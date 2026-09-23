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'ఒకప్పుడు బాల్ బాయ్‌- ఇప్పుడు సాఫ్ట్ టెన్నిస్​లో స్టార్'- భారత్​కు తొలి పతకం సాధించిన జయ్ మీనా

క్రికెటర్ కావాలనుకొని సాఫ్ట్ టెన్నిస్ ప్లేయర్​గా- కట్​ చేస్తే ఆసియా గేమ్స్​లో బ్రాంజ్ మెడల్

Jay Meena Soft Tennis
బ్రాంజ్ మెడల్ నెగ్గిన జయ్ మీనా (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 2:15 PM IST

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Jay Meena Soft Tennis : ఆ కుర్రాడికి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం. చిన్నప్పుడు అదే ఆటలో ముందుకు వెళ్లాలని అనుకున్నాడు. కానీ స్కూల్‌లో మరో ఆటలో బాల్ బాయ్‌గా ఉన్నప్పుడు చూసిన ఆట అతని కెరీర్‌నే మార్చేసింది. ఆ తర్వాత అతడు తీసుకున్న నిర్ణయమే ఇప్పుడు 24ఏళ్ల వయసులో దేశవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించేలా చేసింది. అతడు ఎవరో కాదు. జయ్ మీనా. ఇప్పుడు భారత క్రీడల్లో జయ్ మీనా పేరు మార్మోగిపోతుంది. సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​కు సాఫ్ట్ టెన్నిస్​లో తొలి పతకం అందించిన అథ్లెట్​గా రికార్డలకెక్కాడు. మరి అతడి ప్రయాణం ఏంటి? అతడి స్టోరీ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

బాల్ బాయ్ నుంచి ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్‌గా!
మధ్యప్రదేశ్‌లోని దేవాస్‌కు చెందిన జయ్ మీనాకు చిన్నప్పుడు క్రికెట్‌పై ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేది. ఒక దశలో ఫుట్‌బాల్ కూడా ఆడినట్లు అతని తల్లి చెప్పరు. 2010 సమయంలో సంగ్టే సర్ సూచనతో మరో స్పోర్ట్స్ వైపు వెళ్లాడు. దేవాస్‌లోని పయనీర్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో బాల్ బాయ్‌గా ఉన్నప్పుడు సాఫ్ట్ టెన్నిస్‌ను దగ్గరగా చూశాడట. ఆ ఆట నచ్చడంతో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. అతి తక్కువ సమయంలోనే ఆటపై పట్టు సాధించి 14 ఏళ్ల వయసుకే అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు.

దేశవాళీలో గుర్తింపు
జయ్ మీనా ఇదివరకే మంచి గుర్తింపు అందుకున్నాడు. 2022 గుజరాత్ నేషనల్ గేమ్స్‌లో పురుషుల సింగిల్స్‌లో గోల్డ్ గెలిచాడు. 2025లో అదే విభాగంలో నేషనల్ ఛాంపియన్ కూడా అయ్యాడు. ఇక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా అప్పటికే తన పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు. 2024 వరల్డ్ సాఫ్ట్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌లో ఆధ్య తివారితో కలిసి మిక్స్‌డ్ డబుల్స్‌లో బ్రాంజ్ గెలిచాడు. వరల్డ్ సాఫ్ట్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌లో భారత్‌కు వచ్చిన తొలి మెడల్ అదే కావడం విశేషం.

ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లోనూ రికార్డు
2025 ఆసియన్ సాఫ్ట్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌లో జయ్ మీనా పురుషుల సింగిల్స్‌లో బ్రాంజ్ గెలిచాడు. ఆ టోర్నీలో మెడల్ సాధించిన తొలి భారత ఆటగాడు ఇతనే. అదే టోర్నీలో మిక్స్‌డ్ డబుల్స్, పురుషుల టీమ్, మిక్స్‌డ్ టీమ్ విభాగాల్లో కూడా మెడల్స్ సాధించిన భారత జట్లలో మీనా ఒకడు. అంతకుముందే 2018, 2022 ఆసియా గేమ్స్‌లో కూడా భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈసారి అతనికి ఇది మూడో ఆసియా గేమ్స్.

