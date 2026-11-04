డబ్ల్యూపీఎల్ 2027 షెడ్యూల్ రిలీజ్- ఆ రెండు వేదికల్లోనే మ్యాచులు
WPL 2027: డబ్ల్యూపీఎల్-2027 షెడ్యూల్ విడుదలైంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 14 నుంచి ఫిబ్రవరి 7వరకు మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు.
Published : November 4, 2026 at 7:37 PM IST
డబ్ల్యూపీఎల్- 2027 షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. బీసీసీఐ అధికారికంగా మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ గురించి అధికారికంగా ప్రకటించింది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో జరగబోయే ఈ క్రికెట్ పండుగకు సంబంధించిన కీలక వివరాలు అందులో పేర్కొంది. దీని ప్రకారం వచ్చే ఏడాది జనవరి 14 నుంచి ఫిబ్రవరి 7వరకు ఆ మ్యాచ్లను నిర్వహించనున్నారు. వడోదర, ముంబయిల్లో 11 చొప్పున మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. జనవరి 14న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ ఆర్సీబీ, ముంబయి ఇండియన్స్ మధ్య వడోదర వేదికగా తొలి పోరు జరగనుంది. అన్ని మ్యాచ్లు భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
🚨 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨 Schedule OUT for 5️⃣th edition of #TATAWPL from 14 January to 7 February 2027. The tournament will be staged across Vadodara and Mumbai, with 11 matches scheduled at each venue. More Details 🔽 https://t.co/LgxF16VGJR— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 4, 2026