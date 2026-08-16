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FIH మహిళల హాకీ ప్రపంచ కప్​- భారత్​, చైనా మ్యాచ్ డ్రా

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Women Hockey World Cup 2026 : India and China ended in a thrilling 2-2 draw
Women Hockey World Cup 2026 : India and China ended in a thrilling 2-2 draw (Hockey India Twitter)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 6:36 PM IST

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Women Hockey World Cup 2026 : ఎమహిళల హాకీ ప్రపంచ కప్​లో ఆదివారం భారత జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఒలింపిక్ రజిత పతక విజేత చైనాను నిలువరించి 2-2తో మ్యాచ్​ను డ్రాగా ముగించి తన సత్తా చాటింది. పూల్​-డిలో అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్​లో, మొదటి క్వార్టర్​లో భారత జట్టు పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించింది. తొలి అర్ధభాగం (హాఫ్​ టైమ్​) ముగిసే సరికి భారత్​ 2-1తో ముందంజలో నిలిచింది. భారత్ తరఫున నవనీత్​ కౌర్​ (8వ నిమిషంలో) అద్భుతమైన గోల్ కొట్టి జట్టును 1-0 ఆధిక్యంలోకి తీసుకెళ్లింది. అయితే చైనా క్రీడాకారిణి జాంగ్​ యింగ్​ 14వ నిమిషంలో పెనాల్టీ స్ట్రోక్​ ద్వారా గోల్ కొట్టి స్కోర్​ను 1-1తో సమం చేసింది. ఆ తర్వాత 26వ నిమిషంలో దీపిక ఒక గోల్​ కొట్టి భారత్​ను 2-1తో అధిక్యంలో నిలిపింది. దీనితో చైనాపై ఒత్తిడి పెరిగింది. అయినప్పటికీ చైనా జట్టు తమ అనుభవాన్ని అంతా ఉపయోగించి హోరాహోరీగా పోరాడింది. 39వ నిమిషయంలో ఆ జట్టు క్రీడాకారిణి మా నింగ్​ పెనాల్టీ కార్నర్​ను గోల్​గా మలిచి స్కోర్​ను 2-2తో సమం చేసింది.

చైనాను కాపాడిన పెనాల్టీ స్ట్రోక్స్​
వాస్తవానికి మొదటి క్వార్టర్​ చివరి వరకు భారత్​దే పూర్తి ఆధిపత్యం కొనసాగింది. అయితే చివరి నిమిషంలో శిల్పి దాబాస్​ చైనా క్రీడాకారిణి జాంగ్​ యింగ్​ను అడ్డుకుందంటూ అంపైర్​ చైనాకు పెనాల్టీ స్ట్రోక్ ఇచ్చారు. భారత్​ దీనిపై రివ్యూ కోరినప్పటికీ, టీవీ అంపైర్ దాన్ని తిరస్కరించడంతో యింగ్ గోల్ చేసి స్కోర్​ను సమం చేసింది. ఇక రెండో క్వార్టర్​లో 26వ నిమిషయంలో పెనాల్టీ కార్నర్​ను దీపిక గోల్​గా మలిచి భారత్​కు ఆధిపత్యాన్ని అందించింది. అయితే దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ చైనా వీడియో రిఫరల్​ అడిగింది. కానీ అది విఫలమై హాఫ్​టైమ్​కు చైనా 2-1తో వెనుకబడింది. అయితే మూడో క్వార్టర్​లో చైనా చాలా బలంగా పుంజుకుంది. ఎడతెగని దాడులు చేస్తూ భారత్ డిఫెన్స్​ను తీవ్ర ఒత్తిడిలోకి నెట్టింది. మొదటి క్వార్టర్​లో దూకుడుగా ఆడిన భారత ఆటగాళ్లు ఒక్కసారిగా డిఫెన్సివ్​ మోడ్​లోకి వెళ్లిపోవడంతో, చైనా దాన్ని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంది. చైనా క్రీడాకారిణి మా నింగ్​ పెనాల్టీ కార్నర్​ను గోల్​గా మలిచి స్కోర్​ను సమం చేసి తన జట్టును ఆదుకుంది.

ఆ తర్వాత కూడా మ్యాచ్​ చాలా ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగింది. చైనా క్రీడాకారిణి జౌ మెయ్​రాంగ్​కు అంపైర్​ గ్రీన్​ కార్డు చూపించడంతో ఆ జట్టు 2 నిమిషాలపాటు 10 మంది ప్లేయర్స్​తో ఆడాల్సి వచ్చింది. కానీ ఆ అవకాశాన్ని భారత్​ సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయింది. ఇక 56వ నిమిషంలో చైనాకు వరుసగా 2 పెనాల్టీ కార్నలు లభించినప్పటికీ, వారు వాటిని గోల్స్​గా మలచలేకపోయారు. మ్యాచ్ చివరి క్షణాల్లో నవనీత్​ కౌర్​ సర్కిల్​లోకి దూసుకెళ్లినప్పటికీ భారత్​కు పెనాల్టీ కార్నర్ లభించలేదు. ఒక వేళ చివరి క్వార్టర్​లో భారత్​కు పెనాల్టీ కార్నర్ లభించి ఉంటే, ఫలితం మరోలా ఉండేది కావచ్చు. మ్యాచ్ అనంతరం భారత కోచ్​ స్జోర్డ్​ మరినే, భారత్​కు పెనాల్టీ కార్నర్​ ఇవ్వకపోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆ పెనాల్టీ కార్నర్​ ఎందుకు ఇవ్వలేదో తనకు అర్థం కాలేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఏదేమైనప్పటికీ, అత్యంత బలమైన జట్టును నిలువరించి మ్యాచ్​ను భారత క్రీడాకారిణిలు డ్రాగా ముగించి, టోర్నీలో శుభారంభం చేశారని చెప్పకతప్పదు. భారత్​ ఆగస్టు 18న దక్షిణాఫ్రికాతో తన తదుపరి మ్యాచ్ ఆడనుంది.

గోల్స్​ : ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ తరఫున నవనీత్​ కౌర్​ (8వ నిమిషం), దీపిక (25వ నిమిషం) గోల్స్ చేయగా, చైనా తరఫున జాంగ్​ యింగ్ (15వ నిమిషం), మా నింగ్​ (39వ నిమిషం)లో గోల్స్​ కొట్టారు.

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