పాకిస్థాన్‌పై 4-0
ఈసారి పురుషుల సింగిల్స్‌లో జయ్ మీనాగ్రూప్ దశ నుంచే మంచి ఫామ్‌లో కనిపించాడు. గ్రూప్-డి మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌కు చెందిన అరైన్ హుస్సేన్‌ను 4-0తో ఓడించి ఆ విజయంతో క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు వెళ్ళాడు. అక్కడ ఫిలిప్పీన్స్‌కు చెందిన షెర్విన్ నుగుయిట్ గట్టి పోటీ ఇచ్చాడు. మ్యాచ్ ఏడు గేమ్స్ వరకు వెళ్లింది. చివరకు మీనా 4-3తో గెలిచాడు. చివరి గేమ్‌ను 7-5తో తీసుకుని సెమీఫైనల్‌కు చేరుకున్నాడు. ఇలా ఆసియా గేమ్స్‌లో భారత్‌కు సాఫ్ట్ టెన్నిస్‌లో తొలి మెడల్ దక్కింది.

సెమీస్‌లో జపాన్ ప్లేయర్‌తో పోరు
సెమీఫైనల్‌లో జపాన్‌కు చెందిన టకుయా కురోసాకా మొదటి మూడు గేమ్స్ గెలిచి 3-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్ళాడు. మీనా నాలుగో గేమ్‌ను 4-1తో గెలిచాడు. తర్వాత ఐదో గేమ్‌ను 6-4తో తీసుకుని తేడాను 3-2కు తగ్గించాడు. మ్యాచ్ మళ్లీ ఓపెన్ అయినట్లే కనిపించింది. కానీ ఆరో గేమ్‌లో కురోసాకా 4-1తో గెలిచి మ్యాచ్‌ను 4-2తో ముగించాడు. మొత్తం 45 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ పోరు తర్వాత జే మీనాకు బ్రాంజ్ దక్కింది.

మొట్ట మొదటి సాఫ్ట్ టెన్నిస్ మెడల్
జయ్ మీనా సాధించిన ఈ బ్రాంజ్‌తో ఆసియా గేమ్స్‌లో సాఫ్ట్ టెన్నిస్ విభాగంలో భారత్ ఖాతా తెరిచింది. ఇంతకుముందు ఈ క్రీడలో భారత్‌కు ఆసియా గేమ్స్ మెడల్ లేదు. వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌లో తొలి మెడల్ అందించిన జట్టులో ఉన్న మీనా, ఇప్పుడు ఆసియా గేమ్స్‌లో కూడా తొలి మెడల్ గెలిచిన భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు. మూడోసారి ఆసియా గేమ్స్‌కు వెళ్లిన ఆయనకు ఈసారి సింగిల్స్‌లో మెడల్ దక్కింది.

దేవాస్‌లో సెలబ్రేషన్స్
మీనా మెడల్ ఖాయం చేసిన వెంటనే దేవాస్‌లోని అతని ఇంట్లో సెలబ్రేషన్స్ మొదలయ్యాయి. తన అన్న దేశం కోసం మెడల్ గెలవడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని సోదరుడు యశ్ చెప్పాడు. దీని కోసం జయ్ చాలా కష్టపడ్డారని తెలిపారు. తల్లి సంజనా కూడా కొడుకు విజయం గురించి మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. చిన్నప్పుడు ఫుట్‌బాల్ ఆడిన జేను 2010లో సంగ్టే సర్ సాఫ్ట్ టెన్నిస్ వైపు తీసుకెళ్లారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అదే ఆటలో ఆసియా గేమ్స్ మెడల్ రావడంతో తమ ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నామని అన్నారు.

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