IPL కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించిన ఉమెన్స్ వరల్డ్కప్- ఒవరాల్ ఎన్ని కోట్లంటే?
సంచలనం సృష్టించిన ఉమెన్స్ వరల్డ్కప్- అమెరికా జనాభా కంటే ఎక్కువ వ్యూవర్షిప్
Published : November 8, 2025 at 10:25 AM IST
Womens World Cup Viewership : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ ఎడిషన్, మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ హిస్టరీలోనే అత్యధిక ఆదరణ దక్కించుకున్న సీజన్గా రికార్డు సృష్టించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఈ టోర్నీకి రికార్డు స్థాయిలో వ్యూవర్షిప్ నమోదైంది. భారత్ ఆడిన ప్రతీ మ్యాచ్ ఉత్కంఠ భరితంగా సాగడం వల్ల టోర్నీకి భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల అదరణ దక్కింది. ఈ విషయాన్ని అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్లు తాజాగా వెల్లడించారు.
ఒటీటీలో నయా రికార్డు
ఈ ఎడిషన్ టోర్నమెంట్కు జియోహాట్స్టార్ అధికారిక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్గా వ్యవహరించింది. యూజర్లకు అన్ని మ్యాచ్లను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందించింది. ఈ క్రమంలో టోర్నీ మొత్తం అన్ని మ్యాచ్లకు కలిపి 446 మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ నమోదైనట్లు జియోస్టార్ రీసెంట్గా పేర్కొంది. అంటే సుమారు 44.6 కోట్ల వ్యూస్ అన్నమాట. ఇందులో భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగిన ఒక్క ఫైనల్ మ్యాచ్కే 185 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయని తెలిపింది. ఒక దశలో ఫైనల్ మ్యాచ్ను ఏక కాలంలో 2.1 కోట్ల మంది కూడా వీక్షించారు.
ఇదే అత్యధికం!
ఈ వ్యూవర్షిప్ మహిళల ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక కావడం విశేషం. గతంలో ఏ ఎడిషన్కు కూడా ఈ రేంజ్లో వ్యూస్ రాలేదు. 'భారత్లో మహిళల క్రికెట్కు దక్కుతున్న ఆదరణకు ఇది నిదర్శనం. ఈ ఎడిషన్ టోర్నీ మహిళల వరల్డ్కప్లోనే కొత్త మైలురాయి అందుకుంది. గత మూడు మహిళల ప్రపంచకప్ వ్యూవర్షిప్ల కంటే ఈసారి నమోదైందే అత్యధికం. మహిళల క్రికెట్లో ఆసియాలోనే వరల్డ్కప్ నెగ్గిన తొలి జట్టుగా భారత అమ్మాయిల జట్టు రికార్డు సృష్టించింది. అలాగే ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్కు ఒక సమయంలో 21మిలియన్ల మంది లైవ్ మ్యాచ్ చూశారు' అని జియో పేర్కొంది.
ఐపీఎల్ కంటే ఎక్కువే!
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మ్యాచ్ల రోజువారీ యావరేజ్తో పోలిస్తే, మహిళల ఫైనల్ మ్యాచ్కు వచ్చిన వ్యూస్ చాలా ఎక్కువే అని జియో పేర్కొంది. అలాగే గతేడాది బార్బడోస్ వేదికగా జరిగిన పురుషుల టీ20 వరల్డ్కప్ ఫైనల్ వ్యూవర్షిప్ను కూడా ఇది సమం చేసింది. 2024 ఫైనల్కు కూడా దాదాపు ఇదే సంఖ్యలో వ్యూస్ వచ్చాయి.
టెలివిజన్లో 2023 ఫైనల్కు సమానంగా!
డిజిటల్తోపాటు టెలివిజన్లోనూ ఈ టోర్నీకి భారీ స్థాయిలోనే వ్యూవర్షిప్ వచ్చింది. టీవీల్లో మొత్తం 92 మిలియన్ వ్యూస్ నమోదయ్యాయి. ఇది 2023 వన్డే, 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ల వ్యూవర్షిప్ను సమానం చేసింది. దీంతో భారత్లో మహిళల క్రికెట్కు ఆదరణ పెరుగుందని చెప్పడానికి, ఈ వ్యూవర్షిప్ లెక్కలు చాలని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
చరిత్ర సృష్టించిన భారత్
కాగా, నవంబర్ 02 భారత మహిళల క్రికెట్లో గుర్తుండిపోయే తేదీ. నవీ ముంబయి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్లో 52 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి భారత్ సగర్వంగా ట్రోఫీని ముద్దాడింది. దీంతో దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెర పడింది. భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు తొలిసారి విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. దీంతో దేశంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.
