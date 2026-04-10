IPLలో నయా స్టార్- ముకుల్ చౌదరి లైఫ్​ను టర్న్ చేసింది ఆ టోర్నీనే!

హాట్​టాపిక్​గా ముకుల్ చౌదరి పేరు- వేలంలో ఎంతకు కొన్నారు?- ఎవరెవరు పోటీ పడ్డారు?- ఈ 21ఏళ్ల కుర్రాడి ఆసక్తికర జర్నీ ఇదే!

Mukul Choudhary (Source : Associated Press)
Published : April 10, 2026 at 10:39 AM IST

Mukul Choudhary IPL 2026 : క్రికెట్ ప్రపంచానికి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మరో యువ సంచలనాన్ని పరిచయం చేసింది. ఈడెన్ వేదికగా కోల్​కతాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో అసాధారణ ఇన్నింగ్స్​తో లఖ్​నవూకు విజయం కట్టబెట్టిన ముకుల్ చౌదరి ఇప్పుడు ఓవర్​నైట్ స్టార్ అయిపోయాడు. ఇంటర్నెట్​లో అతడి పేరే హాట్​టాపిక్​గా మారింది. ఈ క్రమంలో అసలు ఈ ముకుల్ ఎవరు? ఎక్కడ్నుంచి వచ్చాడు? అనే వివరాల కోసం నెటిజన్లు తెగ వెతికేస్తున్నారు. అయితే అతడి గురించి అనేక ఆసక్తికర విషయాలు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని మీ కోసం!

రాజస్థాన్ కుర్రోడు!
21ఏళ్ల ముకుల్ స్వస్థలం రాజస్థాన్​లోని ఝుంఝును. అతడి తండ్రి దలిప్ కుమార్ చౌదరి క్రికెట్​కు పెద్ద ఫ్యాన్. అందుకే తనకు పెళ్లి కాకముందే తన కుమారుడు పెద్ద క్రికెటర్ అవ్వాలని దలిప్ కలలు కన్నారట! ఇక ముకుల్ జన్మించిన తర్వాత తనను క్రికెట్​ వైపు ప్రోత్సహించారు. తమ ప్రాంతంలో సౌకర్యాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ముకుల్​ క్రికెట్​ కొనసాగించడంపైనే దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలో ముకుల్ కుటుంబం ఆర్థికంగానూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. అతడి తండ్రి దలిప్ తొలుత టీచర్​గా ఆ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్​లో ఉంటూ, కొడుకును సికర్​లోని ఓ క్రికెట్ అకాడమీలో చేర్పించారు.

రెండేళ్లలో మారిన కెరీర్​!
ముకుల్ ఫస్ట్ క్లాస్​ కెరీర్​ 2023లో రాజస్థాన్​ స్టేట్ క్రికెట్​తో మొదలైంది. 2023 రంజీలో రాజస్థాన్ తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి మ్యాచ్​లో రెండు పరుగులే చేశాడు. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది అక్టోబర్​లో రెండు టీ20ల్లో ఆడితే అందులోనూ పెద్దగా రాణించలేదు. దీంతో దాదాపు రెండేళ్లపాటు జట్టుకు దూరమయ్యాడు. ఇక 2025లో స్టేట్ లెవెల్​ అండర్- 23 ట్రోఫీలో అవకాశం అందుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో రెండు సెంచరీలు సహా ఏకంగా 617 పరుగులు చేయడంతో, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీలో రాజస్థాన్ జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఇక్కడే అతడి లైఫ్ మంచి టర్న్ తీసుకుంది. స్టేట్ లెవెల్​లో ఆడిన జోరును కొనసాగిస్తూ ముకుల్ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీలోనూ అదరగొట్టాడు. ఈ టోర్నీలో ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడిన అతడు 199 స్ట్రైక్ రేట్​తో 173 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీల దృష్టిలో పడ్డాడు.

