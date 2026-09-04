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ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్ మ్యాచ్‌లు ఖరారు- పూర్తి షెడ్యూల్‌ ఇదే

గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ఏసీఏ అంతర్జాతీయ స్టేడియం వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్- ఈ లీగ్‌లో తలపడనున్న మొత్తం నాలుగు జట్లు

Women APL Schedule 2026
ఆంధ్ర ప్రిమియర్‌ లీగ్ షెడ్యూల్‌ (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 8:40 AM IST

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Women APL Schedule 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా క్రికెట్‌ను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న మహిళల ఆంధ్ర ప్రమియర్‌ లీగ్ (డబ్ల్యూఏపీఎల్) షెడ్యూల్ ఖరారైంది. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ఏసీఏ అంతర్జాతీయ స్టేడియం వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్ జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 19 నుంచి సెప్టెంబర్ 27 వరకు ఈ మ్యాచ్‌లు అట్టహాసంగా సాగనున్నాయి. ఈ లీగ్‌లో మొత్తం నాలుగు మేటి జట్లు తలపడనుండగా, ఇరు జట్ల మధ్య రసవత్తర పోరు జరిగేలా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

టోర్నమెంట్ ప్రారంభ వేడుక సెప్టెంబర్ 19న ఘనంగా జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్, గోదావరి గోల్డెన్‌ ఈగల్స్ జట్ల మధ్య జరిగే తొలి మ్యాచ్‌తో ఈ టోర్నీ లాంఛనంగా మొదలవుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రం 6:00 గంటలకు 'అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్', వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. రాత్రి వేళల్లో జరిగే మ్యాచ్‌ల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

ఈ లీగ్ దశలో ప్రతి జట్టూ మిగతా జట్లతో నిర్ణీత మ్యాచ్‌లు ఆడుతుంది. లీగ్ ముగిసే సమయానికి పాయింట్ల పట్టికలో అత్యధిక మార్కులతో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన పటిష్టమైన జట్లు సెప్టెంబర్ 27న జరగనున్న తుది పోరు (ఫైనల్)లో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఒకవేళ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగే రోజు వర్షం లేదా ఇతర సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఆటకి అంతరాయం ఏర్పడితే, మ్యాచ్ నిర్వహణ కోసం సెప్టెంబర్ 28ని ప్రత్యేక రిజర్వ్‌ డేగా నిర్వాహకులు కేటాయించారు.

'అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్' మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్

  • సెప్టెంబర్ 19: వైజాగ్‌ ఫైర్‌ బర్డ్స్‌ vs అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ తలపడుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 20: రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్‌తో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ పోటీ పడుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 21: గోదావరి గోల్డెన్‌ ఈగల్స్‌తో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ మ్యాచ్ ఉంటుంది.
  • సెప్టెంబర్ 23: వైజాగ్‌ ఫైర్‌ బర్డ్స్‌తో అమరావతి జట్టు రెండోసారి అమీతుమీ తేల్చుకుంటుంది.
  • సెప్టెంబర్ 24: గోదావరి గోల్డెన్‌ ఈగల్స్‌తో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ తదుపరి మ్యాచ్ ఆడుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 25: లీగ్ దశలో చివరి మ్యాచ్‌గా రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్‌తో అమరావతి జట్టు తలపడుతుంది.

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ANDHRA PREMIER LEAGUE 2026
WOMEN APL SCHEDULE 2026

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