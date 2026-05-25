పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో కనిపించని రోహిత్ శర్మ- ఎందుకు మిస్ అయ్యాడో తెలుసా?
పద్మ శ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న భారత మహిళల జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్- కానీ కార్యక్రమంలో కనిపించని రోహిత్ శర్మ- కారణం ఇదే!
Published : May 25, 2026 at 8:23 PM IST
Rohit Sharma Padma Shri : దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం సోమవారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పద్మ అవార్డుల విజేతలు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా పురస్కారం అందుకున్నారు. అయితే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరి చూపు రోహిత్ శర్మపై పడింది. అతడు ఎప్పుడెప్పుడు అవార్డు అందుకుంటాడా? అని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు. కానీ, ఇవాళ జరిగిన అవార్డు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో హిట్మ్యాన్ ఎక్కడా కనిపించలేదు. అసలు రోహిత్ శర్మ ఈ ఈవెంట్కు హాజరు కాలేదు. మరి అందుకు కారణం ఏమిటంటే?
ఈ ఏడాది గణతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా జనవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మకు భారత నాలుగో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ శ్రీ అవార్డు ప్రకటించింది. క్రీడా విభాగంలో అతడికి ఈ అవార్డు దక్కింది. ఈ అవార్డులకు సంబంధించి పురస్కారాలను సోమవారం రాష్ట్రపతి భవన్లో అందించారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి రోహిత్ శర్మ హాజరు కాకపోవడం చాలా అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కానీ, ఇందులో ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ లేదు. దీనికి ఒక కారణం ఉంది.
ఇదే కారణం!
ఈ ఏడాదికిగానూ కేంద్రం 131 మందికి పద్మ పురస్కారాలు (ఐదుగురు పద్మవిభూషణ్, 13 మంది పద్మభూషణ్, 113 మందికి పద్మశ్రీ) ప్రకటించింది. ఈ మొత్తం పురస్కారాల ప్రదానానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలిపారు. అయితే ఈ పద్మ పురస్కార ప్రదానోత్సవాలు సాధారణంగా ఒకేసారి కాకుండా దశలవారీగా జరుగుతాయి. ప్రభుత్వం బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా గ్రహీతలకు విడతలవారిగా పురస్కారాలు అందిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం కొంతమందికి మాత్రమే రాష్ట్రపతి ముర్ము అవార్డులు అందజేశారు. ఈ లిస్ట్లో రోహిత్ పేరు లేదు.
మరి రోహిత్కు ఎప్పుడు?
త్వరలోనే రెండో విడత కార్యక్రమం నిర్వహించి పురస్కారాలు అందజేస్తారు. అది కూడా రాష్ట్రపతి భవన్లోనే ఉంటుంది. ఈ మేరకు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ రెండో విడతలో రోహిత్ తన పద్మ శ్రీ పురస్కారాన్ని రాష్ట్రపతి చేతులమీదుగా అందుకుంటాడు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన తేదీని మాత్రం అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదు.
అవార్డు అందుకున్న హర్మన్ప్రీత్!
కాగా, భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఈ కార్యక్రమంలో పద్మ శ్రీ పురస్కారం అందుకున్నారు. ఆమెకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అవార్డు ప్రదానం చేశారు. భారత క్రికెట్కు ఆమె చేసిన సేవలకుగానూ కేంద్రం హర్మన్ను పద్మ అవార్డుతో గౌరవించింది.