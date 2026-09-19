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నేటి నుంటే మహిళల ఆంధ్ర ప్రిమియర్‌ లీగ్‌- నాలుగు జట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోటీ

శనివారం నుంచి మహిళల ఏపీఎల్‌ క్రీడా సమరం- పోటీలను ప్రారంభించనున్న నారా బ్రాహ్మణి- పోటీల్లో తలపడనున్న నాలుగు జట్లు డే నైట్‌ విధానంలో మ్యాచ్‌ల నిర్వహణ- క్రీడాభిమానులకు మంగళగిరి స్టేడియంలో ఉచిత ప్రవేశం

Womens Andhra Premier League 2026
ఉమెన్స్ ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్​ 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 7:05 AM IST

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Womens Andhra Premier League 2026 : పురుషుల క్రికెట్‌కు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా రాష్ట్రంలో మహిళల ఏపీఎల్‌ పోటీలకు సర్వం సిద్ధమైంది. శనివారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే టీ20 మినీ సమరంలో సత్తా చాటేందుకు క్రీడాకారిణులు ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. ప్రతిభకు పదునుపెట్టి కెరీర్‌లో ఎదిగేందుకు ఇదే సరైన వేదికగా భావిస్తున్నారు. మ్యాచ్‌లను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించేందుకు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. నారా బ్రాహ్మణి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమయ్యే పోటీలు ఈ నెల 27 వరకు క్రీడాభిమానులకు వినోదాన్ని పంచనున్నాయి. మంగళగిరి స్టేడియంలో టోర్నీ ప్రారంభోత్సవంలో సింగర్లు గీతామాధురి, స్నిగ్ధ గాన ప్రదర్శనలు అలరించనున్నాయి.

ఏపీఎల్ పోటీలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తాజాగా ఉమెన్ ఏపీఎల్ పోటీలకు శనివారం నుంచి శ్రీకారం చుట్టనుంది. డే అండ్ నైట్ విధానంలో నిర్వహించే ఈ టోర్నమెంట్‌లో అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్, రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్, వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్ జట్లు సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. లీగ్ దశలో ఒక్కో జట్టు మిగతా జట్లతో రెండేసిసార్లు పోటీపడుతుండగా మెరుగైన పాయింట్ల ఆధారంగా రెండు జట్లు ఫైనల్‌కు చేరుకోనున్నాయి. ఇప్పటికే 4 జట్ల సభ్యులు నెట్స్ లో ముమ్మరంగా సాధన చేశారు. టోర్నీలో ఫైనల్‌ సహా మొత్తం 13 మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. మహిళా క్రికెట్‌కు ప్రేక్షకాదరణను మరింత పెంచాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వాహకులు మ్యాచ్‌లకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నారు. W-APL పోటీలు తమకు దక్కిన గొప్ప అవకాశంగా క్రీడాకారిణులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'W-APL పోటీలకు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మహిళ క్రికెట్‌కు రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రొఫెషనల్ పోటీ వాతావరణాన్ని కల్పించడం, ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారిణులకు సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం ఇవ్వడం, భవిష్యత్‌లో జాతీయస్థాయిలో రాష్ట్రం నుంచి మరింతమంది మహిళా క్రికెటర్లు ఎదిగేలా బలమైన పునాది వేయడం W-APL లక్ష్యమని ఏసీఏ పాలకవర్గం చెబుతోంది.

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WOMENS ANDHRA PREMIER LEAGUE 2026
WOMEN ANDHRA PREMIER LEAGUE 2026

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