మినీ వేలంలో పోటీ
2025 మినీ వేలంలో ముకుల్ తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఈ వేలంలో అతడు రూ.30 లక్షల బేస్​ ప్రైజ్​తో వేలంలోకి వచ్చాడు. అప్పుడే డొమెస్టిక్​లో రాణించడంతో ఫ్రాంచైజీలు అతడిపై కన్నేశాయి. ఈ వేలంలో అతడి కోసం ముంబయి ఇండియన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్​ పోటీ పడ్డాయి. కానీ, చివరికి ముకుల్​ను రూ.2.60 కోట్లకు లఖ్​ననవూ సూపర్ జెయింట్స్ దక్కించుకుంది. అంటే తన బేస్ ప్రైజ్​ కంటే దాదాపు తొమ్మిది రేట్లు ఎక్కువే దక్కించుకున్నాడు. అలా ఐపీఎల్ జర్నీ షురూ అయ్యింది. ​

వికెట్ కీపర్ కాదు!
అయితే ముకుల్ ప్రస్తుతం వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్. కానీ తన కెరీర్​ను మాత్రం ఆల్​రౌండర్​గా మొదలు పెట్టాడు. అకడమీలో చేరినప్పుడు అకడు బ్యాటర్​ కమ్ మీడియం పేస్ బౌలర్​. అలా ఆల్​రౌండర్​గానే కెరీర్​లో రాణించాలని అనుకున్నాడు. అయితే ఓ మ్యాచ్​ సమయంలో జట్టులో వికెట్ కీపర్ కావాల్సి వచ్చింది. దీంతో అప్పుడు ముకుల్ కీపింగ్ చేశాడు. ఈ రోల్​ కోసం మాజీ క్రికెటర్ ఎమ్ఎస్ ధోనీని ఆదర్శంగా తీసుకున్న అకడు కీపర్​గానే కెరీర్ కొనసాగించాడు.

మూడో మ్యాచ్​లోనే!
ఇక ఈ సీజన్​లో తొలి మ్యాచ్ నుంచే ముకుల్ తుది జట్టులో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. దిల్లీతో జరిగిన మ్యాచ్​లో ముకుల్ బరిలోకి దిగాడు. ఆ మ్యాచ్​లో 11 బంతుల్లో 14 పరుగులే చేశాడు. తర్వాత సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​తో ఛేజింగ్​లో 5 బంతులు ఆడి 2 పరుగులు చేసి నాటౌట్​గా నిలిచాడు. ఇక తాజాగా కేకేఆర్​తో మ్యాచ్​లో అతడికి తన టాలెంట్​ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది.

16ఓవర్లకు లఖ్​నవూ స్కోర్ 128-7. అప్పడికి ముకుల్ ఆరు బంతులు ఆడి చేసింది 2 పరుగులే. మరోవైపు బౌలర్ ఆవేశ్ ఖాన్ ఉన్నాడు. దీంతో కేకేఆర్ విజయం దాదాపు ఖరారైనట్లే అని అంతా భావించారు. కానీ ఆతర్వాతే ముకుల్ చెలరేగిపోయాడు. వైభవ్ వేసిన 17వ ఓవర్లో ఫోర్, సిక్స్​ బాదాడు. ఆ తర్వాత కార్తిక్ ఓవర్లో రెండు సిక్స్​లు, గ్రీన్ వేసిన 19వ ఓవర్లో రెండు సిక్స్​లు, ఒక ఫోర్ బాది లఖ్​నవూ విజయంపై ఆశలు పెంచాడు.

చివరి ఓవర్లో 14 పరుగులు అవసరం కాగా, తొలి బంతికి ఆవేశ్ సింగిల్ తీశాడు. రెండో, ఐదో బంతులను సిక్స్​లుగా మలిచిన ముకుల్ స్కోర్లు సమం చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్ కెరీర్​లో తొలి హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. ఇక ఆఖరి బంతికి లెగ్​ బై సింగిల్ తీసి జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయం అందించాడు.

