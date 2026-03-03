ETV Bharat / sports

Published : March 3, 2026

Ind vs Eng T20 World Cup Semis : 2026 టీ20 ప్రపంచకప్​లో కీలకమైన సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. మార్చి 05 గురువారం ముంబయిలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా భారత్- ఇంగ్లాండ్ జట్లు సెమీఫైనల్​లో తలపడనున్నాయి. ఇందులో నెగ్గి నాలుగోసారి పొట్టి కప్పు టోర్నీ ఫైనల్​లో ఆడాలని భారత్ ఆశిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లాండ్​పై నెగ్గేందుకు టీమ్ఇండియా సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతుంది. మ్యాచ్ సజావుగా జరిగితే హోరాహోరీ పోరు చూడడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. కానీ, ఒకవేళ మ్యాచ్​కు ఏదైనా అంతరాయం ఏర్పడితే ఎలా?

ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో ముంబయి వెదర్ రిపోర్ట్ గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. రానున్న రెండు రోజులు అక్కడ ఎలా ఉండనుందో అని ఇంటర్నెట్​లో సెర్చ్ చేసి మరీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వర్షం పడి మ్యాచ్ ఆగిపోతే లేదా రద్దైతే ఫలితం ఎలా ఉంటుంది? ఏ జట్టు ఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తుంది? అనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ నెలకొంది. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం మ్యాచ్ ఫలితం తేలడానికి వర్షం అడ్డంకిగా మారితే అనుసరించాల్సిన మార్గదర్శకాలపై ఇప్పటికే ఐసీసీ స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఆ ఆసక్తికరమైన సమీకరణాలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

వర్షం పడితే- ఐసీసీ పక్కా ప్లాన్
ఒకవేళ గురువారం వర్షం అటకు అంతరాయం కలిగిస్తే, అదేరోజు అదనంగా 90 నిమిషాల సమయం కేటాయిస్తారు. ఓవర్ల కోత విధించైనా మ్యాచ్ నిర్వహించే అవకాశాలు పరిశీలిస్తారు. వర్షం మరీ ఎక్కువై ఆడేందుకు మైదానం అనుకూలంగా లేకపోతే మ్యాచ్​ 'రిజర్వ్ డే'కు వెళ్తుంది. వరల్డ్​కప్​లాంటి టోర్నీల్లో నాకౌట్​ మ్యాచ్​లకు ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వ్ డే ఉంటుంది.

దీంతో గురువారం ఎక్కడైతే ఆట ఆగిపోయిందో, శుక్రవారం అక్కడి నుంచే మ్యాచ్​ను కొనసాగిస్తారు. శుక్రవారం కూడా అంతరాయం ఉంటే మ్యాచ్​కు ఈసారి అదనంగా 120 నిమిషాల సమయాన్ని కేటాయించి కనీసం 5 ఓవర్ల మ్యాచ్ అయినా నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. సాధ్యమైనంత వరకు మైదానంలోనే విజేతను తేల్చాలని నిర్వాహకులు భావిస్తారు. ఈ అదనపు సమయం వల్ల మ్యాచ్ రద్దయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నా, వాతావరణం సహకరించకపోతే మాత్రం పరిస్థితి మారుతుంది.

భారత్​కు పొంచి ఉన్న ముప్పు!
అయితే అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా రిజర్వ్ డే రోజు కూడా వర్షం వల్ల ఆట సాధ్యం కాకపోతే, అప్పుడు సూపర్ 8 పాయింట్ల పట్టిక కీలకంగా మారుతుంది. ఇక్కడే టీమ్ఇండియాకు అసలైన చిక్కు వచ్చి పడింది. సూపర్ 8 లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు గ్రూపు 2లో ఆడిన మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ విజయం సాధించి 6 పాయింట్లతో టేబుల్ టాపర్​గా నిలిచింది. మరోవైపు, భారత్ తమ మొదటి మ్యాచ్​లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓడిపోయి, ఆ తర్వాత రెండు మ్యాచ్​లు (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్) గెలిచి 4 విజయాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం మ్యాచ్ రద్దయితే గ్రూపులో అగ్రస్థానంలో ఉన్న జట్టుకే ఫైనల్ టికెట్ దక్కుతుంది. ఈ లెక్కన ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్​కు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అలా జరిగితే భారత్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాల్సి వస్తుంది.

సౌతాఫ్రికా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- అక్కడ ఏంటీ పరిస్థితి?
మరో సెమీఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ జట్లు కోల్​కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా తలపడనున్నాయి. ఒకవేళ అక్కడ కూడా వర్షం పడి మ్యాచ్ రద్దయితే, ఇదే పాయింట్ల పట్టిక రూల్ వర్తిస్తుంది. సూపర్- 8 లో అజేయంగా నిలిచిన సౌతాఫ్రికా జట్టు ఫైనల్​కు చేరుకుంటుంది. ఒకవేళ రెండు సెమీఫైనల్స్ వాన కారణంగా రద్దయితే సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్ జట్లు నేరుగా ఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తాయి.

వర్షం పడే అవకాశం ఉందా?
సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌కి వాతావరణం విషయంలో పెద్దగా కన్ఫ్యూజన్ లేదని తెలుస్తోంది. తాజా వాతావరణ నివేదికల ప్రకారం గురువారం వర్షం పడే అవకాశం అస్సలు లేదని తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా కోల్‌కతాలో సౌతాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగే మొదటి సెమీఫైనల్‌కు కూడా వాతావరణం సహకరిస్తోంది. అక్కడ కూడా వర్ష సూచన లేకపోవడంతో రెండు సెమీఫైనల్స్‌లోనూ పూర్తిస్థాయి 40 ఓవర్ల ఆట సాధ్యమయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంది!

భారత్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్- ట్రాక్ రికార్డ్
భారత్- ఇంగ్లాండ్ మధ్య సెమీఫైనల్ పోరు అంటేనే ఒక రకమైన వైబ్ ఉంటుంది. 2022 టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్​లో భారత్​ను ఓడించిన ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్​కు వెళ్లి అక్కడ పాకిస్తాన్​పై గెలిచి కప్ కొట్టింది. దానికి ప్రతీకారంగా 2024లో రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలోని టీమ్ఇండియా సెమీస్​లో ఇంగ్లాండ్​ను చిత్తు చేసి పాత ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఇప్పుడు వరుసగా ముచ్చటగా మూడోసారి టీ20 వరల్డ్​కప్​ సెమీస్​లో ఇంగ్లాండ్ - భారత్ తలపడనుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది.

