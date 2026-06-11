ఫిఫా వరల్డ్కప్ : భారత్లో టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్- ఆ మ్యాచ్లు ఫ్రీగానే చూడొచ్చు!
ఫిఫా వరల్డ్కప్ 2026కు సర్వం సిద్ధం- నేడే ఫుట్బాల్ పండగ షురూ- ఈసారి టోర్నీ విశేషాలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ మీ కోసం!
Published : June 11, 2026 at 1:44 PM IST
FIFA world Cup 2026 : ఫుట్బాల్ ఫెస్టివల్కు అంతా సిద్ధమైంది. ప్రపంచంలోని ఫుట్బాల్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్ సమరం ఈరోజే ఆరంభం కానుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ జులై 19న జరుగుతుంది. అయితే ఈసారి ఈ టోర్నమెంట్కు ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది. ఈ టోర్నీకి అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. ఫిఫా వరల్డ్కప్ టోర్నీ మూడు దేశాల్లో జరగడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. అలాగే ఈసారి టోర్నీ గురించి విశేషాలు, మ్యాచ్ల షెడ్యూల్, పాల్గొననున్న జట్లు, భారత్లో మ్యాచ్ల, టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ తదితర అంశాలపై ఓ లుక్కేద్దామా?
48 జట్లు 104 మ్యాచ్లు!
ఈ వరల్డ్ కప్ జూన్ 11న ప్రారంభమవుతుంది. అయితే భారత్లో మాత్రం ప్రసారం అర్ధరాత్రి 12.30 గంటలకు ఉంటుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో 48 జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ఇన్ని జట్లు ఆడడం ఇదే మొదటిసారి. 48 జట్లను 12 గ్రూపులుగా విభజించారు. ప్రతి గ్రూపులోనూ నాలుగు జట్లు ఉంటాయి. ఒక్క జట్టు తమ గ్రూపులోని మిగిలిన మూడు టీమ్స్తో ఒక్కో మ్యాచ్ అడుతుంది. మొత్తం 104 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. మొత్తం 16 నగరాల్లో మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో 78 మ్యాచ్లకు అమెరికా ఆతిథ్యం ఇవ్వనుండగా, మెక్సికో, కెనడా దేశాల్లో చెరో 13 మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు.
Groups schedule is here 🏆 #WORLDCUP pic.twitter.com/lt4FqzeiYp— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 8, 2026
ఫిఫా చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద, అత్యంత సుదీర్ఘమైన వరల్డ్ కప్ కానుంది. గ్రూప్ దశ తర్వాత, ప్రతి గ్రూప్ నుంచి మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు, మూడో స్థానంలో నిలిచిన అత్యుత్తమ 8 జట్లు నాకౌట్ రౌండ్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఆ తర్వాత రౌండ్ ఆఫ్ 32 (Round Of 32), రౌండ్ ఆఫ్ 16 (Round Of 16), క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ఈ క్వార్టర్ , సెమీస్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు అమెరికాలోనే జరగనున్నాయి.
పాయింట్లు ఇలా!
మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన జట్టుకు మూడు పాయింట్లు లభిస్తాయి. డ్రా చేసుకుంటే 1 పాయింట్ ఇస్తారు. అలాగే ఈసారి 48 జట్ల నుంచి 1248 మంది ప్లేయర్లు బరిలో దిగుతున్నారు. ఇందులో 891 మంది ఆటగాళ్లు తొలిసారి ఫిఫా వరల్డ్కప్ ఆడుతున్నారు
భారత్ సమయం ప్రకారం మ్యాచ్ టైమింగ్స్!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 మ్యాచ్లను చూడాలంటే భారత్లో ఉన్న ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం తమ నిద్రను త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది! ఈ టోర్నమెంట్కు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలతో మన టైమింగ్కు చాలా తేడా ఉంటుంది. దీంతో అక్కడ మ్యాచ్లు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి భారత్లో అర్ధరాత్రి దాటిపోతుంది. అంటే మిడ్నైట్ 12.30 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ అవుతుంది.
Brazil have won five @FIFAWorldCup titles, more than any other nation.— FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026
🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/0diao6JQCG
రోజుకు మూడు చొప్పున మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో భారత్ టైమింగ్ ప్రకారం తొలి మ్యాచ్ అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు, రెండో పోరు తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు, మూడో మ్యాచ్ ఉదయం 7:30 గంటలకు ప్రసారం అవుతాయి. ఇక మెక్సికో - దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య మ్యాచ్తో టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం జూన్ 12న అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
భారత్లో లైవ్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది?
భారత్లో ఈ ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ల ప్రసార హక్కులను జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ దక్కించుకుంది. దీంతో ఆ బ్రాడ్కాస్టింగ్కు సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ ఛానెల్లో ప్రసారం కానున్నాయి. భారత్ అభిమానులు ఈ మ్యాచ్లను 'యూనిట్8 స్పోర్ట్స్ 2', 'యూనిట్8 స్పోర్ట్స్ 2 హెచ్డి'లో చూడవచ్చు.అంతేకాకుండా ఈ ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు జీ5 యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అవుతాయి!
Making more history 🇲🇽@FIFAWorldCup 2026 will be @miseleccionmx's eighth time competing in the tournament’s opening fixture – more than any other nation. pic.twitter.com/wU6dExLPtS— FIFA (@FIFAcom) June 9, 2026
ఉచితంగా ఎక్కడ చూడవచ్చు?
భారత్లో ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లన్నీ జీ స్పోర్ట్స్ ఛానెళ్లు, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జీ5'లో ప్రసారం అవుతాయి. అయితే దీనికి సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం. ఉచితంగా చూడడం కుదరదు. సంబంధిత ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలన్నమాట! అయితే అభిమానులకు చిన్న గుడ్న్యూస్. అదేంటంటే? ఈ టోర్నీలో 8 కీలక మ్యాచ్లను మాత్రం ఉచితంగా చూడవచ్చు. ఇందులో ప్రారంభ మ్యాచ్తోపాటు, నాలుగు క్వార్టర్-ఫైనల్స్, రెండు సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ ఉన్నాయి. అయితే ఇది జీ ప్లాట్ఫామ్లో కాదు. ఈ ఎనిమిది మ్యాచ్లు డీడీ స్పోర్ట్స్ ఛానెల్లో ఉచితంగా ప్రసారం అవుతాయి.
A record 1,248 players will represent their nations at @FIFAWorldCup 2026 👏🌍 pic.twitter.com/IeHiPmUlkV— FIFA (@FIFAcom) June 10, 2026
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