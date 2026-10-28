ముగిసిన WPL మినీ వేలం- కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ మినీ వేలం ప్రక్రియ ముగిసింది. మరి ఏయే ఫ్రాంచైజీలు ఎవరెవరిని తీసుకున్నాయంటే?
Published : October 28, 2026 at 8:54 PM IST
WPL Mini Auction 2026 : 2027 సీజన్ కోసం మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ మినీ వేలం బుధవారం కోచి వేదికగా జరిగింది. 27 స్లాట్లకు జరిగిన ఈ వేలంలో క్యాప్డ్ భారత క్రికెటర్లు, అంతర్జాతీయ క్రికెటర్లతో సహా మొత్తం 150 మంది క్రికెటర్లు తమ అదృష్టం పరీక్షించుకున్నారు. మరి ఈ వేలంలో ఏ ప్లేయర్కు అత్యధిక ప్రైస్ దక్కించుకున్నారు? ఏయే క్రికెటర్లు ఏ జట్టులోకి వెళ్లారు? ఈ లిస్ట్ కంప్లీట్ ఇదే!
ఈ మినీ వేలంలో పలువురు క్రికెటర్లు ఫ్రాంచైజీలు మారారు. అయితే రూ.50 లక్షల బేస్ప్రైస్తో వేలంలోకి ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ సోఫీ మోలినెక్స్ను యూపీ వారియర్స్ జట్టు రూ.1.10 కోట్లకు తీసుకుంది. ఈ మినీ వేలంలో ఇదే అత్యధిక ధర కావడం విశేషం. ఇక భారతీయ క్రీడాకారిణుల విషయానికొస్తే, రూ.40 లక్షల బేస్ప్రైస్తో వేలంలోకి వచ్చిన విధ్వంసకర బ్యాటర్ కిరణ్ నవ్గిరేను దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.75 లక్షలకు దక్కించుకుంది. యువ వికెట్ కీపర్- బ్యాటర్ జి కమలినీని రూ.40 లక్షలకు గుజరాత్ జెయింట్స్ తీసుకుంది. అనుభవజ్ఞులైన భారతీయ క్రికెటర్లు స్నేహ్ రాణా, వికెట్ కీపర్ సుష్మా వర్మలను చెరో రూ.30 లక్షలకు యూపీ వారియర్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఇద్దరి రాకతో యూపీ జట్టుకు అనుభవం పరంగా అదనంగా ప్రయోజనం ఉంటుంది.
Another star Aussie signing for @upwarriorz 👏 Sophie Molineux joins them for a whopping INR 1.1 Crore 🔥 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/cdPTQujal1— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే
- సోఫీ మోలినెక్స్ (ఆస్ట్రేలియా) - యూపీ వారియర్స్- రూ.1.10 కోట్లు
- కిరణ్ నవ్గిరే (భారత్) - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ. 75 లక్షలు
- జీ కమలిని (భారత్) - గుజరాత్ జెయింట్స్- రూ. 40 లక్షలు
- జెస్ జోనాస్సెన్ (ఆస్ట్రేలియా) - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - రూ.40 లక్షలు
- స్నేహ రానా (భారత్) - యూపీ వారియర్స్ - రూ.30 లక్షలు
- ఓర్లా ప్రెండర్గాస్ట్ (ఐర్లాండ్) - గుజరాత్ జెయింట్స్ - రూ.30 లక్షలు
- గ్రేస్ హారిస్ (ఆస్ట్రేలియా) - యూపీ వారియర్స్- రూ. 30 లక్షలు
- సుష్మా వర్మ (భారత్) - యూపీ వారియర్స్ - రూ. 30 లక్షలు
- తేజల్ హసబ్నిస్ (భారత్) రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బ్యాటింగ్ ₹30 లక్షలు
- ఆశా శోభన (భారత్) - యూపీ వారియర్స్- రూ. 30 లక్షలు
- క్లో ట్రయాన్ (సౌతాఫ్రికా)- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - రూ. 30 లక్షలు
- శ్వేతా సెహ్రావత్ (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ.20 లక్షలు కొట్టింది
- దిశా కసత్ (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ10 లక్షలు
- లతికా ఇనామ్దార్ (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ. 10 లక్షలు
- భారతీ రావల్ (భారత్)- ముంబయి ఇండియన్స్- రూ.10 లక్షలు
- సానికా చాల్కే (భారత్) - ముంబయి ఇండియన్స్- రూ. 10 లక్షలు
- కాథరిన్ బ్రైస్ (స్కాట్లాండ్)- యూపీ వారియర్స్- రూ. 10 లక్షలు
- ఉమా కశ్వి (భారత్) - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - రూ.10 లక్షలు
- కిర్స్టీ గోర్డాన్ (స్కాట్లాండ్)- దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రూ. 10 లక్షలు
- మనాలి దక్షిణి (భారత్)- యూపీ వారియర్స్ - రూ.10 లక్షలు
- సహానా పవార్ (భారత్)- యూపీ వారియర్స్- రూ. 10 లక్షలు
- సమైరా రాఘవ్ (భారత్) - గుజరాత్ జెయింట్స్ రూ.10 లక్షలు
- బృందా దినేష్ (భారత్)- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- రూ. 10 లక్షలు
- నజ్మా ఖాన్ (భారత్) - దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రూ. 10 లక్షలు
- అక్షితా భగత్ (భారత్)- ముంబయి ఇండియన్స్ - రూ. 10 లక్షలు
𝐁𝐢𝐠 𝐛𝐢𝐝𝐬, 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬! 💥 Here are the top 5️⃣ buys from the #TATAWPL Auction 2027 Which signing will make the biggest impact? 👇 https://t.co/RmltZhvURG— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2026
కాగా, 2027 డబ్ల్యూపీఎల్ టోర్నమెంట్ వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే జరగనుంది. జనవరి 14న ప్రారంభంకానుంది. ఫిబ్రవరి 07న ఫైనల్ ఉండనుంది. మొత్తం 22 మ్యాచ్లు రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తారు. ఈ మ్యాచ్లు ముంబయి బ్రాబొన్, వడోదర కోటంబి స్టేడియాల్లో జరగనున్నాయి.
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