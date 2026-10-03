ఆసియా క్రీడల ప్రజెంటేషన్లో బ్యూటిఫుల్ సీన్- టీమ్ఇండియాకు గోల్డ్ మెడల్ ఎవరిచ్చారో తెలుసా?
ఆసియా క్రీడల క్రికెట్ మెడల్స్ ప్రజెంటేషన్ - స్వర్ణ పతకం దక్కించుకున్న భారత్ - పాకిస్థాన్కు రజతం - శ్రీలంకకు కాంస్యం
Published : October 3, 2026 at 6:10 PM IST
Gold Medals For Team India : ఆసియా క్రీడల్లో భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. శనివారం పాకిస్థాన్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో 19 రన్స్ తేడాతో నెగ్గి పసిడి పతకాన్ని సాధించింది. అయితే మొదట్నుంచి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్లో ఓ సందేహం కొనసాగుతూ వచ్చింది. టీమ్ఇండియా గోల్డ్ మెడల్ నెగ్గితే, ఆ పతకం ఎవరు అందిస్తారని ఉత్కంఠ కొనసాగింది. భారత్కు పసిడి రాగా, పాకిస్థాన్కు రజతం, మూడో స్థానంలో నిలిచిన శ్రీలంకకు కాంస్యం దక్కింది. మరి ఈ ఆసియా క్రీడల్లో ఫైనల్ అనంతరం సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరిగాయి? మన క్రికెటర్లకు పతకాలు ఎవరు అందించారు? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!
మోహ్సిన్ నఖ్వీ కాంట్రవర్సీ!
గతేడాదిగా ఆసియా కప్లో ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ విషయంలో ఏసీసీ అధ్యక్షుడు మోహ్సిన్ నఖ్వీ చర్యలు వివాదాస్పదం అయ్యాయి. అతడి చేతులమీదుగా విన్నింగ్ ట్రోఫీని అందుకునేందుకు పురుషుల, మహిళల టీమ్ఇండియా జట్లు నిరాకరించాయి. దీంతో ఈ క్రీడలకు ప్రారంభానికి ముందు కొత్త సందేహం తలెత్తింది. ఒకవేళ ఈ గేమ్స్లో భారత్ విజయం సాధిస్తే, మెడల్స్ ఎవరు అందిస్తారనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఫైనల్గా ఆ రోజు రానే వచ్చింది. ఇవాళ పాక్తో జరిగిన ఫైనల్లో భారత్ నెగ్గి పసిడి పతకం దక్కించుకుంది. దీంతో అందరి దృష్టి ప్రజెంటేషన్ ఈవెంట్పైనే పడింది. మరి ఈ ఈవెంట్ ఎలా జరిగిందంటే?
మెడల్ ప్రజెంటేషన్
గతంలో ఆసియా కప్ సందర్భంలోలాగా ఈసారి ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ జరగలేదు. మూడు జట్లకు ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తులు పతకాలు అందించారు. అందులో ఛాంపియన్గా నిలిచిన భారత్కు ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా మెడల్స్ ఇచ్చారు. ఆయన మన ప్లేయర్ల మెడలో పతకాలు వేసి అభినందించారు. ఇక నిషిన్ సిటీ (జపాన్) మేయర్ పాకిస్థాన్ జట్టుకు రజత పతకాన్ని అందించారు. అలాగే పాక్ ప్లేయర్లకు పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) సీఈఓ సల్మాన్ నసీర్ వారికి మస్కట్ను అందజేశారు. అదే సమయంలో శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టుకు ఆ దేశ ఒలింపిక్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు కాంస్య పతకాన్ని అందించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐈𝐍 𝐇𝐀𝐍𝐆𝐙𝐇𝐎𝐔. 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐈𝐍 𝐀𝐈𝐂𝐇𝐈-𝐍𝐀𝐆𝐎𝐘𝐀. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 3, 2026
The Men in Blue successfully defend their Asian Games crown and keep India’s cricketing gold streak alive. ✨
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony… pic.twitter.com/8pmI2fo8AH
భారత్కు స్వర్ణం
ఫైనల్ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను టీమ్ఇండియా 19 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్, అభిషేక్ (61 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (51 పరుగులు) అర్ధశతకాలతో మెరవడంతో 6 వికెట్ల నష్టానికి 211 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది. ఛేజింగ్లో పాక్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. హసన్ నవాజ్ 96 పరుగులు పోరాటం వృథా అయ్యింది. ఈ విజయంతో భారత్ వరుసగా రెండోసారి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించింది. 2023 హౌంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లోనూ భారత్ గోల్డ్ మెడల్ గెలుచుకుంది.
THE SWEETEST SOUND AFTER A GOLD MEDAL.🥇🎶— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 3, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026 #BaarBaarBharatHarBaarBharat pic.twitter.com/HyOsSkdgUU
హాకీలో భారత్కు గోల్డ్ మెడల్- ఫైనల్లో మలేసియాపై భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ
రెజ్లింగ్లో భారత్కు పసిడి పతకం- వరల్డ్ ఛాంపియన్ను ఓడించిన అమన్