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వింబుల్డన్ రాయల్ బాక్స్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన నిజాలు - సెలబ్రిటీలకు ఆహ్వానాలు ఎలా అందుతాయంటే?

వింబుల్డన్ సెంటర్ కోర్ట్‌లో 74 సీట్లతో రాయల్ బాక్స్ - ఎవరికీ ఆన్‌లైన్ లేదా పబ్లిక్ టికెట్ సిస్టమ్ ఉండదు - డ్రెస్ కోడ్ పాటించనందున ఫార్ములా వన్ రేసర్ హామిల్టన్‌కు నో ఎంట్రీ

Wimbledon Rules
Wimbledon Rules (Source: AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 12:05 PM IST

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Wimbledon Rules For Celebrities: టెన్నిస్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వింబుల్డన్ టోర్నమెంట్ అంటే కేవలం ఆడే క్రీడాకారులకు మాత్రమే కాకుండా టీవీల్లో చూసే ప్రేక్షకులకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఇక్కడ జరిగే మ్యాచ్‌లను ప్రత్యక్షంగా కోర్ట్‌లో కూర్చుని చూడటం ఎంతోమంది అభిమానులకు ఒక పెద్ద కల లాంటిది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లు జరుగుతున్నప్పుడు సెంటర్ కోర్ట్‌లో ఆటగాళ్ల ఆటతీరుతో పాటు టీవీ కెమెరాలన్నీ తరచుగా ఒక ప్రత్యేకమైన సీటింగ్ ఏరియా వైపు వెళుతుంటాయి. అక్కడే ఎంతోమంది ప్రపంచ స్థాయి సెలబ్రిటీలు కూర్చుని మ్యాచ్‌లను ఆస్వాదిస్తుంటారు. రీసెంట్ గా జరిగిన 2026 వింబుల్డన్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో మన భారత క్రికెట్ స్టార్స్ సచిన్ టెండూల్కర్, శుభ్‌మన్ గిల్ అక్కడ కనిపించి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇంతకీ ఆ స్పెషల్ సీటింగ్ ఏరియా ఏంటి?, అక్కడికి వెళ్లాలంటే ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి?, దాని వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో తెలిస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు. అసలు వివరాల్లోకి వెళితే

రాయల్ బాక్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటి?
వింబుల్డన్ సెంటర్ కోర్ట్‌లో సెలబ్రిటీలు కూర్చునే ఆ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని రాయల్ బాక్స్ అని పిలుస్తారు. ఈ అద్భుతమైన రాయల్ బాక్స్‌ను 1922వ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో 74 సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి, అవన్నీ ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే ప్రత్యేకమైన కుర్చీలు. ఈ సీట్లలో కూర్చుంటే సెంటర్ కోర్ట్‌లో జరిగే మ్యాచ్‌లను స్పష్టంగా చూసే అద్భుతమైన అవకాశం దక్కుతుంది. అలాగే రాచరికపు మర్యాదలు అందుతాయి. ఈ బాక్స్‌లోకి అనుమతి పొందిన అతిథులకు క్లబ్ హౌస్‌లో గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెబుతారు, ఆ తర్వాత అద్భుతమైన లంచ్ ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. మ్యాచ్‌లు ముగిసిన తర్వాత కూడా మధ్యాహ్నం టీ, ఇతర డ్రింక్స్ సర్వ్ చేస్తూ వాళ్లను ఒక రేంజ్‌లో ట్రీట్ చేస్తారు.

ఆహ్వానాలు ఎవరికి అందుతాయి
సాధారణ ప్రేక్షకులకు ఈ రాయల్ బాక్స్ టికెట్లు కొనుక్కునే అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండదు. ఎంత డబ్బు ఉన్నా, ఎంత పెద్ద సెలబ్రిటీ అయినా సరే దీనికోసం ఎలాంటి ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్ టికెటింగ్ సిస్టమ్, హాస్పిటాలిటీ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో లేవు. ఆల్ ఇంగ్లాండ్ లాన్ టెన్నిస్ క్లబ్ (AELTC) పంపే ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానం ఉంటేనే అక్కడికి ఎంట్రీ ఇస్తారు. బ్రిటన్ తో పాటు ఇతర దేశాలకు చెందిన రాజ కుటుంబీకులు, దేశాధినేతలు, కరెంట్ లేదా మాజీ టెన్నిస్ క్రీడాకారులు, టోర్నీ కమర్షియల్ పార్ట్‌నర్స్, బ్రిటిష్ ఆర్మీ అధికారులు, మీడియా ప్రతినిధులకు మాత్రమే ఈ ఆహ్వానాలు వెళుతుంటాయి. ఏ సమయంలో ఎవరు ఏఈఎల్‌టీసీ (AELTC) క్లబ్ చైర్మన్‌గా ఉంటే వారే ఈ గెస్ట్ లిస్ట్‌ను ఫైనల్ చేస్తారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనికోసం బయటకు కనిపించే పబ్లిక్ రూల్స్ ఏవీ లేకపోవడం విశేషం.

