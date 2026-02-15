నేపాల్పై గ్రాండ్ విక్టరీ- సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లిన వెస్టిండీస్
T20 World Cup 2026 : వెస్టిండీస్ హ్యాట్రిక్ విజయం- రాణించిన జేసన్ హోల్డర్, హోప్, హెట్మెయర్- వరుసగా మూడో ఓటమితో నేపాల్ ఔట్
Published : February 15, 2026 at 2:51 PM IST
West Indies vs Nepal T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్కప్లో వెస్టిండీస్ హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది. గ్రూప్ సీలో భాగంగా నేపాల్తో జరిగిన మ్యాచ్లో విండీస్ 9 వికెట్ల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. 134 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన విండీస్ 1 వికెట్ కోల్పోయి 15.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. షాయ్ హోప్ (31 పరుగులు), షమ్రన్ హెట్మెయర్ (46 పరుగులు) రాణించారు. నేపాల్ బౌలర్లలో నందన్ యాదవ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. తాజా విజయంతో ఈ ప్రపంచకప్లో సూపర్ 8కు అధికారికంగా అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా విండీస్ నిలిచింది. అటు వరుసగా మూడు ఓటములతో నేపాల్ ఇంటిబాటపట్టింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 133 పరుగులు చేసింది. దీపేంద్ర సింగ్ ఐరె (58 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లంతా చేతులెత్తేశారు. విండీస్ బౌలర్లలో జేసన్ హోల్డర్ 4 వికెట్లతో సత్తాచాటగా, అఖిల్ హొసెన్, మ్యాథ్యూ ఫోర్డ్ , షెమర్ జోసెఫ్, రోస్టన్ ఛేజ్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
West Indies' red-hot winning streak at #T20WorldCup 2026 extends with another superb display against Nepal 👊— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 15, 2026
📝: https://t.co/0AbaEaIype pic.twitter.com/hV25wzy7PK