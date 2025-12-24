ETV Bharat / sports

విజయ్ హజారేలో 'రో-కో'- బరిలోకి దిగిన స్టార్లు- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సంగతేంటంటే?

విజయ్ హజారే ట్రోఫీ షురూ- టోర్నమెంట్​లో ఆడుతున్న రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ విషయం ఏంటంటే?

Virat Rohit VHT
Virat Rohit VHT (Source : AFP)
Published : December 24, 2025 at 10:37 AM IST

Virat Rohit Vijay Hazare Matches Live Telecast : భారత డొమెస్టిక్ వన్డే టోర్నమెంట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 ప్రారంభమైంది. బుధవారం ఆరంభమైన ఈ టోర్నీ- జనవరి 18న ముగుస్తుంది. అయితే ఎన్నడూ లేనంతగా ఈసారి ఈ టోర్నీ కోసం టీమ్ఇండియా అభిమానలుు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇందులో ఆడడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ముంబయి తరఫున రోహిత్ బరిలో దిగుతుండగా, దిల్లీకి విరాట్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్​లు ఎక్కడ చూడాలి? లైవ్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ తెగ వెతికేస్తున్నారు. మరి ఈ మ్యాచ్​లు ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?

మ్యాచ్​లు షురూ!
తాజాగా ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీలో ఇవాళ ఒక్క రోజే 16 మ్యాచ్​లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో అందరి దృష్టి ముంబయి- సిక్కిం, దిల్లీ- ఆంధ్ర మ్యాచ్​లపై ఉంది. ముంబయి- సిక్కిం మ్యాచ్ జైపుర్ వేదికగా జరుగుతుండగా, దిల్లీ- ఆంధ్ర పోరుకు బీసీసీఐ సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వేదికైంది. ఈ క్రమంలో రోహిత్​ ఆట చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో ఫ్యాన్స్​ జైపుర్ స్టేడియానికి వెళ్లారు. మరి కొందరు లైవ్ చూసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.

లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉందా?
అయితే ఈ టోర్నీకి ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్​కాస్టర్​గా వ్యవహరిస్తోంది. అటు ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ జియోహాట్​స్టార్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్​ ఇస్తోంది. కానీ అభిమానులను నిరాశపరిచే విషయం ఏంటంటే? ఈ రెండు మ్యాచ్​లను టెలివిజన్​లో కానీ, ఓటీటీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్​లో కానీ చూడడం కుదరదు. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్​లు అటు టెలివిజన్​లో ఇటు ఓటీటీలో లైవ్ అందుబాటులో లేవు.

కారణం ఇదే!
విజయ్ హజారేలో ఇవాళ ఒక్క రోజే 16 మ్యాచ్​లు జరుగుతున్నాయి. అయితే ముందుగా చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్, జియోస్టార్ ఇందులో ఎంపిక చేసిన కొన్ని మ్యాచ్​లనే లైవ్ ఇవ్వనున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇవాళ రెండు మ్యాచ్​లను లైవ్ అందిస్తున్నాయి. పుదుచ్చెరి- తమిళనాడు, హైదరాబాద్- ఉత్తర్​ప్రదేశ్ మ్యాచ్​లు ప్రస్తుతం లైవ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక రోహిత్, విరాట్​కు సంబంధించిన మ్యాచ్​ల లైవ్ స్కోర్లు మాత్రం ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులో ఉంటాయి. బీసీసీఐ అఫీషియల్ వెబ్​సైట్ ఎప్పటికప్పుడు అన్ని మ్యాచ్​లుకు సంబంధించిన స్కోర్లు లైవ్ అప్డేట్ ఇస్తోంది.

దిల్లీ, ముంబయి తుది జట్లు

దిల్లీ : అర్పిత్ రాణా, ప్రియాంష్ ఆర్య, విరాట్ కోహ్లీ, నితీష్ రాణా, రిషబ్ పంత్(కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), ఆయుష్ బదోని, సిమర్‌జీత్ సింగ్, హర్ష్ త్యాగి, ఇషాంత్ శర్మ, ప్రిన్స్ యాదవ్, నవదీప్ సైనీ

ముంబయి : రోహిత్ శర్మ, అంగారిష్ రఘువంశీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, సిద్ధేశ్ లడ్, ముషీర్ ఖాన్, హార్దిక్ తమోర్(వికెట్ కీపర్), షమ్స్ ములానీ, తనుజ్ కోటియన్, శార్దూల్ ఠాకూర్ (కెప్టెన్), తుషార్ దేశ్‌పాండే, సిల్వెస్టర్ డిసౌజా

అందుకే విజయ్ హజారే బరిలో
భారత్​కు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు లేని సమయంలో డొమెస్టిక్ టోర్నమెంట్​లు జరిగితే, టీమ్‌ఇండియా ప్లేయర్లంతా అందులో ఆడాల్సిందేనని ఇటీవల బీసీసీఐ నిబంధన పెట్టింది. అందుకే సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కూడా బరిలోకి దిగారు. వీళ్లతోపాటు రిషబ్‌ పంత్, శుభ్‌మన్‌ గిల్, కేఎల్‌ రాహుల్, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్, అభిషేక్‌ శర్మ, అర్షదీప్ సింగ్​, ఆల్‌రౌండర్‌ నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి లాంటి ఆటగాళ్లు కూడా ఆయా జట్ల తరఫున ఇందులో ఆడుతున్నారు. ఆంధ్ర జట్టుకు నితీశ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో రోహిత్ శర్మ కేవలం రెండు మ్యాచ్​ల్లోనే ఆడనున్నాడు.

