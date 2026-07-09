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FREE : ఫుట్​బాల్ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్- FIFA లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఉచితం- ఎక్కడంటే?

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ - మ్యాచ్‌లు ఫుల్ షెడ్యూల్- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు !

Fifa World Cup 2026
Fifa World Cup 2026 (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 4:25 PM IST

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FIFA World Cup Quarterfinals : 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ తుది దశకు చేరుకుంది. 48 జట్లతో గతనెల 12న ప్రారంభమైన ఈ టోర్నమెంట్‌లో ఇప్పుడు టైటిల్ రేసులో కేవలం ఎనిమిది జట్లే మిగిలాయి. గ్రూప్, రౌండ్ ఆఫ్ 32, రౌండ్ ఆఫ్ 16 ఇలా పలు దశల తర్వాత 40 జట్లు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఇక ఇప్పట్నుంచి పోటీ మరింత ఆసక్తిగా ఉండనుంది. ఇప్పటిదికా అత్యుత్తమంగా ఆడిన ఈ ఎనిమిది జట్లు టైటిల్​కు ఇంకా మూడు అడుగుల దూరంలోనే ఉన్నాయి. దీంతో హోరాహోరీ పోరు ఉండడం ఖాయం. అయితే క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్​లు చూడాలనుకుంటున్న అభిమానులకు గుడ్​న్యూస్. ఇకపై ఫిఫాలో ఫైనల్​ దాకా మ్యాచ్​లను ఫ్రీగా లైవ్ చూడవచ్చు. మరి అది ఎక్కడో తెలుసా?

ఫిఫాలో ఇప్పటిదాకా గ్రూప్ దశలో మ్యాచ్​ల లైవ్ ప్రసారాన్ని జీ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ అందించింది. అయితే మాత్రం సబ్​స్క్రిప్షన్ ఉన్న యూజర్లు మాత్రమే ఇందులో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూశారు. సబ్​స్క్రిప్షన్ లేని యూజర్లు మ్యాచ్​లు చూడలేకపోయారు. అయితే ఇకపై క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్​లను భారత ఫుట్​బాల్ అభిమానులు ఎలాంటి సబ్​స్క్రిప్షన్​ లేకుండానే దూరదర్శన్ స్పోర్ట్స్​కు సంబంధించిన ఛానెల్స్​లో​ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు. క్వార్టర్ ఫైనల్స్ నుంచి ఫైనల్ వరకు జరిగే అన్ని మ్యాచ్‌లు దూరదర్శన్ స్పోర్ట్స్ ఛానెల్‌లో ప్రసారం కానున్నాయి. ఇందులో ఫ్రీగానే చూసే అవకాశం ఉంది.

క్వార్టర్ ఫైనల్స్​ షెడ్యూల్

  • ఫ్రాన్స్ vs మొరాకో (జూలై 10, తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు)
  • స్పెయిన్ vs బెల్జియం (జూలై 11, తెల్లవారుజామున 12:30 గంటలకు)
  • నార్వే vs ఇంగ్లాండ్ (జూలై 12, తెల్లవారుజామున 2:30 గంటలకు)
  • అర్జెంటీనా vs స్విట్జర్లాండ్ (జూలై 12, ఉదయం 6:30 గంటలకు)

సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్
జులై 15, 16 తేదీలలో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​లు ఆర్లింగ్టన్ - అట్లాంటా నగరాల్లో జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత సెమీ ఫైనల్స్‌లో ఓడిపోయిన జట్లు మూడో స్థానం కోసం జులై 19న మయామిలో తలపడతాయి. ఇందులో నెగ్గిన జట్టు మూడో స్థానం దక్కించుకుంటుంది. ఇక ప్రతిష్ఠాత్మక ఫైనల్ మ్యాచ్ జులై 20న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు ఈస్ట్ రూథర్‌ఫోర్డ్‌లోని మెట్‌లైఫ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్
ఈ టోర్నమెంట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ జీ5 యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ మ్యాచ్‌లు 'Unite 8 Sports Network' ద్వారా టెలివిజన్‌లో కూడా ప్రసారం అవుతాయి. అయితే దీనికి మాత్రం సబ్​స్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే

ప్రపంచ కప్ నుంచి ఆతిథ్య దేశాలు ఔట్
ఈసారి టోర్నీకి కెనడా, మెక్సికో, అమెరికా సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. అయితే ఈ మూడు జట్లు కూడా ఇప్పటికే టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యాయి. వీటితోపాటు ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌ బ్రెజిల్, నార్వే చేతిలో అనూహ్య ఓటమిని చవిచూసింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా చేతిలో 3- 2 తేడాతో ఓడిపోయి ఈజిప్ట్ టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక పరాగ్వే, పోర్చుగల్, ఈజిప్ట్, కొలంబియా లాంటి బలమైన జట్లు కూడా టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించాయి.

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