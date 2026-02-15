ETV Bharat / sports

నేపాల్​పై గ్రాండ్​ విక్టరీ- సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లిన వెస్టిండీస్

T20 World Cup 2026 : వెస్టిండీస్​ హ్యాట్రిక్ విజయం- రాణించిన జేసన్ హోల్డర్, హోప్, హెట్​మెయర్- వరుసగా మూడో ఓటమితో నేపాల్​ ఔట్

West Indies vs Nepal
West Indies vs Nepal (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

West Indies vs Nepal T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో వెస్టిండీస్ హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది. గ్రూప్ సీలో భాగంగా నేపాల్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో విండీస్ 9 వికెట్ల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. 134 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన విండీస్ 1 వికెట్ కోల్పోయి 15.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. షాయ్ హోప్ (31 పరుగులు), షమ్రన్ హెట్​మెయర్ (46 పరుగులు) రాణించారు. నేపాల్ బౌలర్లలో నందన్ యాదవ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. తాజా విజయంతో ఈ ప్రపంచకప్​లో సూపర్ 8కు అధికారికంగా అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా విండీస్ నిలిచింది. అటు వరుసగా మూడు ఓటములతో నేపాల్ ఇంటిబాటపట్టింది.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 133 పరుగులు చేసింది. దీపేంద్ర సింగ్ ఐరె (58 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లంతా చేతులెత్తేశారు. విండీస్ బౌలర్లలో జేసన్ హోల్డర్ 4 వికెట్లతో సత్తాచాటగా, అఖిల్ హొసెన్, మ్యాథ్యూ ఫోర్డ్ , షెమర్ జోసెఫ్, రోస్టన్ ఛేజ్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

TAGGED:

WEST INDIES VS NEPAL
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.