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'రైతు బిడ్డ, డ్రైవర్ కూతురు'- అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్​లో టాలెంటెడ్ ప్లేయర్లు- అమ్మాయిల ఆట షురూ

ఆంధ్రా ప్రిమియర్‌ లీగ్‌ 2026- అమ్మాయిల ఆట మొదలైంది!- టాప్ లేడీ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ వీళ్లే!

Womens Andhra Premier League 2026
తెలుగు గడ్డపై తొలి మహిళా క్రికెట్​ లీగ్​కు రంగం సిద్ధం (EENADU)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 4:04 PM IST

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Womens Andhra Premier League 2026 : ఓ రైతు బిడ్డ క్రికెట్ బ్యాట్​ పట్టుకుంది. ఓ డ్రైవర్ కూతురు బాల్ పట్టుకుంది. ఓ సాధారణ టీస్టాల్ యజమాని బిడ్డ ఓ టీమ్​కే కెప్టెన్సీ చేస్తోంది. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? ఇదంతా ఎక్కడ అని అనుకుంటున్నారా? ఇదంతా మన దగ్గరే ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ సంబంరంలోనే. తెలుగు నేలతో తొలిసారి జరగుతున్న మహిళా క్రికెట్ లీగ్​ లోనే. సెప్టెంబర్​ 19-27 వరకు మంగళగిరిలోని ఆంధ్రా క్రికెట్ సంఘం స్టేడియం ఈ క్రీడా సంరంభానికి వేదిక కానుంది.

క్రికెట్​ను ఆరాధించే మనం దేశంలో, గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకు ఎక్కడ మ్యాచ్​ జరిగినా ఆదరణ ఒకేలా ఉంటుంది. ఐపీఎల్​, డబ్ల్యూపీఎల్​ మన దేశ క్రికెట్ దశదిశలను మార్చేశాయి. వీటి స్ఫూర్తితో ఏసీఏ 2022లో పురుషుల కోసం ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్​ (ఏపీఎల్​)ను ప్రారంభించింది. అదే సమయంలో మహిళల కోసం టీ20 లీగ్​ను ప్రారంభించింది. అయితే అప్పుడు వారిని సపోర్ట్ చేసే ఫ్రాంఛైజీలు లేవు. కానీ ఏపీఎల్​ నాలుగో సీజన్​లో భాగంగా మంగళగిరిలో జరిగిన ఫైనల్​కు దాదాపు 30వేల మంది ప్రేక్షకులు వచ్చారు. దీనితో ఏసీఏ మహిళ క్రికెట్ కూడా ఫ్రాంచైజీ లీగ్​ పెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆగస్టులో నాలుగు ఫ్రాంఛైజీలతో ఒక లీగ్ ఖరారు చేసింది.

మహిళల కలలు నిజం చేసే వేదిక
మహిళలు క్రికెట్​ను ఓ కెరియర్​గా ఎంచుకోవడానికి, వారి కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ ప్రీమియర్ లీగ్​ ఓ వేదిక కానుంది. ఇక్కడ మన అమ్మాయిలు కనుక అద్భుతాలు చేస్తే, డబ్ల్యూపీఎల్​లో ఆడే ఛాన్స్ లభిస్తుంది. ఆపై ఇండియాకు ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు వరకు రాష్ట్రస్థాయిలో ఆడే అవకాశం కొద్ది మందికి మాత్రమే లభించేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రారంభించిన ఈ లీగ్ కారణంగా జిల్లా స్థాయిలో రాణించిన అమ్మాయిలకూ మంచి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. పైగా ఈ లీగ్​ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనుండడంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డబ్ల్యూపీఎల్​ ఫ్రాంచైజీలకు చెందిన ప్రతినిధులు చూసే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఈ క్రికెట్ లీగ్​లో రాణించిన అమ్మాయిలను సదరు ఫ్రాంఛైజీలు ఎంపిక చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇదే జరిగితే తమ బిడ్డల క్రికెట్ కలలను నెరవేర్చేందుకు తల్లిదండ్రులు కూడా ముందు వస్తారు. ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్​కు 12 ఏళ్ల షణ్ముఖ ప్రియ ఎంపిక కావడం చూస్తుంటే, ఇప్పటికే తల్లిదండ్రుల్లో, సమాజంలో, పిల్లల్లో ఈ స్పష్టమైన మార్పు మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది.

Womens Andhra Premier League 2026
మిథాలీరాజ్, బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌ (EENADU)

టాప్​ ప్లేయర్స్ వీళ్లే!
నీరగట్టు అనూష : రామోజీ గ్రూప్​ సొంతం చేసుకున్న అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్​ కెప్టెన్​గా నీరగట్టు అనూష ఎంపికయ్యారు. ఆమె కర్నూలు జిల్లాలోని కోడుమూరు అనే గ్రామానికి చెందినవారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆంధ్ర సీనియర్ జట్టుకు ఆడుతోంది. 14 ఏళ్లకే అనూష అండర్​-19, ఇంటర్​ ఫస్ట్ ఇయర్​లోనే సీనియర్స్​కు ఆడిగింది. పదేళ్లకుపైగా రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. కెప్టెన్​గానూ చేసింది. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్​ అయిన అనూష తన కెరీర్​లో మరో అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఈ ప్రీమియర్ లీగ్​ను ఓ గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

Womens Andhra Premier League 2026
నీరగట్టు అనూష (EENADU)

కాండ్రేగుల దేవిక : తుని దగ్గరున్న ఓ చిన్న పల్లెటూరుకు చెందిన కాండ్రేగుల దేవిక అమరావతి ఈ- ఛాంపియన్స్ జట్టుకు ఆడుతోంది. ఓ రైతు బిడ్డ అయిన ఆమె ఆఫ్​ స్పిన్నర్​గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి ఆల్​రౌండర్​గా ఎదిగింది. గత పదేళ్లుగా ఆంధ్ర జట్టుకు వివిధ ఏజ్​ గ్రూప్​ల్లో ఆడుతూ వస్తోంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆడినా ఇప్పటి వరకు తగిన గుర్తింపు రాలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె రైల్వే ఉద్యోగం చేస్తోంది. శనివారం ప్రారంభం కానున్న ప్రీమియర్ లీగ్​ తన కెరీర్​లో కీలక మలుపు తీసుకువస్తుందని ఆమె ఆశిస్తోంది.

Womens Andhra Premier League 2026
కాండ్రేగుల దేవిక (EENADU)

పరసా రంగలక్ష్మి : కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంకు చెందిన క్రీడాకారిణి పరసా రంగలక్ష్మి. ఆమె తండ్రి ఓ డ్రైవర్​. ఆయనే స్వయంగా తన బిడ్డకు క్రికెట్ నేర్పించారు. దీనితో ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులోనే ఆమె తన క్రికెట్ పయనాన్ని ప్రారంభించి ఆల్​రౌండర్​గా ఎదిగింది. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర సీనియర్​ జట్టులో సభ్యురాలిగా ఉంది. ప్రస్తుతానికి తన లక్ష్యం డబ్ల్యూపీఎల్​లో స్థానం సంపాదించడమేనని ఆమె చెబుతోంది.

Womens Andhra Premier League 2026
పరసా రంగలక్ష్మి (EENADU)

హెన్రిటా పెరీరా : ఈ టాప్​ ఆర్డర్​ బ్యాటర్​, లెగ్ స్పిన్నర్​ 'గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్' జట్టుకు కెప్టెన్​గా ఎంపికయ్యారు. ఇప్పటికే ఆంధ్ర సీనియర్​, సౌత్ జోన్ జట్లకు ఆడింది. వేలంలో పాల్గొనడం, ఫ్రాంచైజీలకు ఆడడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉందని ఆమె చెబుతోంది. డబ్ల్యూపీఎల్​లో ఆడాలని, ఆపై టీమ్​ఇండియాకు సెలెక్ట్​ కావాలని ఆమె కోరుకుంటోంది. ఇందుకోసం ఈ ప్రీమియర్ లీగ్​ను ఓ మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.

