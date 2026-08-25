మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్- అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ఇదే!
మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్లో నాలుగు ఫ్రాంచైజీలు- 74 మంది మహిళా క్రికెటర్ల కొనుగోలు-సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 26 వరకు మంగళగిరిలో టోర్నీ
Published : August 25, 2026 at 8:04 PM IST
WAPL AmaravatiEchampions : మహిళా క్రికెట్కు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరింత ప్రోత్సాహం అందించే దిశగా ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ మరో కీలక అడుగు వేసింది. పురుషుల ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ తరహాలోనే మహిళల కోసం తొలిసారిగా ఫ్రాంచైజీ విధానంలో నిర్వహించనున్న మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ (W-APL)కు రంగం సిద్ధమైంది. టోర్నీలో పాల్గొనే నాలుగు జట్ల కోసం విజయవాడలో నిర్వహించిన ప్లేయర్ల వేలం ఉత్కంఠగా సాగింది. మొత్తం 74 మంది మహిళా క్రికెటర్లను ఫ్రాంచైజీలు తమ జట్లలోకి తీసుకున్నాయి.
నాలుగు జట్ల మధ్య పోటీ
W-APLలో మొత్తం నాలుగు జట్లు బరిలోకి దిగనున్నాయి. అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్, వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగిల్స్, రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్ జట్లు టైటిల్ కోసం పోటీపడనున్నాయి. అమరావతి జట్టుకు ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్, వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్కు ఒరా మోటార్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగిల్స్కు ఎన్ఎస్ఆర్ ఇండస్ట్రీస్, రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్కు గ్యారిసన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రాంచైజీ హక్కులను దక్కించుకున్నాయి.
అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్లో అనూష
ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సొంతం చేసుకున్న అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టు వేలంలో కీలక ఆటగాళ్లను దక్కించుకుంది. బ్యాటర్ నీరగట్టు అనూషను రూ.2.10 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. ఆల్రౌండర్ కాండ్రేగుల దేవిక కోసం రూ.2 లక్షలు వెచ్చించింది. వికెట్ కీపర్ కాట్రగడ్డ దీక్షకు రూ.1.90 లక్షలు, విశాఖకు చెందిన ఆల్రౌండర్ షబ్నమ్ షకీల్ను రూ.1.30 లక్షలకు దక్కించుకోగా, బ్యాటర్ పి.రంగలక్ష్మిని రూ.లక్షకు కొనుగోలు చేసింది. ఆల్రౌండర్ తరుణి జోషిని రూ.1.20 లక్షలకు దక్కించుకుంది. బ్యాటర్ కట్టా మహంతి శ్రీకి రూ.85 వేలు, ఆల్రౌండర్ కె.హంస, బ్యాటర్ అంకం విష్ణుప్రియకు చెరో రూ.60 వేల ధర పలికింది. ఇక హేమసాయి రమ్యను రూ.55 వేలకు, ఆల్రౌండర్ సాయిపూజితను రూ.50 వేలకు, బౌలర్ నక్కా సనాను రూ.45 వేలకు, ఆల్రౌండర్ ఓరుగంటి సాహితీశ్రీని రూ.40 వేలకు అమరావతి ఫ్రాంచైజీ సొంతం చేసుకుంది. ఎం.రుక్సార్ తబస్సుమ్, సాయిదీప్తి, బొడ్డుపల్లి తనిష్క, టి.మల్లిక, ఎం.సహస్రరెడ్డిలను రూ.30 వేల చొప్పున కొనుగోలు చేసింది.
రూ.4.30 లక్షలకు హెర్నిటా
వేలంలో ఆల్రౌండర్ హెర్నిటా ప్లవియా అత్యధిక ధర పలికిన క్రికెటర్గా నిలిచింది. ఆమెను గోదావరి గోల్డెన్ ఈగిల్స్ ఫ్రాంచైజీ రూ.4.30 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. లీగ్లో పాల్గొంటున్న నాలుగు ఫ్రాంచైజీలు తమకు కేటాయించిన బడ్జెట్లో కీలక ఆటగాళ్లను ఎంచుకున్నాయి. ఒక్కో ఫ్రాంచైజీకి ఆటగాళ్ల కొనుగోలు కోసం రూ.15 లక్షల టీమ్ పర్స్ను కేటాయించారు. ఒక్కో జట్టు కనీసం 18 మంది నుంచి గరిష్ఠంగా 20 మంది వరకు క్రికెటర్లను తీసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఈ విధానంతో యువ ప్రతిభతో పాటు అనుభవజ్ఞులైన క్రికెటర్లకు కూడా లీగ్లో అవకాశాలు దక్కనున్నాయి.
మిథాలీ రాజ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్
వేలంలో యువ ఆటగాళ్లకు కూడా ఫ్రాంచైజీలు ప్రాధాన్యం ఇచ్చాయి. రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న 12 ఏళ్ల షణ్ముఖ ప్రియ W-APLలో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా నిలిచింది. చిన్న వయసులోనే ఫ్రాంచైజీ లీగ్లో అవకాశం దక్కడం ఆమె భవిష్యత్ క్రికెట్ ప్రయాణానికి కీలక మలుపుగా మారనుంది. ఇక భారత మహిళల క్రికెట్లో తనదైన ముద్ర వేసిన మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ W-APLకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆమె భాగస్వామ్యంతో లీగ్కు మరింత గుర్తింపు లభిస్తుందని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్లో మహిళల క్రికెట్ సందడి
W-APL టోర్నీ సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 26 వరకు నిర్వహించనున్నారు. మంగళగిరిలోని ఏసీఏ స్టేడియం ఈ పోటీలకు వేదిక కానుంది. అన్ని మ్యాచ్లు టీ20 ఫార్మాట్లోనే జరగనున్నాయి. పురుషుల ఏపీఎల్ స్థాయికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా మహిళల లీగ్ను నిర్వహించేందుకు ఏసీఏ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.