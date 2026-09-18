'రైతు బిడ్డ, డ్రైవర్ కూతురు'- అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్లో టాలెంటెడ్ ప్లేయర్లు- అమ్మాయిల ఆట షురూ
ఆంధ్రా ప్రిమియర్ లీగ్ 2026- అమ్మాయిల ఆట మొదలైంది!- టాప్ లేడీ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ వీళ్లే!
Published : September 18, 2026 at 4:04 PM IST
Womens Andhra Premier League 2026 : ఓ రైతు బిడ్డ క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకుంది. ఓ డ్రైవర్ కూతురు బాల్ పట్టుకుంది. ఓ సాధారణ టీస్టాల్ యజమాని బిడ్డ ఓ టీమ్కే కెప్టెన్సీ చేస్తోంది. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? ఇదంతా ఎక్కడ అని అనుకుంటున్నారా? ఇదంతా మన దగ్గరే ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ సంబంరంలోనే. తెలుగు నేలతో తొలిసారి జరగుతున్న మహిళా క్రికెట్ లీగ్ లోనే. సెప్టెంబర్ 19-27 వరకు మంగళగిరిలోని ఆంధ్రా క్రికెట్ సంఘం స్టేడియం ఈ క్రీడా సంరంభానికి వేదిక కానుంది.
క్రికెట్ను ఆరాధించే మనం దేశంలో, గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకు ఎక్కడ మ్యాచ్ జరిగినా ఆదరణ ఒకేలా ఉంటుంది. ఐపీఎల్, డబ్ల్యూపీఎల్ మన దేశ క్రికెట్ దశదిశలను మార్చేశాయి. వీటి స్ఫూర్తితో ఏసీఏ 2022లో పురుషుల కోసం ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ (ఏపీఎల్)ను ప్రారంభించింది. అదే సమయంలో మహిళల కోసం టీ20 లీగ్ను ప్రారంభించింది. అయితే అప్పుడు వారిని సపోర్ట్ చేసే ఫ్రాంఛైజీలు లేవు. కానీ ఏపీఎల్ నాలుగో సీజన్లో భాగంగా మంగళగిరిలో జరిగిన ఫైనల్కు దాదాపు 30వేల మంది ప్రేక్షకులు వచ్చారు. దీనితో ఏసీఏ మహిళ క్రికెట్ కూడా ఫ్రాంచైజీ లీగ్ పెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆగస్టులో నాలుగు ఫ్రాంఛైజీలతో ఒక లీగ్ ఖరారు చేసింది.
మహిళల కలలు నిజం చేసే వేదిక
మహిళలు క్రికెట్ను ఓ కెరియర్గా ఎంచుకోవడానికి, వారి కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ ప్రీమియర్ లీగ్ ఓ వేదిక కానుంది. ఇక్కడ మన అమ్మాయిలు కనుక అద్భుతాలు చేస్తే, డబ్ల్యూపీఎల్లో ఆడే ఛాన్స్ లభిస్తుంది. ఆపై ఇండియాకు ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు వరకు రాష్ట్రస్థాయిలో ఆడే అవకాశం కొద్ది మందికి మాత్రమే లభించేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రారంభించిన ఈ లీగ్ కారణంగా జిల్లా స్థాయిలో రాణించిన అమ్మాయిలకూ మంచి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. పైగా ఈ లీగ్ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనుండడంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డబ్ల్యూపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలకు చెందిన ప్రతినిధులు చూసే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఈ క్రికెట్ లీగ్లో రాణించిన అమ్మాయిలను సదరు ఫ్రాంఛైజీలు ఎంపిక చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇదే జరిగితే తమ బిడ్డల క్రికెట్ కలలను నెరవేర్చేందుకు తల్లిదండ్రులు కూడా ముందు వస్తారు. ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్కు 12 ఏళ్ల షణ్ముఖ ప్రియ ఎంపిక కావడం చూస్తుంటే, ఇప్పటికే తల్లిదండ్రుల్లో, సమాజంలో, పిల్లల్లో ఈ స్పష్టమైన మార్పు మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది.
టాప్ ప్లేయర్స్ వీళ్లే!
నీరగట్టు అనూష : రామోజీ గ్రూప్ సొంతం చేసుకున్న అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్గా నీరగట్టు అనూష ఎంపికయ్యారు. ఆమె కర్నూలు జిల్లాలోని కోడుమూరు అనే గ్రామానికి చెందినవారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆంధ్ర సీనియర్ జట్టుకు ఆడుతోంది. 14 ఏళ్లకే అనూష అండర్-19, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే సీనియర్స్కు ఆడిగింది. పదేళ్లకుపైగా రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. కెప్టెన్గానూ చేసింది. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ అయిన అనూష తన కెరీర్లో మరో అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఈ ప్రీమియర్ లీగ్ను ఓ గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
కాండ్రేగుల దేవిక : తుని దగ్గరున్న ఓ చిన్న పల్లెటూరుకు చెందిన కాండ్రేగుల దేవిక అమరావతి ఈ- ఛాంపియన్స్ జట్టుకు ఆడుతోంది. ఓ రైతు బిడ్డ అయిన ఆమె ఆఫ్ స్పిన్నర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి ఆల్రౌండర్గా ఎదిగింది. గత పదేళ్లుగా ఆంధ్ర జట్టుకు వివిధ ఏజ్ గ్రూప్ల్లో ఆడుతూ వస్తోంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆడినా ఇప్పటి వరకు తగిన గుర్తింపు రాలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె రైల్వే ఉద్యోగం చేస్తోంది. శనివారం ప్రారంభం కానున్న ప్రీమియర్ లీగ్ తన కెరీర్లో కీలక మలుపు తీసుకువస్తుందని ఆమె ఆశిస్తోంది.
