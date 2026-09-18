'ఉమెన్స్ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్'- నాలుగు జట్లతో తొలి సీజన్కు రంగం సిద్ధం- పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!
సెప్టెంబర్ 19 నుంచి మహిళల ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్- తొలి సీజన్లో బరిలోకి నాలుగు ఫ్రాంచైజీలు- మంగళగిరి స్టేడియంలోనే అన్ని మ్యాచ్లు
Published : September 18, 2026 at 12:17 PM IST
Womens Andhra Premier League 2026 : ఆంధ్ర మహిళల క్రికెట్లో కొత్త అధ్యాయం మొదలు కాబోతోంది. పురుషుల క్రికెట్లో రాష్ట్ర స్థాయి టీ20 లీగ్స్ ద్వారా చాలా మంది కొత్త ప్లేయర్లు బయటకు వస్తుండగా, ఇప్పుడు మహిళలకు కూడా అలాంటి అవకాశం రాబోతోంది. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉమెన్స్ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 తొలి సీజన్ సెప్టెంబర్ 19న మొదలవుతోంది. రాష్ట్రానికి చెందిన యువ ప్లేయర్లతో పాటు ఇప్పటికే దేశవాళీ క్రికెట్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పేర్లు కూడా ఇందులో తమ సత్తా చాటనున్నారు. భారత మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ ఈ లీగ్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు.
నాలుగు జట్లతో తొలి అడుగు
తొలి సీజన్లో వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్, అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్, రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ పోటీపడనున్నాయి. ప్లేయర్ల సెలక్షన్ కోసం ఆగస్టు 25న ఆక్షన్ నిర్వహించారు. మొత్తం 191 మంది ఆక్షన్ కోసం రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. లీగ్ దశ సెప్టెంబర్ 19 నుంచి 25 వరకు సాగుతుంది. అన్ని మ్యాచ్లను ఏసీఏ మంగళగిరి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలోనే నిర్వహించనున్నారు. సెప్టెంబర్ 27న ఫైనల్ ఉంటుంది. వర్షం లేదా ఇతర కారణాలతో ఆ రోజు మ్యాచ్ పూర్తికాకపోతే సెప్టెంబర్ 28ను రిజర్వ్ డేగా ఉంచారు.
పూర్తి షెడ్యూల్
- సెప్టెంబర్ 19: మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్ vs గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్.
సాయంత్రం 6 గంటలకు వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్ vs అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్.
- సెప్టెంబర్ 20: మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ vs రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్.
సాయంత్రం 5.30 గంటలకు గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ vs వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్.
- సెప్టెంబర్ 21: మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ vs అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్.
సాయంత్రం 5.30 గంటలకు రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్ vs వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్.
- సెప్టెంబర్ 23: మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ vs వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్.
సాయంత్రం 5.30 గంటలకు గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ vs రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్.
- సెప్టెంబర్ 24: మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్ vs రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్.
సాయంత్రం 5.30 గంటలకు అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ vs గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్.
- సెప్టెంబర్ 25: మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్ vs గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్.
సాయంత్రం 5.30 గంటలకు రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్ vs అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్.
- సెప్టెంబర్ 27: సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఫైనల్
నాలుగు జట్ల వివరాలు
- వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్ : వైజాగ్ జట్టులో పల్లా యుహాసిని, కె. యశస్విని మణివల్లి, శరణ్య గద్వాల్, అయేషా సింగ్, దాసరి విశ్వశ్రీ, పెండ్యాల సరయు, కెవైఎం విష్ణు వర్ధిని, ఎం. హాసిని చౌదరి, బి. మధుర సంజనా ప్రియా, మయస్సర్ అంజుమ్, వీర విద్యాశ్రీ, నక్క సమంత, కొప్పుల దివ్యశ్రీ, కె. అంజలి శర్వాణి, వురుకుటి పుష్పలత, బీవీఎస్ఎల్ఎస్ఆర్ఎస్ సాయి తన్మయి, పల్నాటి రిషిక కృష్ణన్, ఎం. నియతి రాజ్ ఉన్నారు. భారత్ తరఫున కూడా ఆడిన పేసర్ అంజలి శర్వాణి ఈ టీమ్లో ఉన్నారు. తొలి రోజు సాయంత్రం అమరావతితో వైజాగ్ తన మొదటి మ్యాచ్ ఆడనుంది.
