీ వారియర్స్- రూ.1.10 కోట్లు
  • కిరణ్ నవ్‌గిరే (భారత్) - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ. 75 లక్షలు
  • జీ కమలిని (భారత్) - గుజరాత్ జెయింట్స్- రూ. 40 లక్షలు
  • జెస్ జోనాస్సెన్ (ఆస్ట్రేలియా) - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - రూ.40 లక్షలు
  • స్నేహ రానా (భారత్) - యూపీ వారియర్స్ - రూ.30 లక్షలు
  • ఓర్లా ప్రెండర్‌గాస్ట్ (ఐర్లాండ్) - గుజరాత్ జెయింట్స్ - రూ.30 లక్షలు
  • గ్రేస్ హారిస్ (ఆస్ట్రేలియా) - యూపీ వారియర్స్- రూ. 30 లక్షలు
  • సుష్మా వర్మ (భారత్) - యూపీ వారియర్స్ - రూ. 30 లక్షలు
  • తేజల్ హసబ్నిస్ (భారత్) రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బ్యాటింగ్ ₹30 లక్షలు
  • ఆశా శోభన (భారత్) - యూపీ వారియర్స్- రూ. 30 లక్షలు
  • క్లో ట్రయాన్ (సౌతాఫ్రికా)- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - రూ. 30 లక్షలు
  • శ్వేతా సెహ్రావత్ (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ.20 లక్షలు కొట్టింది
  • దిశా కసత్ (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ10 లక్షలు
  • లతికా ఇనామ్దార్ (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ. 10 లక్షలు
  • భారతీ రావల్ (భారత్)- ముంబయి ఇండియన్స్- రూ.10 లక్షలు
  • సానికా చాల్కే (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్- రూ. 10 లక్షలు
  • కాథరిన్ బ్రైస్ (స్కాట్లాండ్)- యూపీ వారియర్స్- రూ. 10 లక్షలు
  • ఉమా కశ్వి (భారత్) - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - రూ.10 లక్షలు
  • కిర్స్టీ గోర్డాన్ (స్కాట్లాండ్)- దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రూ. 10 లక్షలు
  • మనాలి దక్షిణి (భారత్)- యూపీ వారియర్స్ - రూ.10 లక్షలు
  • సహానా పవార్ (భారత్)- యూపీ వారియర్స్- రూ. 10 లక్షలు
  • సమైరా రాఘవ్ (భారత్) - గుజరాత్ జెయింట్స్ రూ.10 లక్షలు
  • బృందా దినేష్ (భారత్)- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- రూ. 10 లక్షలు
  • నజ్మా ఖాన్ (భారత్) - దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రూ. 10 లక్షలు
  • అక్షితా భగత్ (భారత్)- ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ. 10 లక్షలు

కాగా, 2027 డబ్ల్యూపీఎల్ టోర్నమెంట్ వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే జరగనుంది. జనవరి 14న ప్రారంభంకానుంది. ఫిబ్రవరి 07న ఫైనల్ ఉండనుంది. మొత్తం 22 మ్యాచ్​లు రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తారు. ఈ మ్యాచ్​లు ముంబయి బ్రాబొన్, వడోదర కోటంబి స్టేడియాల్లో జరగనున్నాయి.

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TAGGED:

WPL MINI AUCTION 2026
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