Womens World Cup Viewership : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్ సరికొత్త బెంచ్​ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ ఎడిషన్, మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్ హిస్టరీలోనే అత్యధిక ఆదరణ దక్కించుకున్న సీజన్​గా రికార్డు సృష్టించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఈ టోర్నీకి రికార్డు స్థాయిలో వ్యూవర్​షిప్ నమోదైంది. భారత్ ఆడిన ప్రతీ మ్యాచ్​ ఉత్కంఠ భరితంగా సాగడం వల్ల టోర్నీకి భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల అదరణ దక్కింది. ఈ విషయాన్ని అధికారిక బ్రాడ్​కాస్టర్లు తాజాగా వెల్లడించారు.

ఒటీటీలో నయా రికార్డు
ఈ ఎడిషన్ టోర్నమెంట్​కు జియోహాట్​స్టార్ అధికారిక డిజిటల్ ప్లాట్​ఫామ్​గా వ్యవహరించింది. యూజర్లకు అన్ని మ్యాచ్​లను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందించింది. ఈ క్రమంలో టోర్నీ మొత్తం అన్ని మ్యాచ్​లకు కలిపి 446 మిలియన్ వ్యూవర్​షిప్ నమోదైనట్లు జియోస్టార్ రీసెంట్​గా పేర్కొంది. అంటే సుమారు 44.6 కోట్ల వ్యూస్ అన్నమాట. ఇందులో భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగిన ఒక్క ఫైనల్ మ్యాచ్​కే 185 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయని తెలిపింది. ఒక దశలో ఫైనల్​ మ్యాచ్​ను ఏక కాలంలో 2.1 కోట్ల మంది కూడా వీక్షించారు.

ఇదే అత్యధికం!
ఈ వ్యూవర్​షిప్ మహిళల ప్రపంచకప్​ చరిత్రలోనే అత్యధిక కావడం విశేషం. గతంలో ఏ ఎడిషన్​కు కూడా ఈ రేంజ్​లో వ్యూస్ రాలేదు. 'భారత్​లో మహిళల క్రికెట్​కు దక్కుతున్న ఆదరణకు ఇది నిదర్శనం. ఈ ఎడిషన్ టోర్నీ మహిళల వరల్డ్​కప్​లోనే కొత్త మైలురాయి అందుకుంది. గత మూడు మహిళల ప్రపంచకప్​ వ్యూవర్​షిప్​ల కంటే ఈసారి నమోదైందే అత్యధికం. మహిళల క్రికెట్​లో ఆసియాలోనే వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన తొలి జట్టుగా భారత అమ్మాయిల జట్టు రికార్డు సృష్టించింది. అలాగే ఈ ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు ఒక సమయంలో 21మిలియన్ల మంది లైవ్ మ్యాచ్​ చూశారు' అని జియో పేర్కొంది.

ఐపీఎల్ కంటే ఎక్కువే!
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మ్యాచ్​ల రోజువారీ యావరేజ్​తో పోలిస్తే, మహిళల ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు వచ్చిన వ్యూస్ చాలా ఎక్కువే అని జియో పేర్కొంది. అలాగే గతేడాది బార్బడోస్ వేదికగా జరిగిన పురుషుల టీ20 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​ వ్యూవర్​షిప్​ను కూడా ఇది సమం చేసింది. 2024 ఫైనల్​కు కూడా దాదాపు ఇదే సంఖ్యలో వ్యూస్ వచ్చాయి.

టెలివిజన్​లో 2023 ఫైనల్​కు సమానంగా!
డిజిటల్​తోపాటు టెలివిజన్​లోనూ ఈ టోర్నీకి భారీ స్థాయిలోనే వ్యూవర్​షిప్ వచ్చింది. టీవీల్లో మొత్తం 92 మిలియన్​ వ్యూస్ నమోదయ్యాయి. ఇది 2023 వన్డే, 2024 టీ20 ప్రపంచకప్​ల వ్యూవర్​షిప్​ను సమానం చేసింది. దీంతో భారత్​లో మహిళల క్రికెట్​కు ఆదరణ పెరుగుందని చెప్పడానికి, ఈ వ్యూవర్​షిప్ లెక్కలు చాలని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

చరిత్ర సృష్టించిన భారత్
కాగా, నవంబర్ 02 భారత మహిళల క్రికెట్​లో గుర్తుండిపోయే తేదీ. నవీ ముంబయి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్​లో 52 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి భారత్ సగర్వంగా ట్రోఫీని ముద్దాడింది. దీంతో దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెర పడింది. భారత మహిళల క్రికెట్​ జట్టు తొలిసారి విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. దీంతో దేశంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.

