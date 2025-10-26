ETV Bharat / sports

జస్ట్ చిన్న బ్రేక్ - రోహిత్ విరాట్ మళ్లీ బరిలో దిగేది అప్పుడే

సిడ్నీ వన్డేలో రో-కో జోరు- సూపర్ ఇన్నింగ్స్​లో ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ మీల్స్-

Rohit Virat
Rohit Virat (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Rohit Virat Next Match : ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్​ను భారత్ పేలవంగా ఆరంభించినా విజయంతో ముగించడం కాస్త ఉపశమనాన్ని ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆఖరి వన్డేలో స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టడం యావత్ భారత క్రికెట్ అభిమానులకు సంతోషాన్నిచ్చింది. అదే సమయంలో ఫ్యాన్స్ కాస్త నిరాశ పడుతున్నారు. మళ్లీ వీళ్లిద్దరినీ గ్రౌండ్​లో ఎప్పుడు చూస్తాం? అంటూ ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరి రో-కో మళ్లీ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి ఎప్పుడు దిగనున్నారో తెలుసుకుందాం!

గుడ్​న్యూస్- నెల రోజుల్లోనే!
ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న భారత్ వన్డే సిరీస్ కోల్పోయింది. ఇక 5 మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ సిరీస్​ అక్టోబర్ 29 - నవంబర్ 08న మధ్య ఉండనుంది. దీంతో ఆసీస్ పర్యటన ముగుస్తుంది. ఇక వచ్చే నెలలోనే సౌతాఫ్రికా, భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ పర్యటనలో సఫారీ జట్టు టీమ్ఇండియాతో రెండు టెస్టులు, మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్​ల సిరీస్​లు ఆడనుంది.

ముందుగా టెస్టు సరీస్ ఉండనుంది. ఇది నవంబర్ 14- నవంబర్ 26 మధ్య ఉంది. ఆ తర్వాత వన్డే సిరీసే. ఇది నవంబర్ 30న ప్రారంభం అవుతుంది. ఇందులో మూడు వన్డేలు ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్​లో మళ్లీ రోహిత్- విరాట్ జోడీ బరిలోకి దిగడం పక్కా! గట్టిగా చూసుకుంటే ఇంకో నెల రోజుల గ్యాప్ మాత్రమే. మరో 33 రోజుల్లోనే రో- కోను టీమ్ఇండియా జెర్సీలో చూడనున్నామన్న మాట!

సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

మ్యాచ్ఎప్పుడుఎక్కడ
తొలి వన్డేనవంబర్ 30రాంచి
రెండో వన్డేడిసెంబర్ 03రాయ్​పుర్
మూడో వన్డేడిసెంబర్ 06విశాఖపట్టణం

రీ ఎంట్రీలో రో-కో అదుర్స్
దాదాపు 7 నెలల విరామం తర్వాత రోహిత్- విరాట్ బరిలో దిగడంతో ఈ సిరీస్​లో అందరి వీళ్లిద్దరిపైనే ఉన్నాయి. అయితే భారీ అంచనాలతో దిగిన ఈ ఇద్దరూ తొలి మ్యాచ్​లో తీవ్రంగా నిరాశ పర్చారు. రోహిత్ 8 పరుగులే బాదగా, విరాట్ ఏకంగా డకౌట్ అయ్యాడు. ఇక రెండో వన్డేలో హిట్​మ్యాన్ హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. కానీ కోహ్లీ రెండోసారి పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరడం అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపర్చింది.

ఫుల్ మీల్స్!
ఇక సిడ్నీ గ్రౌండ్​లో జరిగిన మూడో మ్యాచ్​లో మాత్రం ఈ ఇద్దరూ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు. ఛేదనలో బెస్ట్​ జోడీగా పేరుతెచ్చుకున్న రో-కో మరోసారి ఆసీస్​పై రెచ్చిపోయారు. గిల్ ఔటైన తర్వాత ప్రత్యర్థికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ ఇద్దరూ రెండో వికెట్​కు అజేయంగా 168 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి భారత్​కు విజయం అందించారు. ఇలా అభిమానులు ఏడు నెలల ఎదురుచూపులకు ఈ ఇన్నింగ్స్​తో ఫుల్ మీల్స్ పెట్టేశారు. ఇదే జోరు మరో రెండేళ్లు కొనసాగించి 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలని కోరుకుంటున్నారు.

