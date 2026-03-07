ETV Bharat / sports

ఫైనల్ మ్యాచ్ రద్దైతే ఛాంపియన్ ఎవరు?- విజేతను 'ఇలా' డిసైడ్ చేస్తారని మీకు తెలుసా?

Ind vs NZ T20 Final - 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్- భారత్ x న్యూజిలాండ్- ఛాంపియన్ అయ్యేది ఎవరో?

Ind vs NZ T20 Final
Ind vs NZ T20 Final (Source : AP, IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 4:10 PM IST

Ind vs NZ T20 Final : 2026 T20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ కోసం యావత్ క్రికెట అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మార్చి 08 (ఆదివాకం) అహ్మదాబాద్ నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య ఫైనల్ ఫైట్ ఉండనుంది. ఛాంపియన్​గా నిలవాలని ఇరుజట్లు అత్యుత్తమ జట్లతోనే బరిలోకి దిగడం పక్కా! ఒకవేళ వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్​కు ఆటంకం ఏర్పడితే ఎవరిని విజేతగా ప్రకటిస్తారో మీకు తెలుసా? అయితే ఐసీసీ ఈవెంట్​ ఫైనల్ కాబట్టి మ్యాచ్​కు రిజర్వ్ డే ఉంటుందని అందరికీ తెలుసు. కానీ రిజర్వ్ డే కూడా ఫలితం తేలకపోతే ఎలా? సమీకరణాలు ఎంటంటే?

ఇవీ రూల్స్!
షెడ్యూల్ ప్రకారం మార్చి 08 (ఆదివారం)న ఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది. దీనిని సోమవారం రిజర్వ్ డే గా ఉంటుంది. అంటే ఆదివారం ఒకవేళ మ్యాచ్​కు బ్రేక్ పడితే, సోమవారం అక్కడి నుంచే ఆటను కొనసాగిస్తారు. పైనల్ మ్యాచ్ కాబట్టి కచ్చితంగా విజేతను తేల్చడానికే ఐసీసీ ప్రయత్నిస్తుంది. అందుకే మ్యాచ్​రిజర్వ్ డేకు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు అదనంగా 120 నిమిషాలు కేటాయిస్తారు. అయిప్పటికీ పరిస్థితి చక్కబడకపోతే, రిజర్వ్ డేకు వెళ్తుంది.

ఇక రెండో రోజు కూడా మ్యాచ్ నిర్వహకు పరిస్థితులు అడ్డంకిగా ఉంటే అప్పుడు కూడా 120 నిమిషాల అదనపు సమయం కేటాయిస్తారు. అలా ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫలితం తేల్చడానికి రెండు రోజులూ 120 నిమిషాల అదనపు సమయం కేటాయిస్తాయి. ఓవర్లు తగ్గించినా మ్యాచ్ పూర్తి చేయడానికే ICC అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అయితే ఫలితం కోసం రెండు జట్లు కనీసం 10 ఓవర్లు ఆడాలి.

లేదంటే అప్పటిలాగే!
మార్చి 8, 9 తేదీల్లోనూ వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ పూర్తి కాకపోతే ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, రెండు జట్లను ఉమ్మడి విజేతలుగా ప్రకటిస్తారు. అంటే భారత్, న్యూజిలాండ్ టోర్నమెంట్‌లో ఉమ్మడి ఛాంపియన్లుగా ఉంటాయి. క్రికెట్ చరిత్రలో ఇలా జరగడం చాలా అరుదు. కానీ భారత్​ విషయంలోనే గతంలో ఓసారి జరిగింది. భారత్- శ్రీలంక మధ్య జరగాల్సిన 2003 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. దీంతో శ్రీలంక- భారత్ సంయుక్త విజేతలుగా ట్రోఫీని పంచుకున్నాయి. అప్పుడు భారత్​కు సౌరభ్ గంగూలీ కెప్టెన్.

మరి వర్షం పడుతుందా?
అయితే అహ్మదాబాద్ వాతావరణం ప్రస్తుతం పొడిగానే ఉంది. ఆదివారం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. దాదాపుగా వర్షం కురిసే అవకాశాలు లేవని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది. దీంతో మ్యాచ్ సజావుగానే జరగడం పక్కా! మైదానంలోనే విజేత ఎవరు అనేది తేలిపోతుంది!