పరసా రంగలక్ష్మి : కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంకు చెందిన క్రీడాకారిణి పరసా రంగలక్ష్మి. ఆమె తండ్రి ఓ డ్రైవర్. ఆయనే స్వయంగా తన బిడ్డకు క్రికెట్ నేర్పించారు. దీనితో ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులోనే ఆమె తన క్రికెట్ పయనాన్ని ప్రారంభించి ఆల్రౌండర్గా ఎదిగింది. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర సీనియర్ జట్టులో సభ్యురాలిగా ఉంది. ప్రస్తుతానికి తన లక్ష్యం డబ్ల్యూపీఎల్లో స్థానం సంపాదించడమేనని ఆమె చెబుతోంది.
హెన్రిటా పెరీరా : ఈ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్, లెగ్ స్పిన్నర్ 'గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్' జట్టుకు కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యారు. ఇప్పటికే ఆంధ్ర సీనియర్, సౌత్ జోన్ జట్లకు ఆడింది. వేలంలో పాల్గొనడం, ఫ్రాంచైజీలకు ఆడడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉందని ఆమె చెబుతోంది. డబ్ల్యూపీఎల్లో ఆడాలని, ఆపై టీమ్ఇండియాకు సెలెక్ట్ కావాలని ఆమె కోరుకుంటోంది. ఇందుకోసం ఈ ప్రీమియర్ లీగ్ను ఓ మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.
ఆయేషా సింగ్ : వైజాగ్ ఫైర్బర్డ్స్ జట్టుకు అయేషా సింగ్ ఎంపికైంది. ఈమె ప్రస్తుతం ఆంధ్ర అండర్-23, సీనియర్ జట్లకు ఆడుతోంది. ఈ లీగ్ తనకు ఆర్థికంగా, నైతికంగా ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని ఆమె చెబుతోంది. 'ఈ లీగ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుండడంతో మ్యాచ్ గెలిపించే ఇన్నింగ్స్కు క్రేజ్ పెరుగుతుంది. టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడి టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలవాలన్నది నా కల' అని బ్యాటర్ కమ్ ఆల్రౌండర్ చెబుతోంది.
శ్రీచరణి స్ఫూర్తి : డబ్ల్యూపీఎల్లో దిల్లీ తరఫున ఆడి, తన ప్రతిభతో టీమ్ఇండియాలో చోటు దక్కించుకుంది శ్రీచరణి. ఈ తెలుగింటి అమ్మాయి చాలా తక్కువ సమయంలోనే మంచి బౌలర్గా ఎదిగింది. వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్టులో ఆమె సభ్యురాలిగా ఉంది. మొత్తం 20 ఇన్నింగ్స్లో 39 వికెట్లు పడగొట్టి, టీ20ల్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఇండియన్ బౌలర్గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది. ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ అయిన శ్రీచరణి 800 పాయింట్ల మార్కును దాటిన ఏకైక భారతీయ మహిళ కావడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఆమె ఐసీసీ టీ20 బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్లో మొదటి స్థానంలో ఉండడం గమనార్హం. ప్రస్తుత ప్రీమియర్ లీగ్కు ఆమె సెలెక్ట్ అయ్యింది. కానీ ఆసియా క్రీడల్లో ఆడుతుండడంతో ఆమె ఈ లీగ్కు అందుబాటులో ఉండడం లేదు.
సేతు సాయి : రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్ జట్టుకు ఈ బ్యాటర్ ఆల్రౌండర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. 17 ఏళ్లకే ఆంధ్ర సీనియర్ జట్టుకు సేతుసాయి ఆడింది. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ బెంగళూరు అండర్-19 క్యాంప్లోనూ తన ప్రతిభను చూపింది. ప్రస్తుత ప్రీమియర్ లీగ్ను ఒక అవకాశంగా తీసుకొని అండర్-19 ప్రపంచకప్ ఆడాలని ఆమె కోరుకుంటోంది.
అమ్మాయిల కలలు నిజమయ్యే వేళ!
ఈ ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మిథాలీరాజ్ వ్యవహరిస్తున్నారు. శనివారం టోర్నీ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఇండియాలో డబ్ల్యూపీఎల్ మొదలై మూడు సీజన్లు పూర్తయ్యాయి. ఇది మహిళా క్రికెట్లో చాలా మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఎందరికో మంచి అవకాశాలను ఇచ్చింది. కిక్కిరిసిన క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆడాలని అందరూ కలలు కంటారు. ఈ లీగ్ ద్వారా ఆ అనుభవం మన అమ్మాయిలకు వస్తుంది. వారు క్రికెట్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడానికి ఇదొక గొప్ప అవకాశం" అని ఆమె అన్నారు.
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