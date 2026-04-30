'స్కై' ఆటపై మండిపడుతున్న అభిమానులు- సూర్యకుమార్ కెరీర్​ ముగిసినట్లేనా?

కీలక మ్యాచ్​లలో వరసగా విఫలమవుతున్న స్కై - నిరాశ చెందుతున్న సూర్య అభిమానులు

Suryakumar Yadav IPL
Suryakumar Yadav IPL (Source : AP News)
Published : April 30, 2026 at 2:15 PM IST

Suryakumar Yadav Trolls : 2026 ఐపీఎల్​లో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన ముంబయి ఇండియన్స్​ పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆ జట్టు స్టార్ ప్లేయర్ సూర్య కుమార్​ యాదవ్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో మ్యాచ్​లోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఐదు పరుగులే చేసి పెవిలియన్​ బాట పట్టాడు. ఈ సీజన్​లో ఎనిమిది మ్యాచ్​లు ముగిసినా సూర్య నుంచి చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు. దీంతో "స్కై"పై అభిమానులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అతడి కెరీర్​ ముగిసినట్లేనా? అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.

పేలవమైన సగటు!
ఈ సీజన్‌లో సూర్యకుమార్ పూర్తిగా ఫామ్ కోల్పోయాడు. ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్‌లలో 20.25 సగటున 162 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. సగటు మరీ దారుణంగా ఉంది. స్ట్రైక్ రేట్ 140.87 నమోదైంది. అయితే మిడిలార్డర్​లో బాగా ఆడతాడనుకున్న స్కై ఈ సీజన్‌లో సత్తా చాటలేకపోతున్నాడు. చివరి ఆరు ఇన్నింగ్స్‌లో సూర్య వరుసగా 6, 33, 0, 15, 36, 5 స్కోర్లు​ చేశాడు. అప్పుడప్పుడు మెరిసినా, ఈ సీజన్​లో గేమ్​ఛేంజర్ ​లాంటి ఆట మాత్రం ఆడలేకపోయాడు. ముంబయి ఇండియన్స్ మిడిల్ ఆర్డర్‌కు సూర్యకుమార్ ఎంతో కీలకం. ఓపెనర్లు కష్టపడుతున్న సమయంలో బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అతడు తరచూ నిరాశ పరుస్తున్నాడు.

రాణించలేకపోతున్న స్కై!
సూర్యకుమార్ ఫామ్ విఫలమవుతుండటంపై సోషల్​మీడియాలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. గతంలోలాగా సూర్య ఎందుకు ఆడలేకపోతున్నాడని, అతడి పేలవ ప్రదర్శన వల్ల టీమ్​ నుంచి వైదొలగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందా? అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కీలక మ్యాచ్‌లలో రాణించలేకపోతున్నాడని అంటున్నారు. సూర్యకుమార్ ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్​ బ్యాటర్లలో ఒకడు.

సోషల్ మీడియా ట్రోల్స్
'సూర్య కంప్లీట్​గా ఫామ్​ కోల్పోయాడు. అసలు అతడు టచ్​లోనే లేడు. ఇలాంటి వ్యక్తి టీమ్ఇండియాకు ఎలా నాయకత్వం వహిస్తున్నాడో అర్థం కావట్లేదు. కెప్టెన్ అనేవాడు ముందుండి జట్టును నడిపించాలి. కానీ అతడు పరుగులు చేయడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే అతడు అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కెప్టెన్సీ అనేది ప్రదర్శన ఆధారంగా వస్తుంది' అని ఓ నెటిజన్ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చాడు.

అలాగే 2024 సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్​ నుంచే సూర్య ఫామ్​లో లేడని, అతడు 2025 ఆసియా కప్​లోనూ విఫలమయ్యాడని మరో నెటిజన్ పోస్టు చేశాడు. టీ20 వరల్డ్​కప్​లోనూ సూర్య ఒక్క మ్యాచ్​లో మాత్రమే రాణించాడని రాసుకొచ్చాడు. సూర్య కెరీర్ దాదాపు ముగిసినట్లే! 2028 టీ20 వరల్డ్​కప్​ కోసం టీమ్ఇండియా ఇప్పట్నుంచే కొత్త కెప్టెన్​ను నియమించి ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించాలని మరో యూజర్ అన్నాడు. అయితే మరికొంత మంది మాత్రం సూర్యకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సూర్యకు బ్యాడ్ ఫేజ్ నడుస్తుందని, కొంత ఓపిక పడితే అతడు సెట్ అవుతాడని భారీ ఇన్నింగ్స్​తో కమ్​బ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. చూడాలి మరి!

ఇకనైనా
అయితే సూర్య ఇప్పటికైనా ఫామ్ అందుకొని పరుగులు సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదంటే టీమ్ఇండియాలో అతడి స్థానం కూడా గల్లంతయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత ఐపీఎల్​లో వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రియాంశ్ ఆర్య లాంటి కుర్రాళ్లు రాణిస్తుండడం, శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్​గా ఆకట్టుకుంటుండంతో జట్టులో చోటు కోసం తీవ్ర పోటీ ఏర్పడుతుంది. అందుకే 35ఏళ్ల సూర్యను టీ20 జట్టులో కొనసాగించే ఆలోచన మేనేజ్​మెంట్​ చేయదని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.