- రామోజీ గ్రూప్స్ అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ : రామోజీ గ్రూప్స్ నుంచి వస్తున్న అమరావతి స్క్వాడ్లో ఉన్న ప్లేయర్స్.. బోగియా సాయి దీప్తి, కె. హేమ సాయి రమ్య, తారిణి జోషి, ఎం. రుక్సార్ తబసుం, కాట్రగడ్డ దీక్ష, నక్క సనా, బొడ్డుపల్లి తనిష్క, పరాస రంగలక్ష్మి, కె. హంస, తాళ్లూరి మల్లిక, కర్రి సాయి పూజిత, నీరగట్టు అనూష, ఓరుగంటి సాహితి శ్రీ, కట్టా మహంతి శ్రీ, అంకం విష్ణుప్రియ, కందరేగుల దేవిక, ఎం. సహస్ర రెడ్డి, షబ్నమ్ ఎండీ షకీల్. ఈ టీమ్ తొలి మ్యాచ్ వైజాగ్తో ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత రాయలసీమ, గోదావరితో మ్యాచ్లు ఉంటాయి.
- రాయలసీమ ఎక్స్ఈఎన్ స్టార్స్ : రాయలసీమ జట్టులో గారపాటి లిఖిత, దారా చైత్ర, కె. వాసవి అఖిల పావని, వై. హేమ రోషిణి, అల్లుగుంటి హన్సి రెడ్డి, ఎం. గ్రీష్మ సైని రెడ్డి, జి. వర్ష, సజ్జ సాయి లక్ష్మి, జె. మేఘనా శ్రీ, వేములపాటి సేతు సాయి, కె. హర్షిత గౌడ, ఆవుల చిన్న సిరీష, నల్లపు రెడ్డి శ్రీ చరణి, కొలత్తూర్ సుభశ్రీ, ఎ. షణ్ముఖ ప్రియ, కొక్కిలిగడ్డ ధాత్రి, మలకొండ పూజిత, ఎల్లుట్ల పద్మజ, జి. ముని నీతిష, బారెడ్డి మల్లి అనూష ఉన్నారు. ఈ టోర్నీలో తొలి బంతి పడే మ్యాచ్లోనే రాయలసీమ, గోదావరి జట్లు ఎదురుపడనున్నాయి.
- గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ : గోదావరి స్క్వాడ్లో చింతపల్లి మెహర్ లహరి, పి. వనజాక్షి, కింతాడ వైష్ణవి, బత్తుల హర్షిత, గామిడి రాఘ చౌదరి, వడ్డె అక్షయ, పేక విన్నీ సుజాన్, సాది అదితి మేఘనా రెడ్డి, శ్రిష్టి శేఖర్, సంగాని దుర్గా భవాని, కోరుకొండ హారిక, పసగడుగుల వైష్ణవి, హెన్రియెట్టా ఫ్లావియా పెరీరా, టి. నివేదిత, బగ్గం అంజనా, గుండుపల్లి ఉద్విత, ఎం. మహాలక్ష్మి మనోజ, కె. పుష్పిత గౌడ ఉన్నారు. సెప్టెంబర్ 19న రాయలసీమతో ఈ జట్టు తన మొదటి మ్యాచ్ ఆడుతుంది.
మ్యాచ్లు ఎలా సాగుతాయి?
షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రతి జట్టు మిగతా మూడు జట్లతో రెండేసి సార్లు తలపడుతుంది. దీంతో ఒక్కో ఫ్రాంచైజీకి ఆరు లీగ్ మ్యాచ్లు వస్తాయి. మొత్తం 12 లీగ్ మ్యాచ్లు పూర్తయ్యాక ఫైనల్కు వెళ్లే జట్లపై క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకే మైదానంలో మొత్తం టోర్నీ జరగడం వల్ల ప్రయాణాల సమస్య ఉండదు. ఫైనల్కు ముందు జట్లకు ఒక రోజు గ్యాప్ ఉంటుంది.
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