సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో 'రో- కో' సూపర్హిట్- బరిలోకి మళ్లీ ఎప్పుడు?
సౌతాఫ్రికా సిరీస్ను సక్సెస్ఫుల్గా ముగించిన రోహిత్- కోహ్లీ- మళ్లీ బరిలోకి దిగేది ఎప్పుడంటే?
Published : December 7, 2025 at 1:03 PM IST
Rohit Virat Return : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ను భారత్ సక్సెస్ఫుల్గా ముగించింది. అయితే ఈ సిరీస్కు ముందు అభిమానుల కళ్లన్నీ సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే నెలకొన్నాయి. ఈ స్టార్లిద్దరూ అందరి అంచనాలు అందుకొని సిరీస్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశారు. విరాట్ రెండు సెంచరీలు సహా 302 పరుగులు చేయగా, రోహిత్ శర్మ రెండు అర్ధ శతకాలతో 146 రన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే రో-కో మళ్లీ ఎప్పుడు గ్రౌండ్లో కనిపించనున్నారని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఈ ఇద్దరూ మళ్లీ ఎప్పుడు టీమ్ఇండియా జెర్సీలో కనిపించనున్నారంటే?
సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో రో-కో సక్సెస్ అయ్యారు. దీంతో వాళ్లిద్దరి బ్యాటింగ్ మళ్లి ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అని అభిమానులు తెగ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే రో-కోను మళ్లీ టీమ్ఇండియా జెర్సీలో చూసేందుకు ఎక్కువ రోజులేం పట్టదు. వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే రోహిత్, విరాట్ బరిలో దిగనున్నారు. అదీనూ భారత్లోనే కావడంతో ఫ్యాన్స్కు ఇది ఇంకా కిక్కిచ్చే విషయం. ఈ సిరీస్ పూర్తి షెడ్యుల్ ఇదే!
వచ్చే నెలలో భారత్ స్వదేశంలోనే న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20ల సిరీస్ కోసం కివీస్ 2026 జనవరిలో భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్లో తొలుత మూడు వన్డేల సిరీస్, ఆ తర్వాత టీ20 సిరీస్ జరగనుంది. 2026 జనవరి 11న భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య తొలి వన్డే ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్కు వడోదరలోని కోటంబి స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఈలెక్కన అటు, ఇటుగా ఇంకో నెల రోజుల్లోనే స్టార్ బ్యాటర్లు మైదానంలో ఆడనున్నారు.
Rohit Sharma hugging Virat Kohli. 🥹❤️ pic.twitter.com/0qIoczRRac— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 6, 2025
వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - జనవరి 11- వడోదర
- రెండో వన్డే- జనవరి 14 - రాజ్కోట్
- మూడో వన్డే- జనవరి 18- ఇందౌర్
టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి టీ20- జనవరి 21 - నాగ్పుర్
- రెండో టీ20- జనవరి 23- రాయ్పుర్
- మూడో టీ20- జనవరి 25 - గువాహటి
- నాలుగో టీ20- జనవరి 28- విశాఖపట్టణం
- ఐదో టీ20- జనవరి 31- తిరువనంతపురం
ఈ ఇద్దరికే
టీమ్ఇండియా ఆడిన గత రెండు వన్డే సిరీస్ల్లో ఈ ఇద్దరే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా నిలవడం విశేషం. అక్టోబర్ నెలలో ఆసీస్తో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ 101.00 సగటుతో 202 పరుగులు చేసి ఈ అవార్డ్ అందుకున్నాడు. ఇక రీసెంట్గా సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్లో విరాట్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. మూడు వన్డేల్లో 151 యావరేజ్తో 302 పరుగులు చేశాడు. దీంతో కోహ్లీకే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. ఇలా భారత్ ఆడిన గత రెండు వన్డే సిరీస్ల్లోనూ రో-కోలే 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' గా నిలిచి తామ సత్తా ఏంటో మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
కాగా, ఈ సిరీస్ను భారత్ 2-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. రాంచీ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా నెగ్గగా, రాయ్పుర్ వన్డేలో సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించింది. దీంతో విశాఖ వేదికగా జరిగిన సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది.
