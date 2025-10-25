ETV Bharat / sports

మూడో వన్డే నుంచి నితీశ్ రెడ్డి ఔట్- కారణం ఇదే?

భారత్ x ఆస్ట్రేలియా మూడో వన్డే- తుది జట్టులో రెండు మార్పులు

Ind vs Aus
Ind vs Aus (BCCI X Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus 3rd ODI 2025 : సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ మూడో వన్డే ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన ఆసీస్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా తుదిజట్టులో రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. ఇందులో తెలుగు కుర్రాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్​ను మేనేజ్​మెంట్ పక్కనపెట్టింది. వీళ్ల స్థానాల్లో మరో ఇద్దరు ప్లేయర్లను తీసుకుంది. దీంతో నితీశ్​ను ఎందుకు పక్కన పెట్టారు? అనే సందేహం అభిమానుల్లో మొదలైంది. దీనిపై బీసీసీఐ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

నితీశ్ ఎందుకు లేడంటే?
నితీశ్ ఈ సిరీస్​తోనే వన్డే అరంగేట్రం చేశాడు. అక్టోబర్ 19న పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో నితీశ్ డెబ్యూ ఆడాడు. ఆ తర్వాత రెండో మ్యాచ్​లోనూ నితీశ్ ఆడాడు. ఈ రెండు మ్యాచ్​ల్లో నితీశ్ పెద్దగా రాణించలేదు. బ్యాటు, బంతితో ప్రభావం చూపించలేదు. ఇక మూడో వన్డేలో అతడిని జట్టులోంచి తప్పించారు. అయితే రెండు వన్డేల్లో విఫలమైనందుకే నితీశ్​కు విశ్రాంతి ఇచ్చారా? అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. కానీ, అసలు కారణం అది కాదు.

మూడో వన్డే సెలక్షన్​కు నితీశ్ అందుబాటులో లేదు. దీనికి కారణం అతడు గాయపడడమే. నితీశ్ తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో ఈ వన్డేలో ఎంపిక చేయలేదు. దీనిపై బీసీసీఐ అప్డేట్ ఇచ్చింది. 'రెండో వన్డే మ్యాచ్​ సమయంలో నితీశ్‌ రెడ్డి ఎడమ తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో అతడు ఇబ్బంది పడ్డాడు. అందుకే అతడు మూడో వన్డే సెలక్షన్​కు అందుబాటులో లేడు. బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ ఎప్పటికప్పుడు నితీశ్ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోంది' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది. మరోవైపు, పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్​ది కూడా ఇదే పరిస్థితి. అతడు కూడా గాయపడ్డాడు. అయితే అతడి గాయంపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలుస్తోంది.

వీళ్ల స్థానాల్లో ఎవరు? నితీశ్ రెడ్డి, అర్షదీప్ స్థానాల్లో కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ జట్టులోకి వచ్చారు.

టీమ్ఇండియా తుది జట్టు : రోహిత్ శర్మ, శుభ్​మాన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, KL రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ

TAGGED:

NITISH KUMAR REDDY ODI DEBUT
IND VS AUS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.