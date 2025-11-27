WPL ఈసారి కాస్త ముందుగానే- 28 రోజుల పాటు సాగనున్న టోర్నీ
వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే డబ్ల్యూపీఎల్- 28 రోజుల పాటు సాగనున్న టోర్నీ
Published : November 27, 2025 at 4:07 PM IST
WPL 2026 : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 4పై అప్డేట్ వచ్చేసింది. 2026కు సంబంధించిన సీజన్ టోర్నమెంట్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ఈసారి కాస్త ముందుగానే రానుంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 09న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 05న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది.
కాగా, ఈసారి టోర్నీలోని మ్యాచ్లను నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్, వడోదరలోని సీసీఏ స్టేడియాల్లో మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. డీవై పాటిల్లో తొలి మ్యాచ్ ఉండగా, ఫైనల్ వడోదరలో జరనున్నట్లు డబ్ల్యూపీఎల్ నిర్వాహకులు అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయితే మ్యాచ్లకు సంబంధించి పూర్తి షెడ్యూల్ ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉంది.
2023లో ప్రారంభమైన డబ్ల్యూపీఎల్ ఇప్పటిదాకా మూడు సీజన్లు ఘనంగా ముగిశాయి. ఇందులో 2023, 2025 ఎడిషన్లలో ముంబయి ఇండియన్స్ ఛాంపియన్గా నిలవగా, 2024లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టైటిల్ దక్కించుకుంది. ఈ మూడుసార్లు కూడా దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఫైనల్లో ఓడిపోయి, రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోవం విశేషం.
🚨 NEWS 🚨— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
The #TATAWPL 2026 will be held from 9th January to 5th February in Navi Mumbai and Vadodara 🙌
The DY Patil Stadium in Navi Mumbai will host the opener.
The BCA Stadium in Vadodara will host the final. 🏟️#TATAWPLAuction pic.twitter.com/11L5ioLQxN
మెగా వేలం
వచ్చే సీజన్ కోసం డబ్ల్యూపీఎల్ వేలం గురువారం న్యూదిల్లీలో ప్రారంభమైంది. వేలం ప్రక్రియ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఈ వేలంలో మొత్తం 277 మంది మహిళా క్రికెటర్లు ఉన్నారు. ఈ 277 మంది మహిళా క్రికెటర్లలో 52 మంది భారతీయులు, 66 మంది క్యాప్డ్ విదేశీ ప్లేయర్లు. ఇక 142 మంది అన్క్యాప్డ్ భారతీయ ఆటగాళ్లు, 17 మంది అన్క్యాప్డ్ విదేశీ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. అయితే ఈ వేలంలో 73 స్థానాలు మాత్రమే భర్తీ కానున్నాయి. అంటే 277లో 73మంది ప్లేయర్లనే ఐదు ఫ్రాంచైజీలు కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుంది.
భారీ ధరకు దీప్తి
ముందు నుంచీ అంచనాలు ఉన్నట్లే భారత స్టార్ ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మకు భారీ ధర దక్కింది. ఆమెను రూ.3.2 కోట్ల భారీ ధరకు యూపీ వారియర్స్ రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డు ద్వారా తిరిగి దక్కించుకుంది. ఈ వేలంలో ఇదే అత్యధిక ధర కావడం విశేషం. ఇక న్యూజిలాండ్కు చెందిన అమేలియా కేర్ను ముంబయి ఇండియన్స్ మళ్లీ కొనుగోలు చేసింది. ఆమె రూ.3 కోట్ల భారీ ధర దక్కించుకుంది. సోఫీ డివైన్ను రూ.2 కోట్లకు గుజరాత్ కొనుగోలు చేసింది.
ఈసారి కొత్త స్పాన్సర్లు
రానున్న రెండు సీజన్లకు కొత్తగా స్పాన్సర్షిప్ దక్కించుకున్న పార్ట్నర్ల వివరాలు డబ్ల్యూపీఎల్ వెల్లడించింది. ప్రీమియర్ పార్ట్నర్లుగా చాట్జీపీటీ, కింగ్ఫిషర్ కంపెనీలు ఉండగా, టైమ్ఔట్ పార్ట్నర్గా సియెట్ టైర్స్, బెవరెజెస్ పార్ట్నర్గా బిస్లరీ అవకాశం దక్కించుకున్నాయి. ఈ స్పాన్సర్షిప్స్ అగ్రిమెంట్ల వల్ల బోర్డుకు రానున్న రెండేళ్లలో రూ.48 కోట్ల ఆదాయం చేకూరుతుందని డబ్ల్యూపీఎల్ వెల్లడించింది.
UP Warriorz fans, welcome back @Deepti_Sharma06! 👏@UPWarriorz use the RTM card to bring back the all-rounder for INR 3.2 Crore 💰#TATAWPL | #TATAWPLAuction pic.twitter.com/f3Z1gWtgNX— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
