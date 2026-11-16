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కివీస్ సిరీస్​ ఫెయిల్- 'రోహిత్- విరాట్' మళ్లీ బరిలోకి దిగేది ఎప్పుడంటే?

Rohit Sharma - Virat Kohli : రోహిత్, విరాట్ కివీస్​ సిరీస్​లో విఫలమయ్యారు. ఈ సీనియర్లు మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగనున్నారో తెలుసా?

Rohit Sharma Virat Kohli
రోహిత్ - విరాట్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2026 at 7:36 PM IST

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టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ- విరాట్ కోహ్లీ న్యూజిలాండ్​ పర్యటనలో విఫలమయ్యారు. ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​పై అభిమానులు భారీగా ఆశలు పెట్టుకోగా, సీనియర్లు నిరాశపర్చారు. కోహ్లీ ఒక మ్యాచ్​లో హాఫ్ సెంచరీతో ఫర్వాలేదనిపించినా, రోహిత్ శర్మ ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్​ల్లోనూ రాణించలేకపోయాడు. దీంతో అభిమానులు కాస్త నిరాశకు గురయ్యారు. అదేక్రమంలో రో-కో మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగుతారా? అని ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఈ సీనియర్లు మళ్లీ ఎప్పుడు టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించనున్నారంటే?

తదుపరి మ్యాచ్​లు ఎప్పుడంటే?
భారత్ క్రికెట్ జట్టు తదుపరి వన్డే సిరీస్​ సొంతగడ్డపైనే ఆడనుంది. అందులోనూ ఒక మ్యాచ్​ ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్టణంలోనే జరగనుండడం తెలుగు అభిమానుల్లో సరికొత్త జోష్ నింపనుంది. వచ్చే నెలలో శ్రీలంకతో భారత్ వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​ కోసం లంక జట్టు భారత్​లో పర్యటించనుంది. ఇందులో తొలుత మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్ ఉండనుంది. తొలి మ్యాచ్ డిసెంబర్ 13న ఉంది. అంటే మరో నెలలోపే రో- కో జోడీని మైదానంలో చూడనున్నామన్నమాట!

శ్రీలంక వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే - డిసెంబర్ 13 - విశాఖపట్టణం
  • రెండో వన్డే - డిసెంబర్ 16 - బెంగళూరు
  • మూడో వన్డే - డిసెంబర్ 19 - అహ్మదాబాద్

కివీస్​ సిరీస్​లో ఎవరెన్ని పరుగులు
రీసెంట్​గా ముగిసిన న్యూజిలాండ్​ సిరీస్​లో విరాట్ కోహ్లీ నాలుగు మ్యాచ్​ల్లో 21.50 సగటుతో 86 పరుగులు చేశాడు. అటు రోహిత్ శర్మ కూడా నాలుగు ​మ్యాచ్​ల్లో 30 పరుగులు చేశాడు. అయితే సిరీస్​లో విఫలమైన రో-కోకు పలువురు మాజీలు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోఒక్క సిరీస్​తో సీనియర్లపై ఆందోళన అక్కర్లేదని, ఒకట్రెండు సిరీస్​లు లేదా మ్యాచ్​ల్లో విఫలమైనంత మాత్రాన వాళ్ల సామర్థ్యాన్ని తక్కువ చేసి చూడటం సరికాదని మాజీ క్రికెటర్ అజయ్ జడేజా అన్నారు.

"విరాట్, రోహిత్ వంటి అసాధారణ ఆటగాళ్ల ప్రదర్శనను ఒక మ్యాచ్ లేదా ఒక సిరీస్‌ను బట్టి అంచనా వేయడం తప్పు. గత 14ఏళ్లుగా వారు టీమ్ఇండియాకు అద్భుతమైన సేవలు అందించారు. అనేక పర్యటనల్లో తమ సత్తా నిరూపించుకున్నారు. ఈ సిరీస్‌లో కూడా వారి ఆటలో ఒక రకమైన ప్రశాంతత కనిపించింది. వారు ఎంతో స్వేచ్ఛగా ఆడారు. వాళ్లు ప్రధానంగా అభిమానులను అలరించడానికే ఆడుతున్నారు. కొత్తగా వారికి నిరూపించుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. కొన్ని మ్యాచ్‌లలో పరుగులు చేయలేకపోయినంత మాత్రాన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని జడేజా అన్నాడు.

TAGGED:

ROHIT SHARMA NEXT MATCH
VIRAT KOHLI NEXT MATCH 2026
రోహిత్ శర్మ తదుపరి మ్యాచ్ ఎప్పుడు
భారత్ శ్రీలంక వన్డే షెడ్యూల్ 2026
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