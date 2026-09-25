భారత్తో వన్డే సిరీస్- వెస్టిండీస్ చివరిసారిగా ఎప్పుడు గెలిచిందో తెలుసా?
భారత్ - వెస్టిండీస్ వన్డే సిరీస్ - ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన రోహిత్, విరాట్- వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Published : September 25, 2026 at 3:01 PM IST
Ind vs WI : మరో రెండు రోజుల్లో భారత్- వెస్టిండీస్ వన్డే సిరీస్ షురూ కానుంది. ఆదివారం తిరువనంతపురం గ్రీన్ఫీల్డ్ స్టేడియం వేదికగా ఇరుజట్లు తొలి వన్డేలో తలపడనున్నాయి. స్వదేశంలో ఆడనున్న ఈ సిరీస్కు టీమ్ఇండియా ఇప్పటికే ప్రిపరేషన్స్ మొదలుపెట్టింది. సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఇప్పటికే కేరళకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ జట్టు భారత్లో చివరిసారిగా ఎప్పుడు సిరీస్లో నెగ్గిందో మీకు తెలుసా?
భారత్ గడ్డపై వెస్టిండీస్కు ఘనమైన ట్రాక్ రికార్డేమీ లేదు. ఆ జట్టు టీమ్ఇండియాతో ఆడిన చివరి నాలుగు వన్డే సిరీస్లు కోల్పోయింది. అంతేకాకుండా టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లలోనూ కరీబియన్ టీమ్ది అదే పరిస్థితి. గడిచిన రెండు దశాబ్దాల్లో విండీస్ ఒక్కసారి కూడా భారత్పై వన్డే సిరీస్ గెలవలేకపోయింది. 2002లో ఏడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో విండీస్ నెగ్గింది. చివరిదైన సిరీస్ డిసైడర్ ఏడో మ్యాచ్లో కరీబియన్ జట్టు నెగ్గింది. ఇక ఆ తర్వాత భారత్ సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్తో ఓడిపోయిందే లేదు. ఇప్పుడు కూడా అదే రికార్డును కంటిన్యూ చేయాలని టీమ్ఇండియా భావిస్తుంది.
చివరిసారి ఎప్పుడంటే?
ఇక ఇరుజట్ల మధ్య వన్డే చివరిసారిగా వన్డే సిరీస్ 2022లో జరిగింది. ఈ సిరీస్ను భారత్ 3-0తో క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. గతేడాది విండీస్ జట్టు భారత్ పర్యటనకు వచ్చింది. ఈ టూర్లో రెండు టెస్టులు ఆడగా ఈ రెండింటినీ టీమ్ఇండియానే కైవసం చేసుకుంది.
𝙒𝙖𝙫𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝘽𝙡𝙪𝙚 🌊 #TeamIndia hit the ground running in Thiruvananthapuram 🔥 #INDvWI pic.twitter.com/r59TAyrR12— BCCI (@BCCI) September 25, 2026
మా కుర్రాళ్లకు మంచి అవకాశం
కాగా, సిరీస్కు ముందు వెస్టిండీస్ హెడ్ కోచ్ డారెన్ సామీ మీడియాతో మాట్లాడాడు. ఈసారి తమ విజయావకాశాలపై విశ్లేషణ చేశాడు. గత 24ఏళ్లుగా ఇక్కడ వన్డే సిరీస్ను నెగ్గలేకపోయామని అన్నాడు. అయితే భారత్ను సొంతగడ్డపై ఓడించేందుకు ఇప్పుడున్న వెస్టిండీస్ జట్టుకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నాడు. "భారత్లో సిరీస్ గెలిచి 24 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. కాబట్టి, ఇక్కడికి వచ్చి సవాలును స్వీకరించడానికి, అలాగే వన్డే క్రికెట్లో మా స్థాయిని అంచనా వేసుకోవడానికి జట్టుగా మాకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. మా ఆటగాళ్లకు భారత్పై అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసి, గత 24 ఏళ్లుగా సాధించని సిరీస్ విజయాన్ని అందుకునేందుకు ఇది ఒక చక్కని అవకాశం అని నేను భావిస్తున్నాను" అని సామి పేర్కొన్నాడు.
రో-కో పై ఫోకస్
ఈ సిరీస్లో అందరి ఫోకస్ మరోసారి రోహిత్ శర్మ- విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉంటుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ ఇద్దరు ఇప్పటికే తిరువనంతపురం చేరుకున్నారు. సిరీస్ నేపథ్యంలో ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఇక ఈ పర్యటనలో వెస్టిండీస్ వన్డే, టీ20 సిరీస్లు ఆడనుంది. తొలుత వన్డే ఫార్మాట్ సిరీస్ ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో తలపడనుంది. ఈ సిరీస్లో నాలుగో మ్యాచ్ అక్టోబర్ 14న హైదరాబాద్ ఉప్పల్ వేదికగా ఉండనుంది.
VIRAT KOHLI & ROHIT SHARMA HAVING CHAT TOGETHER BEFORE THE PRACTICE SESSION. ❤️🥹— Tanuj (@ImTanujSingh) September 25, 2026
- The RoKo Moments! pic.twitter.com/VSk6iEhNbb
వన్డే షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - సెప్టెంబర్ 27 - తిరువనంతపురం
- రెండో వన్డే - సెప్టెంబర్ 30 - గువాహటి
- మూడో వన్డే - అక్టోబర్ 03 - న్యూ చండీగఢ్
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