ETV Bharat / sports

ఇటలీపై వెస్టిండీస్ విజయం- రాణించిన షాయ్ హోప్, జోసెఫ్

T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్​కప్- వరుసగా నాలుగో విజయం నమోదు చేసిన వెస్టిండీస్- ఇటలీపై 42 పరుగుల తేడాతో గెలుపు

West Indies vs Italy
West Indies vs Italy (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

West Indies vs Italy T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో వెస్టిండీస్ మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకుంది. గ్రూప్ స్టేజ్​లో భాగంగా ఇటలీతో జరిగిన మ్యాచ్​లో విండీస్ 42 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో వెస్టిండీస్ అజేయంగా గ్రూప్ స్టేజ్​ను ముగించింది. బౌలింగ్​లో ఫర్వాలేదనిపించిన ఇటలీ, బ్యాటింగ్​లో తేలిపోవడంతో మూడో ఓటమితో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. 166 పరుగుల ఛేదనలో ఇటలీ 18 ఓవర్లలో 123 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. విండీస్ బౌలర్లలో షమర్ జోసెఫ్ 4, మ్యాథ్యూ ఫోర్డ్ 3, గుడకేష్ మోటి 2, అకీల్ హొసెన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 165 పరుగులు చేసింది. షాయ్ హోప్ (75 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. చివర్లో రూథర్​ఫోర్డ్ (24 పరుగులు), మ్యాథ్యూ ఫోర్డ్ (16 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇటలీ బౌలర్లలో కలుగమానే, బెన్ మనెంటి చెరో 2, అలీ హసన్, థామస్ డ్రాకా చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తాజా విజయంతో గ్రూప్ సీలో వెస్టిండీస్ టాప్​లో నిలిచింది. గ్రూప్ దశలో నాలుగింట నాలుగు విజయాలతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇక ఇప్పటికే సూపర్ 8కు అర్హత సాధించిన వెస్టిండీస్ తదుపరి మ్యాచ్​ ఫిబ్రవరి 23న జింబాబ్వేతో ఆడనుంది.

TAGGED:

WEST INDIES VS ITALY
T20 WORLD CUP SUPER 8 MATCHES
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.