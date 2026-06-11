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ఫిఫా వరల్డ్​కప్​ : భారత్​లో టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్- ఆ మ్యాచ్​లు ఫ్రీగానే చూడొచ్చు!

ఫిఫా వరల్డ్​కప్​ 2026కు సర్వం సిద్ధం- నేడే ఫుట్​బాల్ పండగ షురూ- ఈసారి టోర్నీ విశేషాలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ మీ కోసం!

FIFA world Cup 2026
FIFA world Cup 2026 (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 1:44 PM IST

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FIFA world Cup 2026 : ఫుట్‌బాల్ ఫెస్టివల్​కు అంతా సిద్ధమైంది. ప్రపంచంలోని ఫుట్​బాల్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్ సమరం ఈరోజే ఆరంభం కానుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ జులై 19న జరుగుతుంది. అయితే ఈసారి ఈ టోర్నమెంట్​కు ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది. ఈ టోర్నీకి అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. ఫిఫా వరల్డ్​కప్​ టోర్నీ మూడు దేశాల్లో జరగడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. అలాగే ఈసారి టోర్నీ గురించి విశేషాలు, మ్యాచ్​ల షెడ్యూల్, పాల్గొననున్న జట్లు, భారత్​లో మ్యాచ్​ల, టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ తదితర అంశాలపై ఓ లుక్కేద్దామా?

48 జట్లు 104 మ్యాచ్​లు!
ఈ వరల్డ్ కప్ జూన్ 11న ప్రారంభమవుతుంది. అయితే భారత్​లో మాత్రం ప్రసారం అర్ధరాత్రి 12.30 గంటలకు ఉంటుంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో 48 జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ఇన్ని జట్లు ఆడడం ఇదే మొదటిసారి. 48 జట్లను 12 గ్రూపులుగా విభజించారు. ప్రతి గ్రూపులోనూ నాలుగు జట్లు ఉంటాయి. ఒక్క జట్టు తమ గ్రూపులోని మిగిలిన మూడు టీమ్స్​తో ఒక్కో మ్యాచ్ అడుతుంది. మొత్తం 104 మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. మొత్తం 16 నగరాల్లో మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో 78 మ్యాచ్​లకు అమెరికా ఆతిథ్యం ఇవ్వనుండగా, మెక్సికో, కెనడా దేశాల్లో చెరో 13 మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు.

ఫిఫా చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద, అత్యంత సుదీర్ఘమైన వరల్డ్ కప్ కానుంది. గ్రూప్ దశ తర్వాత, ప్రతి గ్రూప్ నుంచి మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు, మూడో స్థానంలో నిలిచిన అత్యుత్తమ 8 జట్లు నాకౌట్ రౌండ్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఆ తర్వాత రౌండ్ ఆఫ్ 32 (Round Of 32), రౌండ్ ఆఫ్ 16 (Round Of 16), క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ఈ క్వార్టర్ , సెమీస్, ఫైనల్ మ్యాచ్‌లు అమెరికాలోనే జరగనున్నాయి.

పాయింట్లు ఇలా!
మ్యాచ్​లో విజయం సాధించిన జట్టుకు మూడు పాయింట్లు లభిస్తాయి. డ్రా చేసుకుంటే 1 పాయింట్ ఇస్తారు. అలాగే ఈసారి 48 జట్ల నుంచి 1248 మంది ప్లేయర్లు బరిలో దిగుతున్నారు. ఇందులో 891 మంది ఆటగాళ్లు తొలిసారి ఫిఫా వరల్డ్​కప్ ఆడుతున్నారు

భారత్ సమయం ప్రకారం మ్యాచ్‌ టైమింగ్స్!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 మ్యాచ్​లను చూడాలంటే భారత్​లో ఉన్న ఫుట్​బాల్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ​తమ నిద్రను త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది! ఈ టోర్నమెంట్‌కు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలతో మన టైమింగ్​కు చాలా తేడా ఉంటుంది. దీంతో అక్కడ మ్యాచ్​లు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి భారత్​లో అర్ధరాత్రి దాటిపోతుంది. అంటే మిడ్​నైట్ 12.30 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ అవుతుంది.

రోజుకు మూడు చొప్పున మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో భారత్ టైమింగ్ ప్రకారం తొలి మ్యాచ్ అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు, రెండో పోరు తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు, మూడో మ్యాచ్ ఉదయం 7:30 గంటలకు ప్రసారం అవుతాయి. ఇక మెక్సికో - దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య మ్యాచ్​తో టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్​ భారత కాలమానం ప్రకారం జూన్ 12న అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

భారత్​లో లైవ్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది?
భారత్​లో ఈ ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌ల ప్రసార హక్కులను జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ దక్కించుకుంది. దీంతో ఆ బ్రాడ్​కాస్టింగ్​కు సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ ఛానెల్‌లో ప్రసారం కానున్నాయి. భారత్ అభిమానులు ఈ మ్యాచ్‌లను 'యూనిట్8 స్పోర్ట్స్ 2', 'యూనిట్8 స్పోర్ట్స్ 2 హెచ్‌డి'లో చూడవచ్చు.అంతేకాకుండా ఈ ప్రపంచకప్ మ్యాచ్​లు జీ5 యాప్, వెబ్​సైట్​లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అవుతాయి!

ఉచితంగా ఎక్కడ చూడవచ్చు?
భారత్​లో ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లన్నీ జీ స్పోర్ట్స్ ఛానెళ్లు, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'జీ5'లో ప్రసారం అవుతాయి. అయితే దీనికి సబ్‌స్క్రిప్షన్ అవసరం. ఉచితంగా చూడడం కుదరదు. సంబంధిత ప్లాన్​ రీఛార్జ్​ చేసుకోవాలన్నమాట! అయితే అభిమానులకు చిన్న గుడ్​న్యూస్. అదేంటంటే? ఈ టోర్నీలో 8 కీలక మ్యాచ్‌లను మాత్రం ఉచితంగా చూడవచ్చు. ఇందులో ప్రారంభ మ్యాచ్​తోపాటు, నాలుగు క్వార్టర్-ఫైనల్స్, రెండు సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ ఉన్నాయి. అయితే ఇది జీ ప్లాట్​ఫామ్​లో కాదు. ఈ ఎనిమిది మ్యాచ్‌లు డీడీ స్పోర్ట్స్ ఛానెల్‌లో ఉచితంగా ప్రసారం అవుతాయి.

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