ఎంట్రీకి కఠినమైన డ్రెస్ కోడ్ రూల్స్
ఈ రాయల్ బాక్స్‌లోకి వెళ్లాలంటే డ్రెస్ కోడ్ విషయంలో చాలా కఠినమైన నిబంధనలు పాటించాల్సిందే. పురుషులు కచ్చితంగా లాంజ్ సూట్ లేదా బ్లేజర్ వేసుకోవాలి, దానికి కాలర్ ఉన్న షర్ట్, టైతో పాటు ఫార్మల్ షూస్ ధరించాలి. క్యాజువల్ డ్రెస్సులు, ఓపెన్ కాలర్ షర్ట్స్, క్యాజువల్ షూస్ వేసుకుంటే లోపలికి అస్సలు రానివ్వరు. ఇక మహిళల విషయానికి వస్తే చాలా పద్ధతిగా, చూడటానికి క్లాసీగా ఉండే మోకాళ్ల కింద వరకు ఉండే డ్రెస్‌లు మాత్రమే ధరించాల్సి ఉంటుంది. వెనుక కూర్చున్న వాళ్లకు మ్యాచ్ చూడటానికి ఇబ్బంది లేకుండా టోపీలు పెట్టుకోవడాన్ని సాధారణంగా నిషేధించారు. రూల్స్ ఎవరికైనా ఒకటే అనడానికి 2015లో జరిగిన ఒక సంఘటనే నిదర్శనం. ఆ ఏడాది ఫార్ములా వన్ రేసర్ లూయిస్ హామిల్టన్ సరైన డ్రెస్ కోడ్ పాటించనందున అతడిని రాయల్ బాక్స్‌లోకి రానివ్వలేదు. దీంతో అతను ఫెదరర్, జకోవిచ్ మధ్య జరిగిన మెన్స్ సింగిల్స్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను మిస్ అయ్యాడు.

కనుమరుగైన పాత సాంప్రదాయం
ఈ రాయల్ బాక్స్‌కు సంబంధించి గతంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సాంప్రదాయం ఉండేది. ఇక్కడ రాజ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తులు కూర్చుంటారు కాబట్టి, టెన్నిస్ ఆటగాళ్లు కోర్ట్‌లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్లకు గౌరవసూచకంగా తలవంచి నమస్కరించేవారు. బ్రిటన్ రాజరికానికి, వింబుల్డన్ టోర్నీకి మధ్య ఉన్న బంధానికి గుర్తుగా 2003వ సంవత్సరం వరకు ఈ పద్ధతిని క్రమం తప్పకుండా పాటించేవారు. అయితే మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా, అప్పటి టోర్నమెంట్ రాయల్ ప్యాట్రన్‌గా ఉన్న డ్యూక్ ఆఫ్ కెంట్ ప్రిన్స్ ఎడ్వర్డ్ ఈ విధానానికి స్వస్తి పలికారు. సెంటర్ కోర్ట్‌లో అందరి ముందు పబ్లిక్‌గా తలవంచి గౌరవించడం అనేది ప్రస్తుత కాలానికి సరిపోదని భావించి ఆ సాంప్రదాయాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు అప్పటి క్లబ్ చైర్మన్ టిమ్ ఫిలిప్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఆహ్వానం దక్కించుకున్న ప్రముఖులు
74 సీట్లు మాత్రమే ఉండే ఈ రాయల్ బాక్స్‌లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ రావడం అంటే క్రీడా ప్రపంచంలో ఒక అచీవ్‌మెంట్‌గా భావిస్తారు. టీవీ కెమెరాలన్నీ బ్రేక్ టైమ్‌లో ఈ బాక్స్ వైపు ఫోకస్ చేస్తుండటంతో అక్కడ కూర్చున్న సెలబ్రిటీలకు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ వస్తుంది. భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ తరచుగా ఈ రాయల్ బాక్స్‌లో కనిపిస్తూనే ఉంటాడు, ఇటీవల జరిగిన సెమీస్ మ్యాచ్‌తో పాటుగా ఫైనల్‌కు కూడా అతను హాజరయ్యాడు. టెన్నిస్ లెజెండ్ రోజర్ ఫెదరర్ లాంటి ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఇక్కడ కూర్చుని మ్యాచ్‌లను వీక్షించడం ఈ సీటింగ్ ఏరియా రేంజ్‌ను మరింత పెంచుతోంది. అలాగే స్టార్ బ్యాటర్ శుభ్‌మన్ గిల్ తన కెరీర్​లో మొదటిసారి ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన రాయల్ బాక్స్‌లో అడుగుపెట్టాడు.

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