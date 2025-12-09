ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ: టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ విన్నర్స్కు 'గద' ఎందుకిస్తారో తెలుసా?
వన్డే, టీ20 వరల్డ్ కప్ విజేతలకు ట్రోఫీలు- టెస్ట్ ఛాంపియన్కు మాత్రం గద- ఎందుకలా?
World Test Championship Mace History: క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టుకు బంగారు ట్రోఫీని ఇవ్వడం మనం చూస్తుంటాం. వన్డేలైనా, టీ20లైనా ఇదే ఆనవాయితీ. కానీ, క్రికెట్లోనే అత్యున్నత ఫార్మాట్ అయిన 'టెస్ట్' క్రికెట్ విశ్వవిజేతకు మాత్రం ట్రోఫీ ఇవ్వరు. దానికి బదులుగా ఒక 'గద'ను బహూకరిస్తారు. 148 ఏళ్ళ చరిత్ర ఉన్న టెస్ట్ క్రికెట్లో, 2019 నుంచి వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) నిర్వహిస్తున్నారు. మరి ఈ గద వెనుక ఉన్న కథేంటి? దీన్ని ఎవరు డిజైన్ చేశారు? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ట్రోఫీ కాదు ఇది రాజదండం!
ఈ గదను 2000 సంవత్సరంలోనే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ట్రోఫీ డిజైనర్ 'ట్రెవర్ బ్రౌన్' రూపొందించారు. లండన్లోని ఫేమస్ ట్రోఫీ తయారీదారులైన 'థామస్ లైట్' ఫ్యాక్టరీలో దీన్ని చేతితో తయారు చేశారు. ఈ గద పైన ఒక బంగారు పూత పూసిన క్రికెట్ బాల్ ఉంటుంది. దాని చుట్టూ ప్రపంచ పటం ఉంటుంది. ఇది టెస్ట్ క్రికెట్ ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణకు నిదర్శనం. ఇక గద కింద ఉండే పిడిని గమనిస్తే, అది క్రికెట్ వికెట్ స్టంప్ను పోలి ఉంటుంది. వెండి, బంగారు పూతతో ఇది మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.
ర్యాంకింగ్స్ టాపర్ నుంచి ఛాంపియన్ వరకు
నిజానికి ఈ గదను వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ మొదలవ్వక ముందే తయారు చేశారు. 2003 నుంచి ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్లో 'నెంబర్ 1' స్థానంలో నిలిచే జట్టుకు ఈ గదను ఇచ్చేవారు. 2009 వరకు ఆస్ట్రేలియానే దీనిపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది. స్టీవ్ వా ఈ గదను అందుకున్న తొలి కెప్టెన్. ఆ తర్వాత భారత్, సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్ జట్లు కూడా నెంబర్ 1 ర్యాంకుతో ఈ గదను దక్కించుకున్నాయి. డబ్ల్యూటీసీ వచ్చాక దీన్ని ఫైనల్ గెలిచిన జట్టుకు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత డిజైనర్ సృష్టి
ఈ అద్భుతమైన గదను డిజైన్ చేసిన ట్రెవర్ బ్రౌన్ సామాన్యుడు కాదు. క్రీడా ప్రపంచంలో ఎంతో క్రేజ్ ఉన్న 'ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్' ట్రోఫీని డిజైన్ చేసింది కూడా ఇతనే. అలాగే ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ, గిన్నిస్ సిక్స్ నేషన్స్ ట్రోఫీ డిజైన్లలో కూడా ఆయన పాత్ర ఉంది. థామస్ లైట్ సంస్థకు ఐసీసీ ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ ఇచ్చి మరీ ఈ వెండి, బంగారు గదను తయారు చేయించింది.
గదను ముద్దాడిన విజేతలు వీరే
అధికారికంగా వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్స్ మొదలైన తర్వాత ఇప్పటివరకు మూడు జట్లు ఈ గదను దక్కించుకున్నాయి.
- 2019-2021: తొలి ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ జట్టు భారత్ను 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి మొదటిసారి గదను ఎగరేసుకుపోయింది.
- 2021-2023: రెండోసారి కూడా భారత్ ఫైనల్ చేరినా.. ఆస్ట్రేలియా చేతిలో 209 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఆసీస్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
- 2023-2025: లేటెస్ట్ సైకిల్లో సౌతాఫ్రికా జట్టు ఆస్ట్రేలియాను 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి డబ్ల్యూటీసీ గదను కైవసం చేసుకుంది.
పురాతన కాలంలో రాజదండం అనేది అధికారం, దర్పానికి చిహ్నంగా ఉండేది. టెస్ట్ క్రికెట్ కూడా జెంటిల్మెన్ గేమ్, ఎంతో ఓర్పుతో కూడుకున్నది కాబట్టి విజేతకు ట్రోఫీ కంటే గదను ఇవ్వడమే సరైన గౌరవం అని ఐసీసీ భావించింది. అందుకే వన్డే, టీ20 కప్పుల కంటే ఈ టెస్ట్ గదకు క్రికెటర్లు అంత విలువ ఇస్తారు. దాన్ని పట్టుకోవడం అంటే టెస్ట్ క్రికెట్ను శాసించినట్లే అని వారి భావన. ఇక ప్రస్తుతం పాయింట్స్ టేబుల్ లో కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా టాప్ లో కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. మరి నెక్స్ట్ ఏ జట్టు ఈ జట్టు విజేతగా నిలుస్తుందో చూడాలి.