ఏడు సెంచరీలు చేసినా ఒక్కదాంట్లోనూ నెగ్గని భారత్- 'సేనా' దేశాల్లో పంత్ విచిత్ర రికార్డు!
Rishab Pant SENA : సెనా దేశాల్లో రిషభ్ పంత్ రికార్డు స్థాయిలో ఏడు సెంచరీలు సాధించాడు. కానీ ఇదే క్రమంలో అతడి పేరిట అనుకోని ఓ పేలవమైన ఫీట్ కొనసాగుతోంది.
Published : November 23, 2026 at 9:00 PM IST
భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ తన టెస్టు కెరీర్లో అనుకోని రికార్డును కొనసాగించాడు. వెల్లింగ్టన్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్లో అతడు అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు. 128 పరుగులతో కీలక ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్ డ్రా గా ముగిసింది. ఈ క్రమంలో పంత్ వ్యక్తిగతంగా పలు రికార్డులు, ఘనతలు సాధించినా అనుకోని ఫీట్ ఒకటి అతడి పేరిట కొనసాగుతోంది. అదేంటంటే?
ఏడు సెంచరీలు
ఈ మ్యాచ్లో సెంచరీతో 'సేనా' (SENA- సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా) దేశాలన్నింటిలోనూ టెస్టు సెంచరీ సాధించిన భారత ఆరో క్రికెటర్గా పంత్ నిలిచాడు. అలాగే టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో ఈ ఫీట్ సాధించిన వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్గానూ రికార్డు కొట్టాడు. సేనా దేశాల్లో పంత్ ఇప్పటిదాకా ఏడు సెంచరీలు సాధించాడు. ఇందులో ఇంగ్లాండ్లో నాలుగు, సౌతాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లలో ఒక్కో టెస్టు సెంచరీ చేశాడు. ఓవరాల్గా టెస్టుల్లో పంత్ ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది శతకాలు సాధించాడు.
సెంచరీలు సాధించినా దక్కని విజయం
అయితే పంత్ సెంచరీలు నమోదు చేసిన ఈ ఏడు మ్యాచ్ల్లో భారత్ ఒక్కదాంట్లో కూడా విజయం సాధించలేకపోయింది. ఇందులో రెండు మ్యాచ్లు డ్రాగా ముగియగా, నాలుగు టెస్టుల్లో భారత్ ఓడిపోయింది. తాజా మ్యాచ్ కూడా డ్రా అయ్యింది. గతేడాది ఇంగ్లాండ్తో లీడ్స్లో జరిగిన టెస్టులో, రిషభ్ రెండు ఇన్నింగ్స్లలోనూ సెంచరీలు సాధించినప్పటికీ, భారత్ ఆ మ్యాచ్లోనూ గెలవలేకపోయింది.
Tough critic, but an even bigger admirer! 🫡👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/omYeno8uIO— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
వన్డేల్లో ఇలా
వన్డేల్లో మాత్రం పంత్ సెంచరీ సాధించిన సందర్భంలో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. పంత్ ఇప్పటివరకు వన్డేల్లో ఒకే ఒక్క సెంచరీ సాధించాడు. అదీనూ 2022లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో బాదాడు. మాంచెస్టర్లో జరిగిన ఆ మ్యాచ్లో భారత్ ముందు ఇంగ్లాండ్ 260 పరుగుల లక్ష్యం ఉంచింది. ఈ ఛేదనలో భారత్ 72 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితిలో హార్దిక్ పాండ్యాతో కలిసి పంత్ 133 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. అతనొక్కడే 113 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 125 పరుగులు చేసి జట్టును గెలిపించాడు.
వెల్లింగ్టన్ టెస్టు డ్రా
తాజా మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 368 పరుగులు చేసింది. భారత్ 9 వికెట్ల నష్టానికి 720 పరుగుల వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో కివీస్ 5 వికెట్ల నష్టానికి 239 పరుగులు చేసింది. ఐదో రోజు 16ఓవర్లే మిగిలి ఉండగా, మ్యాచ్ను డ్రాగా ముగించేందుకు ఇరు జట్ల కెప్టెన్ అంగీకరించారు. ఇక భారత్ - న్యూజిలాండ్ మధ్య టెస్టు సిరీస్లో రెండో మ్యాచ్ నవంబర్ 27న ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్ క్రైస్ట్చర్చ్లోని హ్యాగ్లీ ఓవల్ స్టేడియంలో నవంబర్ 27 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు జరుగుతుంది.
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