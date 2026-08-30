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వుమెన్​ ఆసియా కప్​: థాయిలాండ్​పై 94 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం

మహిళల ఆసియా కప్​ 2026- ఇండియా వర్సెస్ థాయిలాండ్​- మ్యాచ్ హైలెట్స్ ఇవే!

India Women vs Thailand Women
భారత్ - థాయ్​లాండ్ ఆసియా కప్ (Source : BCCI Women 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 10:58 PM IST

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Ind vs Thailand Asia Cup : 2026 మహిళల ఆసియా కప్​లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. ఆదివారం థాయ్​లాండ్​తో ఆడిన తొలి మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా మహిళలు 64 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించారు.

టాస్​ ఓడిపోయి బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్​కు మంచి ఆరంభమే దక్కింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన (19), షఫాలి వర్మ (64) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో మెరుపు ఆరంభాన్నిచ్చారు. అయితే జట్టు స్కోర్ 38 వద్ద స్మృతి రనౌట్​గా పెవిలియన్ చేరింది. దీంతో భారత్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఈ మ్యాచ్​తో ప్రతీకా రావల్ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసింది. ఆమెకు కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ డెబ్యూ క్యాప్ ఇచ్చింది. వన్​డౌన్​లో వచ్చిన ప్రతీకా రావల్​తో కలిసి షఫాలీ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించింది. మరోవైపు, ప్రతీక కూడా వేగం పెంచడంతో భారత్ పవర్​ప్లేలోనే 65 పరుగులు చేసింది. చతురోగ్రత్తనా వేసిన ఏడో ఓవర్లో షఫాలీ రెచ్చిపోయింది. రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్​ సగా ఈ ఓవర్లో 15 పరుగులు బాదేసింది. ఈ క్రమంలోనే షఫాలీ 26 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసింది. ఆ తర్వాతి బంతికే ప్రతీకా రావల్ (22) బౌల్డ్ అయ్యింది.

ఆ తర్వాత స్వల్ప వ్యవధిలోనే భారత్ వెంటవెంటనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. హర్మన్​ప్రీత్ (5)ను పుత్తావాంగ్​ పెవిలియన్​కు చేర్చింది. ఇక 13వ ఓవర్లో టీమ్ఇండియా రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. లావోమి వేసిన ఈ ఓవర్లో నాలుగో బంతికి షఫాలీ ఔట్ కాగా, ఆ తర్వాతి బంతికే రిచా ఘోష్ (0) పెవిలియన్​కు చేరింది. దీంతో 15 ఓవర్లకు భారత్ 112-5తో నిలిచింది. తరువాత క్రాంతి గౌడ్​ (15) పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ (5), దీప్తి శర్మ (5), రిచా ఘోష్‌ (0) తీవ్రంగా నిరాశపర్చారు. మొత్తానికి భారత్​ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 159/9 పరుగులు చేసింది. థాయ్‌లాండ్‌ బౌలర్లలో లావోమి 3, సునిద 2, పుత్తవాంగ్‌, చనిదా చెరో వికెట్‌ చొప్పున తీశారు.

160 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన థాయ్​లాండ్​ జట్టు భారత్​ బౌలర్ల ధాటికి తట్టుకోలేకపోయింది. 16.1 ఓవర్లలో కేవలం 65 పరుగులు చేసి ఆలౌట్ అయ్యింది. దీనితో భారత్ సునాయాసంగా విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

భారత్ జట్టు
స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, ప్రతీకా రావల్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, ప్రేమ రావత్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్, నందిని శర్మ

థాయ్​లాండ్ జట్టు
అఫిసర సువంచోంరతి, నాటకన్ చంతం, ఫన్నిత మాయ, నన్నపట్ కొంచరోఎంకై (వికెట్ కీపర్), చనిదా సుత్తిరువాంగ్, నవోమి హామిల్టన్, సులీపోర్న్ లావోమి, నన్నఫట్ చైహాన్, సునిదా చతురోగ్రత్తనా, తిపట్చా పుట్టావాంగ్ (కెప్టెన్), ఒన్నిచ కమ్చోంపు

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INDIA WOMEN VS THAILAND WOMEN
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