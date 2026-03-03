భారత్ - ఇంగ్లాండ్ ఫైట్- వర్షం వల్ల సెమీస్ రద్దైతే ఫైనల్కు చేరేది ఎవరు? ICC రూల్స్ ఇవే!
టీ20 వరల్డ్ కప్: భారత్, ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్ ఫైట్- ఆసక్తికర పోరుకు మరో రెండు రోజులే- అయితే వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ రద్దైతే ఏంటి పరిస్థితి- విజేతలను ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే?
Published : March 3, 2026 at 3:38 PM IST
Ind vs Eng T20 World Cup Semis : 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో కీలకమైన సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. మార్చి 05 గురువారం ముంబయిలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా భారత్- ఇంగ్లాండ్ జట్లు సెమీఫైనల్లో తలపడనున్నాయి. ఇందులో నెగ్గి నాలుగోసారి పొట్టి కప్పు టోర్నీ ఫైనల్లో ఆడాలని భారత్ ఆశిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లాండ్పై నెగ్గేందుకు టీమ్ఇండియా సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతుంది. మ్యాచ్ సజావుగా జరిగితే హోరాహోరీ పోరు చూడడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. కానీ, ఒకవేళ మ్యాచ్కు ఏదైనా అంతరాయం ఏర్పడితే ఎలా?
ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో ముంబయి వెదర్ రిపోర్ట్ గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. రానున్న రెండు రోజులు అక్కడ ఎలా ఉండనుందో అని ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసి మరీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వర్షం పడి మ్యాచ్ ఆగిపోతే లేదా రద్దైతే ఫలితం ఎలా ఉంటుంది? ఏ జట్టు ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది? అనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ నెలకొంది. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం మ్యాచ్ ఫలితం తేలడానికి వర్షం అడ్డంకిగా మారితే అనుసరించాల్సిన మార్గదర్శకాలపై ఇప్పటికే ఐసీసీ స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఆ ఆసక్తికరమైన సమీకరణాలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
వర్షం పడితే- ఐసీసీ పక్కా ప్లాన్
ఒకవేళ గురువారం వర్షం అటకు అంతరాయం కలిగిస్తే, అదేరోజు అదనంగా 90 నిమిషాల సమయం కేటాయిస్తారు. ఓవర్ల కోత విధించైనా మ్యాచ్ నిర్వహించే అవకాశాలు పరిశీలిస్తారు. వర్షం మరీ ఎక్కువై ఆడేందుకు మైదానం అనుకూలంగా లేకపోతే మ్యాచ్ 'రిజర్వ్ డే'కు వెళ్తుంది. వరల్డ్కప్లాంటి టోర్నీల్లో నాకౌట్ మ్యాచ్లకు ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వ్ డే ఉంటుంది.
దీంతో గురువారం ఎక్కడైతే ఆట ఆగిపోయిందో, శుక్రవారం అక్కడి నుంచే మ్యాచ్ను కొనసాగిస్తారు. శుక్రవారం కూడా అంతరాయం ఉంటే మ్యాచ్కు ఈసారి అదనంగా 120 నిమిషాల సమయాన్ని కేటాయించి కనీసం 5 ఓవర్ల మ్యాచ్ అయినా నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. సాధ్యమైనంత వరకు మైదానంలోనే విజేతను తేల్చాలని నిర్వాహకులు భావిస్తారు. ఈ అదనపు సమయం వల్ల మ్యాచ్ రద్దయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నా, వాతావరణం సహకరించకపోతే మాత్రం పరిస్థితి మారుతుంది.
𝗧𝗵𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝘀 🇮🇳#TeamIndia are semi-finals bound in the #T20WorldCup 👏— BCCI (@BCCI) March 1, 2026
Updates ▶️ https://t.co/ur4pr8Bi3K#MenInBlue | #INDvWI pic.twitter.com/45sjJydel9
భారత్కు పొంచి ఉన్న ముప్పు!
అయితే అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా రిజర్వ్ డే రోజు కూడా వర్షం వల్ల ఆట సాధ్యం కాకపోతే, అప్పుడు సూపర్ 8 పాయింట్ల పట్టిక కీలకంగా మారుతుంది. ఇక్కడే టీమ్ఇండియాకు అసలైన చిక్కు వచ్చి పడింది. సూపర్ 8 లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు గ్రూపు 2లో ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించి 6 పాయింట్లతో టేబుల్ టాపర్గా నిలిచింది. మరోవైపు, భారత్ తమ మొదటి మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓడిపోయి, ఆ తర్వాత రెండు మ్యాచ్లు (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్) గెలిచి 4 విజయాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం మ్యాచ్ రద్దయితే గ్రూపులో అగ్రస్థానంలో ఉన్న జట్టుకే ఫైనల్ టికెట్ దక్కుతుంది. ఈ లెక్కన ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్కు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అలా జరిగితే భారత్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాల్సి వస్తుంది.
సౌతాఫ్రికా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- అక్కడ ఏంటీ పరిస్థితి?
మరో సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ జట్లు కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా తలపడనున్నాయి. ఒకవేళ అక్కడ కూడా వర్షం పడి మ్యాచ్ రద్దయితే, ఇదే పాయింట్ల పట్టిక రూల్ వర్తిస్తుంది. సూపర్- 8 లో అజేయంగా నిలిచిన సౌతాఫ్రికా జట్టు ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. ఒకవేళ రెండు సెమీఫైనల్స్ వాన కారణంగా రద్దయితే సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్ జట్లు నేరుగా ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి.
Kolkata ✅— BCCI (@BCCI) March 2, 2026
Hello Mumbai 👋#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/ZRoRsCjYJM
వర్షం పడే అవకాశం ఉందా?
సెమీఫైనల్ మ్యాచ్కి వాతావరణం విషయంలో పెద్దగా కన్ఫ్యూజన్ లేదని తెలుస్తోంది. తాజా వాతావరణ నివేదికల ప్రకారం గురువారం వర్షం పడే అవకాశం అస్సలు లేదని తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా కోల్కతాలో సౌతాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగే మొదటి సెమీఫైనల్కు కూడా వాతావరణం సహకరిస్తోంది. అక్కడ కూడా వర్ష సూచన లేకపోవడంతో రెండు సెమీఫైనల్స్లోనూ పూర్తిస్థాయి 40 ఓవర్ల ఆట సాధ్యమయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంది!
భారత్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్- ట్రాక్ రికార్డ్
భారత్- ఇంగ్లాండ్ మధ్య సెమీఫైనల్ పోరు అంటేనే ఒక రకమైన వైబ్ ఉంటుంది. 2022 టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్లో భారత్ను ఓడించిన ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్కు వెళ్లి అక్కడ పాకిస్తాన్పై గెలిచి కప్ కొట్టింది. దానికి ప్రతీకారంగా 2024లో రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలోని టీమ్ఇండియా సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్ను చిత్తు చేసి పాత ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఇప్పుడు వరుసగా ముచ్చటగా మూడోసారి టీ20 వరల్డ్కప్ సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్ - భారత్ తలపడనుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది.