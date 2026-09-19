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'ఎంతో మంది మహిళలకు మంచి ప్లాట్​ఫామ్'- గ్రాండ్​గా ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ ప్రారంభం

ముఖ్య అతిథిలుగా హాజరైన నారా బ్రాహ్మణి, టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్​ మిథాలీ రాజ్- నెక్స్ట్​ జనరేషన్​ వారికి కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని వ్యాఖ్యలు

Womens Andhra Premier League 2026
ఉమెన్​ ఏపీఎల్​ పోటీల్లో ముఖ్య అతిథిగా నారా బ్రాహ్మణి (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 7:18 PM IST

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Womens Andhra Premier League 2026 : మంగళగిరిలోని స్టేడియంలో ఉమెన్​ ఏపీఎల్​ పోటీలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని నారా బ్రాహ్మణి, టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్​ మిథాలీ రాజ్​ ముఖ్య అతిథిలుగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని బ్రాహ్మణి అన్నారు. ఇది ఎంతో మంది మహిళలకు మంచి ప్లాట్​ఫామ్​ అని పేర్కొన్నారు. నెక్స్ట్​ జనరేషన్​ వారికి కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందన్నారు. టాలెంట్​ ఉండి అవకాశం దొరికితే, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని యువతకు సూచించారు. విజయవాడ ఎంపీ, ఏసీపీ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్, కార్యదర్శి సానా సతీష్, గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ సుజయ్ కృష్ణరంగారావు, సినీ నటి స్నిగ్ధ తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హేమచంద్ర, గీతామాధురి పాటలతో అలరించారు.

TAGGED:

AMARAVATI CHAMPIONSHIP 2026
ACA INTERNATIONAL CRICKET STADIUM
WOMENS ANDHRA PREMIER LEAGUE 2026

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