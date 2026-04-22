కమిన్స్ x ఇషాన్- SRH కెప్టెన్సీ ఎవరికి? మెనేజ్మెంట్కు కొత్త టెన్షన్!
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్లో కొత్త కన్ఫ్యూజన్- కెప్టెన్గా ఇషాన్ను కొనసాగించాలా? కమిన్స్కు ఇచ్చేయాలా?
Published : April 22, 2026 at 4:59 PM IST
Cummins vs Ishan SRH : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదుంది. యంగ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ నాయకత్వంలోని జట్టు సమష్టి కృషితో రాణిస్తోంది. బ్యాటింగ్లో అభిషేక్, క్లాసెన్, ఇషాన్, హెడ్ అదరగొడుతుండగా, బౌలింగ్లో సాకిబ్, ప్రఫుల్, ఏషన్ మలింగ అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తున్నారు. ఇక ఆల్రౌండర్లలో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా రాణిస్తున్నాడు. ఇలా అన్ని విభాగాల్లో రాణిస్తున్న సన్రైజర్స్ ప్లే ఆఫ్స్ దిశగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ విషయంపై గందరగోళం నెలకొంది.
కమిన్స్ రాకతో కన్ఫ్యూజన్!
ఈ సీజన్కు ముందు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ ఫిట్నెస్ కారణంగా ప్రారంభ మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. రీసెంట్గానే క్లియరెన్స్ పొంది జట్టుతో కలిశాడు. అతడు రావడం సంతోషాన్నిస్తుంది. అయితే కమిన్స్ రాకతో అభిమానులతోపాటు మేనేజ్మెంట్లోనూ కొత్త కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది. కమిన్స్ను జట్టులోకి తీసుకుంటే ఎవరిని బెంచ్కు పరిమితం చేయాలి? అలాగే ఇషాన్ నుంచి కెప్టెన్సీని కమిన్స్కు బదిలీ చేయాలా? అనే దానిపై ఆందోళన నెలకొంది.
ఆకట్టుకుంటున్న ఇషాన్!
వాస్తవానికి ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్సీలో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. కీలక సమయాల్లో జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు. ఆటగాళ్లపై నమ్మకం ఉంచి పోరాటపటిమను పెంచుతున్నాడు. తొలి మ్యాచ్లో ఓడినా, ఆ తర్వాత పుంజుకున్న తీరు అద్భుతం. ముఖ్యంగా సొంతగడ్డ ఉప్పల్లో మాత్రం సన్రైజర్స్ 'తగ్గేదేలే' అన్నట్లు ఆడుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఆరు మ్యాచ్లు ఆడితే నాలుగింట్లో నెగ్గి మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ఏం చేస్తారు?
అయితే ప్రస్తుతం కెప్టెన్సీలో ఆకట్టుకుంటూ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్న ఇషాన్ను ఫ్రాంచైజీ నాయకత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పిస్తుందా? అన్నది సందేహంగా మారింది. మంచి ట్రాక్లో ఉన్న ఇషాన్ను కాదని మళ్లీ కమిన్స్కు అప్పగిస్తే జట్టు లయ దెబ్బతింటే విమర్శలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలా కాదని జట్టులో కమిన్స్ ఉండగా ఇషాన్ను కొనసాగిస్తుందా అనేది కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
కొనసాగిస్తేనే బెటర్!
ఇషాన్ వయసు ఇప్పుడు 27ఏళ్లు. ఇంకా చాలా కాలం ఐపీఎల్లో ఆడే అవకాశం ఉంది. అందుకే జట్టు భవిష్యత్ అవసరాల దృష్యా ఇషాన్నే కెప్టెన్గా కొనసాగిస్తే మంచిదని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కమిన్స్ మహా అయితే ఇంకో రెండు లేదా మూడు సీజన్లు ఆడొచ్చు. అందుకే కమిన్స్ను జట్టులోకి తీసుకొని ఆడిస్తే ఇషాన్కు సలహాలు కూడా అందించే అవకాశం ఉంటుంది. అలా చేస్తే మెరుగైన ఫలితాలు రాబట్టే ఛాన్స్ ఉందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి!
🧡🤝💙 pic.twitter.com/fFZAObdIA6— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 21, 2026
ఇషాన్కు మాజీ స్టార్ మద్దతు
మాజీ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ తాజాగా జియోహాట్స్టార్లో మాట్లాడుతూ, కమిన్స్ను తీసుకొచ్చి జట్టు పగ్గాలు అప్పగించాలనే ఆలోచనను సన్రైజర్స్ యాజమాన్యం విరమించుకోవాలని అన్నాడు. 2024 సీజన్లో కమిన్స్ రాకతో సన్రైజర్స్ అద్భుతంగా ప్రదర్శన కనబర్చిందని అంగీకరించినప్పటికీ, ఇషాన్ నాయకత్వంలో ప్రస్తుత జట్టు స్థిరపడిందని నొక్కిచెప్పాడు.
"కమిన్స్ తిరిగి వచ్చినా కూడా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్గా ఇషాన్ కిషనే కొనసాగాలి. ఇది చర్చనీయాంశమే అయినప్పటికీ, యువ నాయకుడికి జట్టు సభ్యులు మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్లు అతడినే కొనసాగించాలి. బౌలర్లు, ఇతర ఆటగాళ్లు అతనితో సమన్వయం ఏర్పరచుకున్నారు. ఇషాన్ను కెప్టెన్గా ఉంచడం సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది" అని భజ్జీ వ్యాఖ్యానించాడు.
సన్రైజర్స్ తమ తదుపరి మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 25న ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ను ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ఈ విషయంలో కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్ ఆ రోజు వీడే అవకాశం ఉంది.