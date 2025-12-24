విజయ్ హజారేలో 'రో-కో'- బరిలోకి దిగిన స్టార్లు- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సంగతేంటంటే?
Published : December 24, 2025 at 10:37 AM IST
Virat Rohit Vijay Hazare Matches Live Telecast : భారత డొమెస్టిక్ వన్డే టోర్నమెంట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 ప్రారంభమైంది. బుధవారం ఆరంభమైన ఈ టోర్నీ- జనవరి 18న ముగుస్తుంది. అయితే ఎన్నడూ లేనంతగా ఈసారి ఈ టోర్నీ కోసం టీమ్ఇండియా అభిమానలుు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇందులో ఆడడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ముంబయి తరఫున రోహిత్ బరిలో దిగుతుండగా, దిల్లీకి విరాట్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్లు ఎక్కడ చూడాలి? లైవ్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ తెగ వెతికేస్తున్నారు. మరి ఈ మ్యాచ్లు ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
మ్యాచ్లు షురూ!
తాజాగా ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీలో ఇవాళ ఒక్క రోజే 16 మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో అందరి దృష్టి ముంబయి- సిక్కిం, దిల్లీ- ఆంధ్ర మ్యాచ్లపై ఉంది. ముంబయి- సిక్కిం మ్యాచ్ జైపుర్ వేదికగా జరుగుతుండగా, దిల్లీ- ఆంధ్ర పోరుకు బీసీసీఐ సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వేదికైంది. ఈ క్రమంలో రోహిత్ ఆట చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో ఫ్యాన్స్ జైపుర్ స్టేడియానికి వెళ్లారు. మరి కొందరు లైవ్ చూసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
The unreal craze for Rohit Sharma in Jaipur.🤯🔥 pic.twitter.com/psgkqBa0TK— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 24, 2025
లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉందా?
అయితే ఈ టోర్నీకి ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్కాస్టర్గా వ్యవహరిస్తోంది. అటు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఇస్తోంది. కానీ అభిమానులను నిరాశపరిచే విషయం ఏంటంటే? ఈ రెండు మ్యాచ్లను టెలివిజన్లో కానీ, ఓటీటీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో కానీ చూడడం కుదరదు. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్లు అటు టెలివిజన్లో ఇటు ఓటీటీలో లైవ్ అందుబాటులో లేవు.
కారణం ఇదే!
విజయ్ హజారేలో ఇవాళ ఒక్క రోజే 16 మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి. అయితే ముందుగా చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్, జియోస్టార్ ఇందులో ఎంపిక చేసిన కొన్ని మ్యాచ్లనే లైవ్ ఇవ్వనున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇవాళ రెండు మ్యాచ్లను లైవ్ అందిస్తున్నాయి. పుదుచ్చెరి- తమిళనాడు, హైదరాబాద్- ఉత్తర్ప్రదేశ్ మ్యాచ్లు ప్రస్తుతం లైవ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక రోహిత్, విరాట్కు సంబంధించిన మ్యాచ్ల లైవ్ స్కోర్లు మాత్రం ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. బీసీసీఐ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఎప్పటికప్పుడు అన్ని మ్యాచ్లుకు సంబంధించిన స్కోర్లు లైవ్ అప్డేట్ ఇస్తోంది.
Rohit Sharma and Sarfaraz Khan in the slips. pic.twitter.com/MFU1C1wp7Q— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
దిల్లీ, ముంబయి తుది జట్లు
దిల్లీ : అర్పిత్ రాణా, ప్రియాంష్ ఆర్య, విరాట్ కోహ్లీ, నితీష్ రాణా, రిషబ్ పంత్(కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), ఆయుష్ బదోని, సిమర్జీత్ సింగ్, హర్ష్ త్యాగి, ఇషాంత్ శర్మ, ప్రిన్స్ యాదవ్, నవదీప్ సైనీ
ముంబయి : రోహిత్ శర్మ, అంగారిష్ రఘువంశీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, సిద్ధేశ్ లడ్, ముషీర్ ఖాన్, హార్దిక్ తమోర్(వికెట్ కీపర్), షమ్స్ ములానీ, తనుజ్ కోటియన్, శార్దూల్ ఠాకూర్ (కెప్టెన్), తుషార్ దేశ్పాండే, సిల్వెస్టర్ డిసౌజా
అందుకే విజయ్ హజారే బరిలో
భారత్కు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు లేని సమయంలో డొమెస్టిక్ టోర్నమెంట్లు జరిగితే, టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లంతా అందులో ఆడాల్సిందేనని ఇటీవల బీసీసీఐ నిబంధన పెట్టింది. అందుకే సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కూడా బరిలోకి దిగారు. వీళ్లతోపాటు రిషబ్ పంత్, శుభ్మన్ గిల్, కేఎల్ రాహుల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, అభిషేక్ శర్మ, అర్షదీప్ సింగ్, ఆల్రౌండర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి ఆటగాళ్లు కూడా ఆయా జట్ల తరఫున ఇందులో ఆడుతున్నారు. ఆంధ్ర జట్టుకు నితీశ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో రోహిత్ శర్మ కేవలం రెండు మ్యాచ్ల్లోనే ఆడనున్నాడు.
