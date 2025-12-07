ETV Bharat / sports

సౌతాఫ్రికా సిరీస్​లో 'రో- కో' సూపర్​హిట్- బరిలోకి మళ్లీ ఎప్పుడు?

సౌతాఫ్రికా సిరీస్​ను సక్సెస్​ఫుల్​గా ముగించిన రోహిత్- కోహ్లీ- మళ్లీ బరిలోకి దిగేది ఎప్పుడంటే?

Ro-Ko to return
Ro-Ko to return (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Rohit Virat Return : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్​ను భారత్ సక్సెస్​ఫుల్​గా ముగించింది. అయితే ఈ సిరీస్​కు ముందు అభిమానుల కళ్లన్నీ సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే నెలకొన్నాయి. ఈ స్టార్లిద్దరూ అందరి అంచనాలు అందుకొని సిరీస్​లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశారు. విరాట్ రెండు సెంచరీలు సహా 302 పరుగులు చేయగా, రోహిత్ శర్మ రెండు అర్ధ శతకాలతో 146 రన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే రో-కో మళ్లీ ఎప్పుడు గ్రౌండ్​లో కనిపించనున్నారని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఈ ఇద్దరూ మళ్లీ ఎప్పుడు టీమ్ఇండియా జెర్సీలో కనిపించనున్నారంటే?

సౌతాఫ్రికా సిరీస్​లో రో-కో సక్సెస్​ అయ్యారు. దీంతో వాళ్లిద్దరి బ్యాటింగ్ మళ్లి ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అని అభిమానులు తెగ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే రో-కోను మళ్లీ టీమ్ఇండియా జెర్సీలో చూసేందుకు ఎక్కువ రోజులేం పట్టదు. వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే రోహిత్, విరాట్​ బరిలో దిగనున్నారు. అదీనూ భారత్​లోనే కావడంతో ఫ్యాన్స్​కు ఇది ఇంకా కిక్కిచ్చే విషయం. ఈ సిరీస్ పూర్తి షెడ్యుల్ ఇదే!

వచ్చే నెలలో భారత్ స్వదేశంలోనే న్యూజిలాండ్​తో వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20ల సిరీస్​ కోసం కివీస్ 2026 జనవరిలో భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్​లో తొలుత మూడు వన్డేల సిరీస్, ఆ తర్వాత టీ20 సిరీస్ జరగనుంది. 2026 జనవరి 11న భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య తొలి వన్డే ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు వడోదరలోని కోటంబి స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఈలెక్కన అటు, ఇటుగా ఇంకో నెల రోజుల్లోనే స్టార్ బ్యాటర్లు మైదానంలో ఆడనున్నారు.

వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే - జనవరి 11- వడోదర
  • రెండో వన్డే- జనవరి 14 - రాజ్​కోట్
  • మూడో వన్డే- జనవరి 18- ఇందౌర్

టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి టీ20- జనవరి 21 - నాగ్​పుర్
  • రెండో టీ20- జనవరి 23- రాయ్​పుర్
  • మూడో టీ20- జనవరి 25 - గువాహటి
  • నాలుగో టీ20- జనవరి 28- విశాఖపట్టణం
  • ఐదో టీ20- జనవరి 31- తిరువనంతపురం

ఈ ఇద్దరికే
టీమ్ఇండియా ఆడిన గత రెండు వన్డే సిరీస్​ల్లో ఈ ఇద్దరే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​గా నిలవడం విశేషం. అక్టోబర్​ నెలలో ఆసీస్​తో మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​లో రోహిత్ 101.00 సగటుతో 202 పరుగులు చేసి ఈ అవార్డ్ అందుకున్నాడు. ఇక రీసెంట్​గా సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్​లో విరాట్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. మూడు వన్డేల్లో 151 యావరేజ్​తో 302 పరుగులు చేశాడు. దీంతో కోహ్లీకే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. ఇలా భారత్ ఆడిన గత రెండు వన్డే సిరీస్​ల్లోనూ రో-కోలే 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​' గా నిలిచి తామ సత్తా ఏంటో మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.

కాగా, ఈ సిరీస్​ను భారత్ 2-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. రాంచీ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా నెగ్గగా, రాయ్​పుర్ వన్డేలో సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించింది. దీంతో విశాఖ వేదికగా జరిగిన సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది.

