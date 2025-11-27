ETV Bharat / sports

WPL ఈసారి కాస్త ముందుగానే- 28 రోజుల పాటు సాగనున్న టోర్నీ

వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే డబ్ల్యూపీఎల్- 28 రోజుల పాటు సాగనున్న టోర్నీ

wpl 2026
wpl 2026 (Source : WPL 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WPL 2026 : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 4పై అప్డేట్ వచ్చేసింది. 2026కు సంబంధించిన సీజన్ టోర్నమెంట్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ఈసారి కాస్త ముందుగానే రానుంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 09న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 05న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది.

కాగా, ఈసారి టోర్నీలోని మ్యాచ్​లను నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్, వడోదరలోని సీసీఏ స్టేడియాల్లో మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. డీవై పాటిల్​లో తొలి మ్యాచ్ ఉండగా, ఫైనల్ వడోదరలో జరనున్నట్లు డబ్ల్యూపీఎల్ నిర్వాహకులు అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయితే మ్యాచ్​లకు సంబంధించి పూర్తి షెడ్యూల్ ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉంది.

2023లో ప్రారంభమైన డబ్ల్యూపీఎల్ ఇప్పటిదాకా మూడు సీజన్లు ఘనంగా ముగిశాయి. ఇందులో 2023, 2025 ఎడిషన్లలో ముంబయి ఇండియన్స్​ ఛాంపియన్​గా నిలవగా, 2024లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టైటిల్ దక్కించుకుంది. ఈ మూడుసార్లు కూడా దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ ఫైనల్​లో ఓడిపోయి, రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకోవం విశేషం.

మెగా వేలం
వచ్చే సీజన్​ కోసం డబ్ల్యూపీఎల్ వేలం గురువారం న్యూదిల్లీలో ప్రారంభమైంది. వేలం ప్రక్రియ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఈ వేలంలో మొత్తం 277 మంది మహిళా క్రికెటర్లు ఉన్నారు. ఈ 277 మంది మహిళా క్రికెటర్లలో 52 మంది భారతీయులు, 66 మంది క్యాప్డ్ విదేశీ ప్లేయర్లు. ఇక 142 మంది అన్‌క్యాప్డ్ భారతీయ ఆటగాళ్లు, 17 మంది అన్‌క్యాప్డ్ విదేశీ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. అయితే ఈ వేలంలో 73 స్థానాలు మాత్రమే భర్తీ కానున్నాయి. అంటే 277లో 73మంది ప్లేయర్లనే ఐదు ఫ్రాంచైజీలు కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుంది.

భారీ ధరకు దీప్తి
ముందు నుంచీ అంచనాలు ఉన్నట్లే భారత స్టార్ ఆల్​రౌండర్ దీప్తి శర్మకు భారీ ధర దక్కింది. ఆమెను రూ.3.2 కోట్ల భారీ ధరకు యూపీ వారియర్స్ రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డు ద్వారా తిరిగి దక్కించుకుంది. ఈ వేలంలో ఇదే అత్యధిక ధర కావడం విశేషం. ఇక న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన అమేలియా కేర్​ను ముంబయి ఇండియన్స్ మళ్లీ కొనుగోలు చేసింది. ఆమె రూ.3 కోట్ల భారీ ధర దక్కించుకుంది. సోఫీ డివైన్​ను రూ.2 కోట్లకు గుజరాత్ కొనుగోలు చేసింది.

ఈసారి కొత్త స్పాన్సర్లు
రానున్న రెండు సీజన్ల​కు కొత్తగా స్పాన్సర్​షిప్ దక్కించుకున్న పార్ట్​నర్ల వివరాలు డబ్ల్యూపీఎల్ వెల్లడించింది. ప్రీమియర్ పార్ట్​నర్లు​గా చాట్​జీపీటీ, కింగ్​ఫిషర్ కంపెనీలు ఉండగా, టైమ్​ఔట్ పార్ట్​నర్​గా సియెట్ టైర్స్, బెవరెజెస్ పార్ట్​నర్​గా బిస్లరీ అవకాశం దక్కించుకున్నాయి. ఈ స్పాన్సర్​షిప్స్ అగ్రిమెంట్ల వల్ల బోర్డుకు రానున్న రెండేళ్లలో రూ.48 కోట్ల ఆదాయం చేకూరుతుందని డబ్ల్యూపీఎల్ వెల్లడించింది.

WPL వేలానికి అంతా రెడీ- ఫోకస్ అంతా వాళ్లపైనే- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?

WPL రిటెన్షన్ లిస్ట్- ముంబయికి హర్మన్ టాప్ ప్రియారిటి కాదు!

TAGGED:

WPL 2026 SCHEDULE TIME TABLE
WPL 2026 STARTING DATE
WPL 2026 TEAMS PLAYERS LIST
WPL 2026 AUCTION
WPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.