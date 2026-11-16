కివీస్ సిరీస్ ఫెయిల్- 'రోహిత్- విరాట్' మళ్లీ బరిలోకి దిగేది ఎప్పుడంటే?
Rohit Sharma - Virat Kohli : రోహిత్, విరాట్ కివీస్ సిరీస్లో విఫలమయ్యారు. ఈ సీనియర్లు మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగనున్నారో తెలుసా?
Published : November 16, 2026 at 7:36 PM IST
టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ- విరాట్ కోహ్లీ న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో విఫలమయ్యారు. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్పై అభిమానులు భారీగా ఆశలు పెట్టుకోగా, సీనియర్లు నిరాశపర్చారు. కోహ్లీ ఒక మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీతో ఫర్వాలేదనిపించినా, రోహిత్ శర్మ ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ రాణించలేకపోయాడు. దీంతో అభిమానులు కాస్త నిరాశకు గురయ్యారు. అదేక్రమంలో రో-కో మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగుతారా? అని ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఈ సీనియర్లు మళ్లీ ఎప్పుడు టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించనున్నారంటే?
తదుపరి మ్యాచ్లు ఎప్పుడంటే?
భారత్ క్రికెట్ జట్టు తదుపరి వన్డే సిరీస్ సొంతగడ్డపైనే ఆడనుంది. అందులోనూ ఒక మ్యాచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్టణంలోనే జరగనుండడం తెలుగు అభిమానుల్లో సరికొత్త జోష్ నింపనుంది. వచ్చే నెలలో శ్రీలంకతో భారత్ వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం లంక జట్టు భారత్లో పర్యటించనుంది. ఇందులో తొలుత మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఉండనుంది. తొలి మ్యాచ్ డిసెంబర్ 13న ఉంది. అంటే మరో నెలలోపే రో- కో జోడీని మైదానంలో చూడనున్నామన్నమాట!
శ్రీలంక వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - డిసెంబర్ 13 - విశాఖపట్టణం
- రెండో వన్డే - డిసెంబర్ 16 - బెంగళూరు
- మూడో వన్డే - డిసెంబర్ 19 - అహ్మదాబాద్
కివీస్ సిరీస్లో ఎవరెన్ని పరుగులు
రీసెంట్గా ముగిసిన న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో విరాట్ కోహ్లీ నాలుగు మ్యాచ్ల్లో 21.50 సగటుతో 86 పరుగులు చేశాడు. అటు రోహిత్ శర్మ కూడా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో 30 పరుగులు చేశాడు. అయితే సిరీస్లో విఫలమైన రో-కోకు పలువురు మాజీలు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోఒక్క సిరీస్తో సీనియర్లపై ఆందోళన అక్కర్లేదని, ఒకట్రెండు సిరీస్లు లేదా మ్యాచ్ల్లో విఫలమైనంత మాత్రాన వాళ్ల సామర్థ్యాన్ని తక్కువ చేసి చూడటం సరికాదని మాజీ క్రికెటర్ అజయ్ జడేజా అన్నారు.
"విరాట్, రోహిత్ వంటి అసాధారణ ఆటగాళ్ల ప్రదర్శనను ఒక మ్యాచ్ లేదా ఒక సిరీస్ను బట్టి అంచనా వేయడం తప్పు. గత 14ఏళ్లుగా వారు టీమ్ఇండియాకు అద్భుతమైన సేవలు అందించారు. అనేక పర్యటనల్లో తమ సత్తా నిరూపించుకున్నారు. ఈ సిరీస్లో కూడా వారి ఆటలో ఒక రకమైన ప్రశాంతత కనిపించింది. వారు ఎంతో స్వేచ్ఛగా ఆడారు. వాళ్లు ప్రధానంగా అభిమానులను అలరించడానికే ఆడుతున్నారు. కొత్తగా వారికి నిరూపించుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. కొన్ని మ్యాచ్లలో పరుగులు చేయలేకపోయినంత మాత్రాన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని జడేజా అన్నాడు.