జస్ట్ చిన్న బ్రేక్ - రోహిత్ విరాట్ మళ్లీ బరిలో దిగేది అప్పుడే
సిడ్నీ వన్డేలో రో-కో జోరు- సూపర్ ఇన్నింగ్స్లో ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ మీల్స్-
Published : October 26, 2025 at 9:58 AM IST
Rohit Virat Next Match : ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ను భారత్ పేలవంగా ఆరంభించినా విజయంతో ముగించడం కాస్త ఉపశమనాన్ని ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆఖరి వన్డేలో స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టడం యావత్ భారత క్రికెట్ అభిమానులకు సంతోషాన్నిచ్చింది. అదే సమయంలో ఫ్యాన్స్ కాస్త నిరాశ పడుతున్నారు. మళ్లీ వీళ్లిద్దరినీ గ్రౌండ్లో ఎప్పుడు చూస్తాం? అంటూ ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరి రో-కో మళ్లీ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి ఎప్పుడు దిగనున్నారో తెలుసుకుందాం!
గుడ్న్యూస్- నెల రోజుల్లోనే!
ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న భారత్ వన్డే సిరీస్ కోల్పోయింది. ఇక 5 మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ సిరీస్ అక్టోబర్ 29 - నవంబర్ 08న మధ్య ఉండనుంది. దీంతో ఆసీస్ పర్యటన ముగుస్తుంది. ఇక వచ్చే నెలలోనే సౌతాఫ్రికా, భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ పర్యటనలో సఫారీ జట్టు టీమ్ఇండియాతో రెండు టెస్టులు, మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్లు ఆడనుంది.
ముందుగా టెస్టు సరీస్ ఉండనుంది. ఇది నవంబర్ 14- నవంబర్ 26 మధ్య ఉంది. ఆ తర్వాత వన్డే సిరీసే. ఇది నవంబర్ 30న ప్రారంభం అవుతుంది. ఇందులో మూడు వన్డేలు ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్లో మళ్లీ రోహిత్- విరాట్ జోడీ బరిలోకి దిగడం పక్కా! గట్టిగా చూసుకుంటే ఇంకో నెల రోజుల గ్యాప్ మాత్రమే. మరో 33 రోజుల్లోనే రో- కోను టీమ్ఇండియా జెర్సీలో చూడనున్నామన్న మాట!
It rained RUNS & RECORDS for Ro-Ko in Sydney! 🔥🫂— Star Sports (@StarSportsIndia) October 26, 2025
Catch the HIGHLIGHTS of 3rd ODI 👉 https://t.co/NMp6kZwUPd pic.twitter.com/m5S0cvfyBy
సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
|మ్యాచ్
|ఎప్పుడు
|ఎక్కడ
|తొలి వన్డే
|నవంబర్ 30
|రాంచి
|రెండో వన్డే
|డిసెంబర్ 03
|రాయ్పుర్
|మూడో వన్డే
|డిసెంబర్ 06
|విశాఖపట్టణం
రీ ఎంట్రీలో రో-కో అదుర్స్
దాదాపు 7 నెలల విరామం తర్వాత రోహిత్- విరాట్ బరిలో దిగడంతో ఈ సిరీస్లో అందరి వీళ్లిద్దరిపైనే ఉన్నాయి. అయితే భారీ అంచనాలతో దిగిన ఈ ఇద్దరూ తొలి మ్యాచ్లో తీవ్రంగా నిరాశ పర్చారు. రోహిత్ 8 పరుగులే బాదగా, విరాట్ ఏకంగా డకౌట్ అయ్యాడు. ఇక రెండో వన్డేలో హిట్మ్యాన్ హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. కానీ కోహ్లీ రెండోసారి పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరడం అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపర్చింది.
A poetic justice? 👀@IrfanPathan & @parthiv9 believe Ro-Ko's return to form & guiding India home was written in the stars! ✨#AUSvIND 👉🏻 1st T20I | WED, 29th OCT | 12:30 PM pic.twitter.com/GBWZp36dDv— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025
ఫుల్ మీల్స్!
ఇక సిడ్నీ గ్రౌండ్లో జరిగిన మూడో మ్యాచ్లో మాత్రం ఈ ఇద్దరూ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు. ఛేదనలో బెస్ట్ జోడీగా పేరుతెచ్చుకున్న రో-కో మరోసారి ఆసీస్పై రెచ్చిపోయారు. గిల్ ఔటైన తర్వాత ప్రత్యర్థికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ ఇద్దరూ రెండో వికెట్కు అజేయంగా 168 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి భారత్కు విజయం అందించారు. ఇలా అభిమానులు ఏడు నెలల ఎదురుచూపులకు ఈ ఇన్నింగ్స్తో ఫుల్ మీల్స్ పెట్టేశారు. ఇదే జోరు మరో రెండేళ్లు కొనసాగించి 2027 వరల్డ్కప్లో ఆడాలని కోరుకుంటున్నారు.
Relive the moment, because Hitman in full flow is something you can never get tired of watching! 😍❤ pic.twitter.com/cy0QVqHnNl— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025