భారత్తో మ్యాచ్ను పాక్ బహిష్కరిస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఐసీసీ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
టీమ్ఇండియాతో మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన పాకిస్థాన్- ఈ నేపథ్యంలో టీ20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్ కేవలం ఒక మ్యాచ్ను బహిష్కరించగలదా?- ఐసీసీ రూల్స్ ఏంటంటే?
Published : February 3, 2026 at 9:20 PM IST
Pakistan Boycott India Match ICC : టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా భారత్తో ఫిబ్రవరి 15న జరగబోయే మ్యాచ్లో ఆడబోమని పాక్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. టోర్నీలోని మిగతా మ్యాచ్లు ఆడతామని, ఇండియాతో మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు దాయాది దేశం ప్రకటించింది. అయితే సెలెక్టివ్గా భారత్తో జరగబోయే మ్యాచ్నే పాక్ బహిష్కరిస్తే ఐసీసీ ఊరుకుంటుందా? ఐసీసీ నియమాలు ఏం చెబుతున్నాయి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సాంకేతికంగా పాకిస్థాన్ టోర్నమెంట్లోని ఒక మ్యాచ్ను బహిష్కరించవచ్చు. అలా జరగకుండా నిరోధించే ఐసీసీ నిబంధన ఏదీ లేదు. కానీ, టోర్నీలోని మ్యాచ్లను బహిష్కరించే జట్లపై ఐసీసీ కఠినంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఒకవేళ భారత్తో జరగబోయే మ్యాచ్లో పాక్ ఆడకపోతే ఏమౌతుందంటే?
1. వాకోవర్ రూల్
ఐసీసీ ప్లేయింగ్ కండిషన్స్ ప్రకారం, ఏదైనా జట్టు మైదానంలోకి దిగడానికి నిరాకరిస్తే, ఆ మ్యాచ్ ప్రత్యర్థి జట్టుకు వాకోవర్గా కేటాయిస్తారు. భారత్కు పాయింట్లు లభించాలంటే వారు తప్పనిసరిగా గ్రౌండ్కు చేరుకోవాలి. టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ టాస్ కోసం గ్రౌండ్లోకి వచ్చి, పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘా రాకపోతే మ్యాచ్ రిఫరీ అధికారికంగా మ్యాచ్లో భారత్ గెలిచినట్లు ప్రకటిస్తారు. అలాగే 2 పాయింట్లను భారత్కు కేటాయిస్తారు. అలాగే ఐసీసీ 16.10.7 నిబంధన ప్రకారం, మ్యాచ్కు హాజరుకాని జట్టు (పాకిస్థాన్) పూర్తి 20 ఓవర్లు ఆడి 0 పరుగులు చేసినట్లుగా పరిగణిస్తారు. దీనివల్ల పాక్ నెట్ రన్ రేటు తగ్గిపోతుంది. ఈ నెట్ రన్ రేట్ వారి సూపర్-8 క్వాలిఫై అవకాశాలను దెబ్బతిసే అవకాశం ఉంది.
2. ఆర్థిక, వాణిజ్య జరిమానాలు
ఫిబ్రవరి 15న భారత్తో జరగబోయే మ్యాచ్ను పాక్ ఆడకపోతే పీసీబీ ఆదాయంపైనా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఐసీసీకి కూడా నష్టం వాటిల్లుతుంది. భారత్, పాక్ మ్యాచ్ జరగకపోతే ప్రసారదారు జియోస్టార్కు రూ.200-250 కోట్ల నష్టపోతుందని అంచనా ఉంది. వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం జియోస్టార్ కోల్పోతుంది. ఈ క్రమంలో ఐసీసీని జియోస్టార్ రిబేట్ అడుగుతుంది. ఈ ఆర్థిక నష్టాన్ని నేరుగా పీసీబీకి బదిలీ చేసే హక్కు ఐసీసీకి ఉంది. పీసీబీ వార్షిక ఆదాయం సుమారు రూ.300 కోట్లు కాగా, అందులో దాదాపు 70-80శాతం ఐసీసీ నిలిపివేసే ఛాన్స్ ఉంది. దీంతో పీసీబీ ఆర్థికంగా నష్టపోతుంది.
3. ప్రభుత్వ జోక్యం నిబంధన
ఐసీసీ రాజ్యాంగం (ఆర్టికల్ 2.4 డీ) ప్రకారం ప్రభుత్వ జోక్యాన్ని నివారించి, సభ్య బోర్డులు తమ వ్యవహారాలను స్వయంప్రతిపత్తితో నిర్వహించుకోవాలి. ఒకవేళ భారత్తో మ్యాచ్ను పాక్ ఆడకపోతే ఈ నిబంధనను ఉల్లంఘించినట్లే అవుతుంది. అయితే గతంలో (1996, 2003) భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా జట్లు మ్యాచ్లను బహిష్కరించాయి (ఉదాహరణకు, శ్రీలంకలో మ్యాచ్లను ఆస్ట్రేలియా బహిష్కరించింది). కాగా, టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా పాకిస్థాన్ తన మ్యాచ్ను టీమ్ఇండియాతో భారత్లో ఆడటం లేదు. తటస్థ వేదికైన శ్రీలంకలో ఆడాల్సి ఉంది. అయినప్పటికీ పాక్ భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించింది. కాబట్టి, పాక్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఐసీసీ నిబంధనలను నేరుగా ఉల్లంఘించినట్లవుతుంది.
టీ20 ప్రపంచ కప్-2026లో భాగంగా భారత్తో జరగబోయే మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ఆదివారం ప్రకటించింది. పాక్ నిర్ణయం ఐసీసీతో పాటు అన్ని దేశాలను షాక్కు గురి చేసింది. ఈ మెగా టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు పాకిస్థాన్ జట్టుకు ఆ దేశ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినప్పటికీ భారత్తో మాత్రం మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఒప్పుకోలేదు. ఐసీసీ టోర్నీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన బంగ్లాదేశ్ జట్టుకు మద్దతుగా పాక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి 7 నుంచి టీ20 వరల్డ్ కప్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్లో నెదర్లాండ్స్ను పాకిస్థానే ఢీకొట్టనుంది.