Womens Andhra Premier League 2026
హెన్రిటా పెరీరా (EENADU)

ఆయేషా సింగ్‌ : వైజాగ్​ ఫైర్​బర్డ్స్​ జట్టుకు అయేషా సింగ్ ఎంపికైంది. ఈమె ప్రస్తుతం ఆంధ్ర అండర్​-23, సీనియర్​ జట్లకు ఆడుతోంది. ఈ లీగ్ తనకు ఆర్థికంగా, నైతికంగా ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని ఆమె చెబుతోంది. 'ఈ లీగ్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుండడంతో మ్యాచ్ గెలిపించే ఇన్నింగ్స్​కు క్రేజ్​ పెరుగుతుంది. టీమ్​ఇండియా తరఫున ఆడి టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలవాలన్నది నా కల' అని బ్యాటర్ కమ్ ఆల్​రౌండర్​ చెబుతోంది.

Womens Andhra Premier League 2026
ఆయేషా సింగ్‌ (EENADU)

శ్రీచరణి స్ఫూర్తి : డబ్ల్యూపీఎల్​లో దిల్లీ తరఫున ఆడి, తన ప్రతిభతో టీమ్​ఇండియాలో చోటు దక్కించుకుంది శ్రీచరణి. ఈ తెలుగింటి అమ్మాయి చాలా తక్కువ సమయంలోనే మంచి బౌలర్​గా ఎదిగింది. వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్టులో ఆమె సభ్యురాలిగా ఉంది. మొత్తం 20 ఇన్నింగ్స్​లో 39 వికెట్లు పడగొట్టి, టీ20ల్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్​లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఇండియన్ బౌలర్​గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది. ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ అయిన శ్రీచరణి 800 పాయింట్ల మార్కును దాటిన ఏకైక భారతీయ మహిళ కావడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఆమె ఐసీసీ టీ20 బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్​లో మొదటి స్థానంలో ఉండడం గమనార్హం. ప్రస్తుత ప్రీమియర్ లీగ్​కు ఆమె సెలెక్ట్ అయ్యింది. కానీ ఆసియా క్రీడల్లో ఆడుతుండడంతో ఆమె ఈ లీగ్​కు అందుబాటులో ఉండడం లేదు.

Womens Andhra Premier League 2026
శ్రీచరణి స్ఫూర్తి (EENADU)

సేతు సాయి : రాయలసీమ జెన్​ స్టార్స్​ జట్టుకు ఈ బ్యాటర్​ ఆల్​రౌండర్​ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. 17 ఏళ్లకే ఆంధ్ర సీనియర్ జట్టుకు సేతుసాయి ఆడింది. సెంటర్ ఆఫ్​ ఎక్స్​లెన్స్​ బెంగళూరు అండర్​-19 క్యాంప్​లోనూ తన ప్రతిభను చూపింది. ప్రస్తుత ప్రీమియర్ లీగ్​ను ఒక అవకాశంగా తీసుకొని అండర్​-19 ప్రపంచకప్ ఆడాలని ఆమె కోరుకుంటోంది.

Womens Andhra Premier League 2026
సేతు సాయి (EENADU)

అమ్మాయిల కలలు నిజమయ్యే వేళ!
ఈ ఆంధ్రా ప్రీమియర్​ లీగ్​ 2026కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా మిథాలీరాజ్​ వ్యవహరిస్తున్నారు. శనివారం టోర్నీ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఇండియాలో డబ్ల్యూపీఎల్​ మొదలై మూడు సీజన్లు పూర్తయ్యాయి. ఇది మహిళా క్రికెట్​లో చాలా మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఎందరికో మంచి అవకాశాలను ఇచ్చింది. కిక్కిరిసిన క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆడాలని అందరూ కలలు కంటారు. ఈ లీగ్ ద్వారా ఆ అనుభవం మన అమ్మాయిలకు వస్తుంది. వారు క్రికెట్​లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడానికి ఇదొక గొప్ప అవకాశం" అని ఆమె అన్నారు.

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ANDHRA PREMIER LEAGUE WOMEN
అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ క్రికెటర్లు
ఆంధ్రా మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ 2026
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