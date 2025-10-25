మూడో వన్డే నుంచి నితీశ్ రెడ్డి ఔట్- కారణం ఇదే?
భారత్ x ఆస్ట్రేలియా మూడో వన్డే- తుది జట్టులో రెండు మార్పులు
Published : October 25, 2025 at 10:23 AM IST
Ind vs Aus 3rd ODI 2025 : సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ మూడో వన్డే ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన ఆసీస్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా తుదిజట్టులో రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. ఇందులో తెలుగు కుర్రాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ను మేనేజ్మెంట్ పక్కనపెట్టింది. వీళ్ల స్థానాల్లో మరో ఇద్దరు ప్లేయర్లను తీసుకుంది. దీంతో నితీశ్ను ఎందుకు పక్కన పెట్టారు? అనే సందేహం అభిమానుల్లో మొదలైంది. దీనిపై బీసీసీఐ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
నితీశ్ ఎందుకు లేడంటే?
నితీశ్ ఈ సిరీస్తోనే వన్డే అరంగేట్రం చేశాడు. అక్టోబర్ 19న పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో నితీశ్ డెబ్యూ ఆడాడు. ఆ తర్వాత రెండో మ్యాచ్లోనూ నితీశ్ ఆడాడు. ఈ రెండు మ్యాచ్ల్లో నితీశ్ పెద్దగా రాణించలేదు. బ్యాటు, బంతితో ప్రభావం చూపించలేదు. ఇక మూడో వన్డేలో అతడిని జట్టులోంచి తప్పించారు. అయితే రెండు వన్డేల్లో విఫలమైనందుకే నితీశ్కు విశ్రాంతి ఇచ్చారా? అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. కానీ, అసలు కారణం అది కాదు.
మూడో వన్డే సెలక్షన్కు నితీశ్ అందుబాటులో లేదు. దీనికి కారణం అతడు గాయపడడమే. నితీశ్ తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో ఈ వన్డేలో ఎంపిక చేయలేదు. దీనిపై బీసీసీఐ అప్డేట్ ఇచ్చింది. 'రెండో వన్డే మ్యాచ్ సమయంలో నితీశ్ రెడ్డి ఎడమ తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో అతడు ఇబ్బంది పడ్డాడు. అందుకే అతడు మూడో వన్డే సెలక్షన్కు అందుబాటులో లేడు. బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ ఎప్పటికప్పుడు నితీశ్ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోంది' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది. మరోవైపు, పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ది కూడా ఇదే పరిస్థితి. అతడు కూడా గాయపడ్డాడు. అయితే అతడి గాయంపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలుస్తోంది.
వీళ్ల స్థానాల్లో ఎవరు? నితీశ్ రెడ్డి, అర్షదీప్ స్థానాల్లో కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ జట్టులోకి వచ్చారు.
టీమ్ఇండియా తుది జట్టు : రోహిత్ శర్మ, శుభ్మాన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, KL రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