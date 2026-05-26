ఐపీఎల్ 2016 మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా? SRHకు మళ్లీ హిస్టారికల్ ఛాన్స్! ఏం జరగనుంది?

ఐపీఎల్ 2016లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ సంచలన రికార్డు- ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఆడి కప్ గెలిచిన ఏకైక జట్టు

SRH 2016 IPL Winner Journey
Published : May 26, 2026 at 12:40 PM IST

SRH 2016 IPL Winner Journey : ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ స్టేజ్ మ్యాచ్‌లు ముగిసి ప్లేఆఫ్స్ సమరానికి తెరలేవడంతో క్రికెట్ లవర్స్‌ ఫైనల్ పోరు కోసం మరింత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలో నిలిచి ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఆడేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరికీ పదేళ్ల కిందట ఆరెంజ్ ఆర్మీ సృష్టించిన ఒక అద్భుతమైన రికార్డు గుర్తుకు వస్తోంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎలిమినేటర్ నుంచి వచ్చి కప్ కొట్టిన ఏకైక జట్టుగా హైదరాబాద్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన రికార్డు ఉంది. అయితే ఆ సీజన్‌లో హైదరాబాద్ ఎవరితో గెలిచింది, అసలు ఆ ప్లేఆఫ్స్ లెక్కలు ఏంటి, ఎవరెవరిని ఓడించుకుంటూ వచ్చి ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది అనే పూర్తి వివరాలతో పాటు ఈసారి ఫైనల్ చేరడానికి ఉన్న లేటెస్ట్ ఫైట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

ఆనాటి ఆరెంజ్ ఆర్మీ కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్
ఐపీఎల్ 2016లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టును ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ తన అద్భుత కెప్టెన్సీతో ముందుండి నడిపించాడు. కేవలం కెప్టెన్‌గానే కాకుండా ఆ సీజన్‌లో బ్యాట్‌తోనూ రికార్డు స్థాయి పరుగులతో వార్నర్ చెలరేగిపోయాడు. ఆ ఏడాది లీగ్ దశ ముగిసేసరికి హైదరాబాద్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. దీంతో ఫైనల్‌కు వెళ్లడానికి కేవలం ఒకే ఒక్క అవకాశం ఉండే అత్యంత కష్టమైన ఎలిమినేటర్ దారిలో సన్‌రైజర్స్ ప్రయాణం మొదలైంది.

మొదటి అడుగు
2016 ప్లేఆఫ్స్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్ జట్టు తన మొదటి మ్యాచ్‌ను దిల్లీ వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో ఆడింది. ఈ చావో రేవో ఎలిమినేటర్ పోరులో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 162 పరుగులు చేసింది. యువరాజ్ సింగ్ వేగంగా 44 పరుగులు చేసి జట్టుకు మంచి స్కోరు అందించాడు. ఆ తర్వాత లక్ష్య చేధనలో కోల్‌కతాను భువనేశ్వర్ కుమార్, హెన్రిక్స్‌ల బౌలింగ్‌తో కట్టడి చేసిన హైదరాబాద్ జట్టు, కేకేఆర్‌ను 140 పరుగులకే పరిమితం చేసింది. 22 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి క్వాలిఫైయర్-2లోకి అడుగు పెట్టింది.

రెండో అడుగు
కోల్‌కతాను ఓడించిన జోష్‌లో ఉన్న హైదరాబాద్‌కు క్వాలిఫైయర్-2లో సురేష్ రైనా నేతృత్వంలోని గుజరాత్ లయన్స్ జట్టు ఎదురైంది. దిల్లీలోనే జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ లయన్స్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 162 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత 163 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్ జట్టు ఒక దశలో 117 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో పడింది. కానీ కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ ఒంటి పోరాటం చేస్తూ 58 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు చేసి, మరో 4 బంతులు మిగిలి ఉండగానే జట్టును గెలిపించి ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు చేశాడు.

ఫైనల్ సమరం
ఇక 2016 మే 29న బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఒక క్లాసిక్‌గా నిలిచిపోయింది. విరాట్ కోహ్లీ భీకరమైన ఫామ్‌లో ఉన్న ఆర్సీబీని వారి సొంత మైదానంలో ఢీకొట్టడం అంటే అప్పట్లో మామూలు విషయం కాదు. ఈ హైవోల్టేజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ జట్టు డేవిడ్ వార్నర్, బెన్ కటింగ్‌ల మెరుపులతో ఏకంగా 208 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఉత్కంఠ పోరులో చివరకు భువనేశ్వర్ కుమార్ అద్భుత బౌలింగ్‌తో ఆర్సీబీని కట్టడి చేసి 8 పరుగుల తేడాతో చరిత్రాత్మక విజయాన్ని, మొదటి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని అందించాడు.

పదేళ్ల తరువాత మళ్ళీ ఇలా
అయితే పదేళ్ల తరువాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ జట్టు అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఫైనల్ సమరానికి సిద్ధమవ్వడం విశేషం. ఈ ఐపీఎల్ 2026లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫైనల్ చేరడానికి సరికొత్త ఫైట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఆరెంజ్ ఆర్మీ తన మొదటి ఎలిమినేటర్ ఫైట్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో తలపడాల్సి ఉంటుంది. లీగ్ స్టేజ్‌లో హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు భీకరమైన ఫామ్‌లో ఉన్నందున ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఈ మొదటి ఫైట్‌లో రాజస్థాన్‌పై గెలిస్తే, ఆ తర్వాత జరిగే క్వాలిఫైయర్ 2లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు లేదా గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లలో ఒకరితో హైదరాబాద్ పోరాడాల్సి ఉంటుంది. క్వాలిఫైయర్-1లో ఓడిపోయిన జట్టు ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఫైట్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా మారనుంది.

క్వాలిఫైయర్-2లో కూడా గెలిస్తే సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ నేరుగా ఫైనల్‌లో అడుగు పెడుతుంది. అక్కడ టైటిల్ పోరులో మళ్లీ క్వాలిఫైయర్-1లో గెలిచి ఆల్రెడీ ఫైనల్‌లో వెయిట్ చేస్తున్న ఆర్సీబీ లేదా గుజరాత్‌తోనే హైదరాబాద్ ఫైనల్ ఫైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈసారి కూడా కప్ కొట్టాలి అంటే హైదరాబాద్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూడు భారీ మ్యాచ్‌లలో గెలవాల్సిందే. ఆనాడు డేవిడ్ వార్నర్ ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్‌గా జట్టును ఛాంపియన్‌గా నిలబెడితే, ఇప్పుడు మరో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఆరెంజ్ ఆర్మీని నడిపిస్తున్నాడు. మరి హార్డ్ మ్యాచుల్లో అన్నింటిలోనూ గెలిచి ఆనాటి 2016 మ్యాజిక్‌ను కమిన్స్ సేన రిపీట్ చేస్తుందో లేదో చూడాలి మరి.

