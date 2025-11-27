ETV Bharat / sports

WTC Final Qualification
WTC Final Qualification (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Team India Next Test Series : సౌతాఫ్రికా చేతిలో 2-0తో వైట్​వాష్ అవ్వడం టీమ్ఇండియాకు కోలుకోలేని దెబ్బ అనే చెప్పాలి. సొంతగడ్డపై 408 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడిపోవడం, 25 ఏళ్ల తర్వాత సఫారీల చేతిలో సిరీస్ కోల్పోవడం ఒక ఎత్తైతే, ఇప్పుడు వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ (WTC) ఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం కావడం మరో ఎత్తు. వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న భారత జట్టుకు ఇప్పుడు సుదీర్ఘ విరామం లభించింది. కానీ, ఈ విరామం తర్వాత టీమ్ఇండియా ముందున్న లక్ష్యం మాత్రం కొండంత. అసలు డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ చేరాలంటే సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయి, తదుపరి మ్యాచ్ ఎప్పుడు అనే వివరాలు చూద్దాం.

మళ్లీ టెస్టు సిరీస్ ఎప్పుడంటే!
సౌతాఫ్రికా సిరీస్ ఓటమితో 2025లో టీమ్ఇండియా టెస్ట్ షెడ్యూల్ ముగిసింది. ఇక భారత జట్టు మళ్లీ వైట్ జెర్సీలో కనిపించాలంటే దాదాపు 8 నెలలు ఆగాల్సిందే. అంటే వచ్చే ఏడాది (2026) జూన్‌లోనే టెస్టు మ్యాచ్ ఉండనుంది. జూన్ 2026లో ఆఫ్గానిస్థాన్​తో భారత్ ఒకే ఒక్క టెస్టు మ్యాచ్ ఆడనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్‌లో భాగం కాదు. ఆ తర్వాత ఆగస్టులో శ్రీలంక పర్యటన, అక్టోబర్, నవంబర్‌లో న్యూజిలాండ్ పర్యటనలతో అసలు సిసలైన టెస్ట్ సీజన్ మొదలవుతుంది.

పాయింట్ల పట్టికలో పరిస్థితి దారుణం!
ప్రస్తుతం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది. ఈ సైకిల్‌లో ఆడాల్సిన 18 మ్యాచ్‌లలో ఇప్పటివరకు 9 మ్యాచ్‌లు పూర్తి కాగా, విన్నింగ్ పాయింట్ పర్సెంటేజీ 48.15 మాత్రమే ఉంది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలో టీమ్ఇండియా 5వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఫైనల్ చేరాలంటే టాప్-2లో ఉండటం తప్పనిసరి. ప్రస్తుతమున్న 48.15 శాతాన్ని కనీసం 60 శాతానికి పెంచుకుంటే తప్ప ఫైనల్ రేసులో నిలవడం కష్టం. ఇది అంత సులువైన విషయం కాదు.

ఎన్ని విజయాలు కావాలంటే?
టీమ్ఇండియా డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ చేరాలంటే సమీకరణాలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి. మిగిలిన 9 టెస్టుల్లో కనీసం 6 మ్యాచ్‌లు గెలవాలి. ఒకవేళ 3 మ్యాచ్‌లు డ్రా అయినా పర్లేదు కానీ, ఒక్క మ్యాచ్ ఓడిపోయినా పరిస్థితి చేజారిపోతుంది. శ్రీలంకలో 2 టెస్టులు, న్యూజిలాండ్‌లో 2 టెస్టులు ఆడాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా జట్టు 5 టెస్టుల సిరీస్ కోసం భారత్​కు రానుంది. విదేశీ గడ్డపై లంక, కివీస్‌ను ఓడించి, సొంతగడ్డపై ఆసీస్‌ను చిత్తు చేస్తే తప్ప ఫైనల్ బెర్త్ ఖాయం కాదు.

అగ్నిపరీక్షలా రాబోయే షెడ్యూల్
2026 ఆగస్టులో శ్రీలంకతో జరిగే 2 టెస్టుల సిరీస్ డబ్ల్యూటీసీలో భాగం. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో వారి గడ్డపై 2 టెస్టులు ఆడాలి. సొంతగడ్డపైనే మనం కివీస్ చేతిలో ఓడిపోయాం, మరి వారి గడ్డపై గెలవడం అంటే కత్తి మీద సామే. ఇక చివరగా భారత్​లో జరిగే బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీ (ఆస్ట్రేలియా సిరీస్) నిర్ణయాత్మకం కానుంది. సొంతగడ్డపై ఇతర జట్లే మనల్ని ఓడిస్తున్నప్పుడు, ఆస్ట్రేలియాను ఎదుర్కోవడం పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది.

2026 క్యాలెండర్ ఇదే!
2026లో టీమ్ఇండియా టెస్టులతో పాటు వన్డేలు, టీ20లపై కూడా దృష్టి పెట్టనుంది. జనవరిలో న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే, టీ20 సిరీస్‌లు, ఫిబ్రవరి, మార్చిలో టీ20 వరల్డ్ కప్ ఉన్నాయి. మొత్తం మీద 2026లో భారత్ కేవలం 5 టెస్టులు (ఆఫ్గానిస్థాన్, శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్) మాత్రమే ఆడనుంది. ఆసీస్ సిరీస్ ఆ తర్వాత ఉంటుంది. ఈ గ్యాప్​లో టీమ్ఇండియా తమ లోపాలను సరిదిద్దుకుని, స్ట్రాంగ్ కమ్‌బ్యాక్ ఇస్తుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.

