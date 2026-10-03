ETV Bharat / sports

ఆసియా క్రీడల ప్రజెంటేషన్​లో బ్యూటిఫుల్ సీన్- టీమ్ఇండియాకు గోల్డ్​ మెడల్ ఎవరిచ్చారో తెలుసా?

ఆసియా క్రీడల క్రికెట్ మెడల్స్ ప్రజెంటేషన్ - స్వర్ణ పతకం దక్కించుకున్న భారత్ - పాకిస్థాన్​కు రజతం - శ్రీలంకకు కాంస్యం

India GOLD Medal
గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన టీమ్ఇండియా (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold Medals For Team India : ఆసియా క్రీడల్లో భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. శనివారం పాకిస్థాన్​తో జరిగిన ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో 19 రన్స్ తేడాతో నెగ్గి పసిడి పతకాన్ని సాధించింది. అయితే మొదట్నుంచి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​లో ఓ సందేహం కొనసాగుతూ వచ్చింది. టీమ్ఇండియా గోల్డ్ మెడల్ నెగ్గితే, ఆ పతకం ఎవరు అందిస్తారని ఉత్కంఠ కొనసాగింది. భారత్​కు పసిడి రాగా, పాకిస్థాన్​కు రజతం, మూడో స్థానంలో నిలిచిన శ్రీలంకకు కాంస్యం దక్కింది. మరి ఈ ఆసియా క్రీడల్లో ఫైనల్ అనంతరం సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరిగాయి? మన క్రికెటర్లకు పతకాలు ఎవరు అందించారు? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

మోహ్సిన్ నఖ్వీ కాంట్రవర్సీ!
గతేడాదిగా ఆసియా కప్​లో ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్​ విషయంలో ఏసీసీ అధ్యక్షుడు మోహ్సిన్ నఖ్వీ చర్యలు వివాదాస్పదం అయ్యాయి. అతడి చేతులమీదుగా విన్నింగ్ ట్రోఫీని అందుకునేందుకు పురుషుల, మహిళల టీమ్ఇండియా జట్లు నిరాకరించాయి. దీంతో ఈ క్రీడలకు ప్రారంభానికి ముందు కొత్త సందేహం తలెత్తింది. ఒకవేళ ఈ గేమ్స్​లో భారత్ విజయం సాధిస్తే, మెడల్స్ ఎవరు అందిస్తారనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఫైనల్​గా ఆ రోజు రానే వచ్చింది. ఇవాళ పాక్​తో జరిగిన ఫైనల్​లో భారత్ నెగ్గి పసిడి పతకం దక్కించుకుంది. దీంతో అందరి దృష్టి ప్రజెంటేషన్ ఈవెంట్​పైనే పడింది. మరి ఈ ఈవెంట్ ఎలా జరిగిందంటే?

India GOLD Medal
గోల్డ్ మెడల్ అందుకున్న టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు (Source : Associated Press)

మెడల్ ప్రజెంటేషన్​
గతంలో ఆసియా కప్​ సందర్భంలోలాగా ఈసారి ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ జరగలేదు. మూడు జట్లకు ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తులు పతకాలు అందించారు. అందులో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన భారత్​కు ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా మెడల్స్ ఇచ్చారు. ఆయన మన ప్లేయర్ల మెడలో పతకాలు వేసి అభినందించారు. ఇక నిషిన్ సిటీ (జపాన్) మేయర్ పాకిస్థాన్ జట్టుకు రజత పతకాన్ని అందించారు. అలాగే పాక్ ప్లేయర్లకు పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) సీఈఓ సల్మాన్ నసీర్ వారికి మస్కట్‌ను అందజేశారు. అదే సమయంలో శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టుకు ఆ దేశ ఒలింపిక్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు కాంస్య పతకాన్ని అందించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

భారత్‌కు స్వర్ణం
ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌ను టీమ్ఇండియా 19 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్, అభిషేక్ (61 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (51 పరుగులు) అర్ధశతకాలతో మెరవడంతో 6 వికెట్ల నష్టానికి 211 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది. ఛేజింగ్​లో పాక్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. హసన్ నవాజ్ 96 పరుగులు పోరాటం వృథా అయ్యింది. ఈ విజయంతో భారత్ వరుసగా రెండోసారి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించింది. 2023 హౌంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లోనూ భారత్ గోల్డ్ మెడల్ గెలుచుకుంది.

హాకీలో భారత్​కు గోల్డ్ మెడల్- ఫైనల్​లో మలేసియాపై భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ

రెజ్లింగ్​లో భారత్​కు పసిడి పతకం- వరల్డ్​ ఛాంపియన్​ను ఓడించిన అమన్

TAGGED:

GOLD MEDALS FOR INDIA
ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్​ పతకాలు
క్రికెట్​లో భారత్ గోల్డ్ మెడల్స్
టీమ్ఇండియా గోల్డ్ మెడల్ ప్రజెంటేషన్
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.