ఇటలీపై వెస్టిండీస్ విజయం- రాణించిన షాయ్ హోప్, జోసెఫ్
T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్కప్- వరుసగా నాలుగో విజయం నమోదు చేసిన వెస్టిండీస్- ఇటలీపై 42 పరుగుల తేడాతో గెలుపు
Published : February 19, 2026 at 2:52 PM IST
West Indies vs Italy T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్లో వెస్టిండీస్ మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకుంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో భాగంగా ఇటలీతో జరిగిన మ్యాచ్లో విండీస్ 42 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో వెస్టిండీస్ అజేయంగా గ్రూప్ స్టేజ్ను ముగించింది. బౌలింగ్లో ఫర్వాలేదనిపించిన ఇటలీ, బ్యాటింగ్లో తేలిపోవడంతో మూడో ఓటమితో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. 166 పరుగుల ఛేదనలో ఇటలీ 18 ఓవర్లలో 123 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. విండీస్ బౌలర్లలో షమర్ జోసెఫ్ 4, మ్యాథ్యూ ఫోర్డ్ 3, గుడకేష్ మోటి 2, అకీల్ హొసెన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 165 పరుగులు చేసింది. షాయ్ హోప్ (75 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. చివర్లో రూథర్ఫోర్డ్ (24 పరుగులు), మ్యాథ్యూ ఫోర్డ్ (16 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇటలీ బౌలర్లలో కలుగమానే, బెన్ మనెంటి చెరో 2, అలీ హసన్, థామస్ డ్రాకా చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
West Indies make it four wins in a row at the #T20WorldCup with victory over Italy 👌— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 19, 2026
📝: https://t.co/uddar54nAE pic.twitter.com/UWotKvkjj2
తాజా విజయంతో గ్రూప్ సీలో వెస్టిండీస్ టాప్లో నిలిచింది. గ్రూప్ దశలో నాలుగింట నాలుగు విజయాలతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇక ఇప్పటికే సూపర్ 8కు అర్హత సాధించిన వెస్టిండీస్ తదుపరి మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 23న జింబాబ్వేతో ఆడనుంది.