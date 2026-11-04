ETV Bharat / sports

డబ్ల్యూపీఎల్ 2027 షెడ్యూల్ రిలీజ్​- ఆ రెండు వేదికల్లోనే మ్యాచులు

WPL 2027: డబ్ల్యూపీఎల్‌-2027 షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 14 నుంచి ఫిబ్రవరి 7వరకు మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు.

Women Premier League 2027
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2026 at 7:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

డబ్ల్యూపీఎల్‌- 2027 షెడ్యూల్‌ వచ్చేసింది. బీసీసీఐ అధికారికంగా మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ గురించి అధికారికంగా ప్రకటించింది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో జరగబోయే ఈ క్రికెట్ పండుగకు సంబంధించిన కీలక వివరాలు అందులో పేర్కొంది. దీని ప్రకారం వచ్చే ఏడాది జనవరి 14 నుంచి ఫిబ్రవరి 7వరకు ఆ మ్యాచ్‌లను నిర్వహించనున్నారు. వడోదర, ముంబయిల్లో 11 చొప్పున మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. జనవరి 14న డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్స్‌ ఆర్సీబీ, ముంబయి ఇండియన్స్‌ మధ్య వడోదర వేదికగా తొలి పోరు జరగనుంది. అన్ని మ్యాచ్‌లు భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.

TAGGED:

WPL 2027 SCHEDULE
డబ్ల్యూపీఎల్ 2027 షెడ్యూల్
WOMEN PREMIER LEAGUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.