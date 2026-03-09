'సూర్యకుమార్ నెక్స్ట్ ఎంటి?'- తన గోల్స్ రివీల్ చేసిన కెప్టెన్
కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ అరుదైన ఘనత- కొద్ది నెలల్లోనే ప్రపంచకప్ నెగ్గిన సారథిగా రికార్డ్
Published : March 9, 2026 at 5:45 PM IST
Suryakumar Yadav T20 Captain : ప్రతిష్ఠాత్మక ఐసీసీ వరల్డ్కప్ నెగ్గిన వెంటనే సీనియర్లు సదరు ఫార్మాట్కు లేదా కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయడాన్ని సాధారణంగా చాలాసార్లు చూశాం. గతంలో టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. 2024 టీ20 వరల్డ్కప్ నెగ్గిన తర్వాత భారత దిగ్గజాలు రోహిత్, విరాట్ పొట్టి ఫార్మాట్కు వీడ్కోలు చెప్పేశారు. సుదీర్ఘ కాలం టీ20ల్లో ఆడుతూ తమదైన ముద్ర వేసిన ఈ ఇద్దరూ ఈ ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేందుకు అంతకంటే మంచి సందర్భం ఉండదని అప్పుడు చెప్పారు.
తాజాగా సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ను గెలుచుకుంది. సూపర్ పెర్ఫార్మెన్స్తో అదరగొట్టిన భారత్ వరుసగా రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. దీంతో భారత్కు వరల్డ్కప్ సాధించిన పెట్టిన అతికొద్దిమంది కెప్టెన్లలో సూర్య ఒకడిగా నిలిచాడు. ఏ క్రికెటర్ అయినా కెప్టెన్గా ఒక్కసారైనా తమ జట్టుకు ఐసీసీ వరల్డ్కప్ ట్రోఫీని అందించాలని కలలు కంటారు. సూర్య విషయంలో అది తొందరగానే నెరవేరిందని చెప్పవచ్చు!
అయితే ఈ ఫైనల్ తర్వాత ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా, 35ఏళ్ల సూర్య కెరీర్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని గత రెండు రోజులుగా ప్రచారం సాగింది. ఏకంగా క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పేస్తాడని పుకార్లు సైతం వచ్చాయి. కానీ ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం సూర్య అలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో అతడి నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఏంటి? ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు? అని కొంతమంది చర్చించుకుంటున్న సమయంలో భవిష్యత్ ప్రణాళికపై సూర్యనే క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అతడికి ఇంకా రెండు గోల్స్ ఉన్నాయని అన్నాడు. అవేంటంటే?
రెండు గోల్స్
'కెప్టెన్ అయిన కొద్ది నెలల్లోనే ప్రపంచకప్ సాధించేను. ఇంక రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు' అని సూర్య అనుకోవడం లేదు. తాను సాధించాల్సింది ఇంకా ఉందని ఫైనల్ అనంతరం చెప్పాడు. 2028 లాస్ ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్ లో భారత్కు గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం ఒకటైతే, రెండోది 2028లో ఈ టీ20 వరల్డ్కప్ను నిలబెట్టుకోవడం అని చెప్పాడు. '2028 లాస్ ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్లో భారత్కు గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం నా తదుపరి లక్ష్యం. అలాగే అదే ఏడాది జరిగే టీ20 ప్రపంచకప్లోనూ టీమ్ఇండియాను మళ్లీ ఛాంపియన్గా నిలపడం. ప్రస్తుతానికి ఇవే నా ముందున్న రెండు లక్ష్యాలు' అని ఫైనల్ ముగిసిన తర్వాత నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో జరిగిన ప్రెస్మీట్లో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ వెల్లడించాడు. దీంతో అతడు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించనున్నాడన్న పుకార్లకు చెక్ పడింది.
'ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది. మేము ఇప్పుడే ఆట నుంచి బయటకు వచ్చాము. సొంతగడ్డపై నెగ్గడం ఎప్పుడూ స్పెషల్గానే ఉంటుంది. రేపు మేం ఎక్కిడికి వెళ్తామో తెలియదు. కానీ అది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. 2024 T20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత, గత రెండేళ్లలో ఏం జరిగిందో నమ్మశక్యం కానిది. దానిని ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు తెలియదు. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం' అని సూర్యకుమార్ అన్నాడు.