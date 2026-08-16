FIH మహిళల హాకీ ప్రపంచ కప్- భారత్, చైనా మ్యాచ్ డ్రా
వుమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ - తొలి మ్యాచ్లోనే అదిరిపోయే ఫైట్- చైనాతో టీమిండియా మ్యాచ్ డ్రా!
Published : August 16, 2026 at 6:36 PM IST
Women Hockey World Cup 2026 : ఎమహిళల హాకీ ప్రపంచ కప్లో ఆదివారం భారత జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఒలింపిక్ రజిత పతక విజేత చైనాను నిలువరించి 2-2తో మ్యాచ్ను డ్రాగా ముగించి తన సత్తా చాటింది. పూల్-డిలో అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో, మొదటి క్వార్టర్లో భారత జట్టు పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించింది. తొలి అర్ధభాగం (హాఫ్ టైమ్) ముగిసే సరికి భారత్ 2-1తో ముందంజలో నిలిచింది. భారత్ తరఫున నవనీత్ కౌర్ (8వ నిమిషంలో) అద్భుతమైన గోల్ కొట్టి జట్టును 1-0 ఆధిక్యంలోకి తీసుకెళ్లింది. అయితే చైనా క్రీడాకారిణి జాంగ్ యింగ్ 14వ నిమిషంలో పెనాల్టీ స్ట్రోక్ ద్వారా గోల్ కొట్టి స్కోర్ను 1-1తో సమం చేసింది. ఆ తర్వాత 26వ నిమిషంలో దీపిక ఒక గోల్ కొట్టి భారత్ను 2-1తో అధిక్యంలో నిలిపింది. దీనితో చైనాపై ఒత్తిడి పెరిగింది. అయినప్పటికీ చైనా జట్టు తమ అనుభవాన్ని అంతా ఉపయోగించి హోరాహోరీగా పోరాడింది. 39వ నిమిషయంలో ఆ జట్టు క్రీడాకారిణి మా నింగ్ పెనాల్టీ కార్నర్ను గోల్గా మలిచి స్కోర్ను 2-2తో సమం చేసింది.
చైనాను కాపాడిన పెనాల్టీ స్ట్రోక్స్
వాస్తవానికి మొదటి క్వార్టర్ చివరి వరకు భారత్దే పూర్తి ఆధిపత్యం కొనసాగింది. అయితే చివరి నిమిషంలో శిల్పి దాబాస్ చైనా క్రీడాకారిణి జాంగ్ యింగ్ను అడ్డుకుందంటూ అంపైర్ చైనాకు పెనాల్టీ స్ట్రోక్ ఇచ్చారు. భారత్ దీనిపై రివ్యూ కోరినప్పటికీ, టీవీ అంపైర్ దాన్ని తిరస్కరించడంతో యింగ్ గోల్ చేసి స్కోర్ను సమం చేసింది. ఇక రెండో క్వార్టర్లో 26వ నిమిషయంలో పెనాల్టీ కార్నర్ను దీపిక గోల్గా మలిచి భారత్కు ఆధిపత్యాన్ని అందించింది. అయితే దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ చైనా వీడియో రిఫరల్ అడిగింది. కానీ అది విఫలమై హాఫ్టైమ్కు చైనా 2-1తో వెనుకబడింది. అయితే మూడో క్వార్టర్లో చైనా చాలా బలంగా పుంజుకుంది. ఎడతెగని దాడులు చేస్తూ భారత్ డిఫెన్స్ను తీవ్ర ఒత్తిడిలోకి నెట్టింది. మొదటి క్వార్టర్లో దూకుడుగా ఆడిన భారత ఆటగాళ్లు ఒక్కసారిగా డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వెళ్లిపోవడంతో, చైనా దాన్ని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంది. చైనా క్రీడాకారిణి మా నింగ్ పెనాల్టీ కార్నర్ను గోల్గా మలిచి స్కోర్ను సమం చేసి తన జట్టును ఆదుకుంది.
ఆ తర్వాత కూడా మ్యాచ్ చాలా ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగింది. చైనా క్రీడాకారిణి జౌ మెయ్రాంగ్కు అంపైర్ గ్రీన్ కార్డు చూపించడంతో ఆ జట్టు 2 నిమిషాలపాటు 10 మంది ప్లేయర్స్తో ఆడాల్సి వచ్చింది. కానీ ఆ అవకాశాన్ని భారత్ సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయింది. ఇక 56వ నిమిషంలో చైనాకు వరుసగా 2 పెనాల్టీ కార్నలు లభించినప్పటికీ, వారు వాటిని గోల్స్గా మలచలేకపోయారు. మ్యాచ్ చివరి క్షణాల్లో నవనీత్ కౌర్ సర్కిల్లోకి దూసుకెళ్లినప్పటికీ భారత్కు పెనాల్టీ కార్నర్ లభించలేదు. ఒక వేళ చివరి క్వార్టర్లో భారత్కు పెనాల్టీ కార్నర్ లభించి ఉంటే, ఫలితం మరోలా ఉండేది కావచ్చు. మ్యాచ్ అనంతరం భారత కోచ్ స్జోర్డ్ మరినే, భారత్కు పెనాల్టీ కార్నర్ ఇవ్వకపోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆ పెనాల్టీ కార్నర్ ఎందుకు ఇవ్వలేదో తనకు అర్థం కాలేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఏదేమైనప్పటికీ, అత్యంత బలమైన జట్టును నిలువరించి మ్యాచ్ను భారత క్రీడాకారిణిలు డ్రాగా ముగించి, టోర్నీలో శుభారంభం చేశారని చెప్పకతప్పదు. భారత్ ఆగస్టు 18న దక్షిణాఫ్రికాతో తన తదుపరి మ్యాచ్ ఆడనుంది.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗢𝗨𝗥 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗜𝗚𝗡! 🔥🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 16, 2026
The Indian Women’s Team showed immense character, resilience and fighting spirit to secure a hard-fought 2-2 draw against Olympic silver medallists China in their opening match of the FIH Hockey… pic.twitter.com/QIYons4rEN
గోల్స్ : ఈ మ్యాచ్లో భారత్ తరఫున నవనీత్ కౌర్ (8వ నిమిషం), దీపిక (25వ నిమిషం) గోల్స్ చేయగా, చైనా తరఫున జాంగ్ యింగ్ (15వ నిమిషం), మా నింగ్ (39వ నిమిషం)లో గోల్స్ కొట్టారు.
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