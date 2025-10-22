భారత్లోనే ఫైనల్ మ్యాచ్- మరి టైటిల్ ఫైట్కు టీమ్ఇండియా క్వాలిఫై అవుతుందా?
తొలి రెండు మ్యాచుల్లో అదరగొట్టిన భారత్- ఆ తర్వాత ఊహించని పతనం!
Published : October 22, 2025 at 11:20 AM IST
Womens ODI Match : మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ చివరి దశలో రసవత్తరంగా హోరాహోరీ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే మూడు జట్లు సెమీస్ బెర్తులు ఖాయం చేసుకోగా నాలుగో స్థానం కోసం పోటీ నెలకొంది. మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ టోర్నీ నుంచి ఔట్ అయ్యాయి. ఇక భారత్, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక జట్లు టాప్-4లోకి ఎంట్రీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే, మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ వేదికపై క్లారిటీ వచ్చేసింది.
పాకిస్థాన్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించడంతో ఉత్కంఠకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. ఈ వరల్డ్కప్ గ్రాండ్ ఫైనల్కు భారత్ వేదికగా నిలవనుంది. నవీ ముంబయి ఈ టైటిల్ పోరుకు ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతోంది. ఒకవేళ పాక్ ఫైనల్కు చేరుకుంటే మ్యాచ్ను కొలంబోలో నిర్వహించాల్సి వచ్చేది. అయితే, లీగ్ స్టేజ్లోనే ఔట్ కావడంతో ఫైనల్ భారత్లోనే జరుగుతుంది. తొలి సెమీఫైనల్ అక్టోబర్ 29న జరగనుంది. ఆ మ్యాచ్కు ఇందౌర్ ఆతిథ్యం ఇవ్వే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. రెండో సెమీఫైనల్ అక్టోబర్ 30న ముంబయిలోనే నిర్వహించనున్నారు. మరోవైపు, నవంబర్ 2న టైటిల్ ఫైట్ ఉండనుంది.
Still plenty of scenarios that can transpire at #CWC25 with one spot in the semi-finals up for grabs 👀— ICC (@ICC) October 22, 2025
Details 👇https://t.co/s5ECCs1N2R pic.twitter.com/My4Yyc7CSP
గురువారం మ్యాచ్
వరుసగా మూడు మ్యాచుల్లో ఓటమిపాలైన టీమ్ఇండియాకు సెమీస్ అవకాశాలు ఇప్పుడు గందరగోళంలో పడ్డాయి. గురువారం న్యూజిలాండ్తో పోరు టీమ్ఇండియాకు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్గా మారింది. ఈ మ్యాచ్లో ఓడితే సెమీస్ దారులు దాదాపు మూసుకుపోవడం ఖాయం. ప్రస్తుతం నాలుగో బెర్త్ కోసం పోటీ భారత్, కివీస్, శ్రీలంక మధ్య కొనసాగుతోంది. కివీస్పై విజయం సాధిస్తే భారత్కు సెమీస్ టికెట్ ఖాయమే! ఇక చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో భారత్ అక్టోబర్ 26న బంగ్లాదేశ్తో తలపడనుంది. ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అంతా ఒకే మాట అంటున్నారు "ఈ సారి కివీస్పై గెలవాలి సెమీస్ బాట సునాయాసం కావాలి!"
Nadine de Klerk leading the charge with the most sixes so far at #CWC25 🏏— ICC (@ICC) October 22, 2025
Watch all the South Africa sixes scored against Pakistan 👉 https://t.co/oqtHKLy65O pic.twitter.com/j9m6gVoIEC
సెమీస్కు సౌతాఫ్రికా దూసుకెళ్లింది!
కొలంబోలో మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్పై 150 పరుగుల భారీ విజయం (DLS) సాధించిన సౌతాఫ్రికా, పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఆస్ట్రేలియా 9 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. మరోవైపు, సోమవారం ముంబయిలో జరిగిన ఉత్కంఠ భరిత పోరులో బంగ్లాపై శ్రీలంకతో 7 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి, సెమీస్ రేసులో నిలిచింది. శ్రీలంకకు ఈ టోర్నీలో ఇదే తొలి విజయం. లంక మ్యాచ్లు రెండు వర్షం కారణంగా రద్దయ్యాయి. దీంతో ప్రస్తుతం నాలుగు పాయింట్లతో ఆరో ప్లేస్లో ఉంది.
It's tight at the top 🔝— ICC (@ICC) October 22, 2025
Find out how to watch #CWC25 here 👉 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/UHBaxiaqD5
ఇక వరుసగా ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఓడిన బంగ్లా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. బంగ్లా ఇప్పటివరకు ఐదు మ్యాచ్లు ఆడగా ఒకటే (పాకిస్థాన్పై) నెగ్గింది. ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్లు సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించగా నాలుగో స్థానం కోసం భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.
ఉమెన్స్ ODI వరల్డ్కప్ 2025 పాయింట్ల పట్టిక (అక్టోబర్ 22 నాటికి)
|జట్టు
|మ్యాచ్లు
|విజయం
|ఓటమి
|ఫలితం లేదు
|NRR
|పాయింట్లు
|సౌతాఫ్రికా (Q)
|6
|5
|1
|0
|0.276
|10
|ఆస్ట్రేలియా (Q)
|5
|4
|0
|1
|1.818
|9
|ఇంగ్లాండ్ (Q)
|5
|4
|1
|1
|1.490
|9
|భారత్
|5
|2
|3
|0
|0.526
|4
|న్యూజిలాండ్
|5
|1
|2
|2
|-0.245
|4
|శ్రీలంక
|6
|1
|3
|2
|-1.035
|4
|బంగ్లాదేశ్ (E)
|6
|1
|5
|0
|-0.578
|2
|పాకిస్థాన్ (E)
|6
|0
|4
|2
|-2.651
|2
