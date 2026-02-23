జింబాబ్వేపై వెస్టిండీస్ భారీ విజయం- విధ్వంసం సృష్టించిన హెట్మెయర్
World Cup 2026 : సూపర్ 8లోనూ వెస్టిండీస్ అదే దూకుడు- జింబాబ్వేపై విరుచుకుపడ్డ హెట్మెయర్, పావెల్- చిత్తుగా ఓడిన సికిందర్ రజా సేన!
Zimbabwe vs West Indies World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్కప్లో వెస్టిండీస్ అజేయంగా దూసుకుపోతోంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించిన విండీస్ జట్టు తాజాగా సూపర్ 8లో భారీ విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్లో విండీస్ 107 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ 254 పరుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. ఛేదనలో జింబాబ్వే తేలిపోయింది. 17.4 ఓవర్లలో 147 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. బ్రాడ్ ఇవాన్స్ (43 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో గుడకేశ్ మోటీ 4, అఖిల్ హొసెన్ 3, మ్యాథ్యూ, జేసన్ హోల్డర్ 1, అఖిల్ హొసెన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గడమే జింబాబ్వేకు సంతోషకర సందర్భం. తొలుత వెస్టిండీస్ను బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించిన రజా, ప్రత్యర్థి ఇంత రెచ్చిపోయి ఆడుతుందని అస్సలు ఊహించి ఉండడు. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో విండీస్ 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఏకంగా 254 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించింది. ఓపెనర్లు బ్రెండన్ కింగ్ ( 9 పరుగులు), షాయ్ హోప్ (14 పరుగులు) స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరగడంతో విండీస్ పవర్ప్లేలోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. కానీ అసలు అప్పుడే మొదలైంది.
షిమ్రన్ హెట్మెయర్ (85 పరుగులు, 34 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. రోవ్మన్ పావెల్ (59 పరుగులు)తో కలిసి ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును జెట్ స్పీడ్లో పరుగులు పెట్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే 19 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. మూడో వికెట్కు ఈ జోడీ 122 పరుగులు భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పింది. అయితే సెంచరీ వైపునకు దూసుకెళ్తున్న హెట్మెయర్కు క్రీమర్ కల్లెం వేశాడు. అనంతరం బ్లెస్సింగ్ పావెల్ను ఔట్ చేశాడు.
ఆఖర్లో మెరుపులు
హెట్మెయర్, పావెల్ ఔటైనా ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లంతా ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించారు. రూథర్ఫోర్డ్ (31 పరుగులు, 13 బంతుల్లో, 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు), రొమారియో షెపర్డ్ (21 పరుగులు, 10 బంతుల్లో), జేసన్ హోల్డర్ (13 పరుగులు, 4 బంతుల్లో) ఇలా వచ్చిన బ్యాటర్లు వచ్చినట్లు మెరుపులు మెరిపించడంతో వెస్టిండీస్కు భారీ స్కోర్ దక్కింది. జింబాబ్వే బౌలర్లలో ముజర్బానీ, రిచర్డ్ చెరో 2, బ్రాడ్, క్రీమర్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
రెండో అత్యధికం
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ పలు అరుదైన ఘనతలు సాధించింది. టీ20ల్లో 250+ పరుగులు సాధించడం వెండీస్కు ఇది మూడోసారి. ఈ లిస్ట్లో టీమ్ఇండియా టాప్లో ఉంది. భారత్ టీ20ల్లో నాలుగుసార్లు 250+ స్కోర్ నమోదు చేసింది. అలాగే టీ20 వరల్డ్కప్లో ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఈ పొట్టికప్పు టోర్నీలో అత్యధిక స్కోర్ 260 పరుగులు. 2007 ఎడిషన్లో కెన్యాపై శ్రీలంక ఈ భారీ స్కోర్ బాదింది.
T20 ప్రపంచకప్లో అత్యధిక స్కోర్లు
- 260/6 - శ్రీలంక vs కెన్యా- జోబర్గ్, 2007
- 254/6 - వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే- వాంఖడే, 2026
- 235/5 - ఐర్లాండ్ vs ఒమన్- కొలంబో, 2026
- 230/8 - ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా- వాంఖడే, 2016
- 229/4 - సౌతాఫ్రికా vs ఇంగ్లాండ్- వాంఖడే, 2016
- 225/5 - శ్రీలంక vs ఒమన్- పల్లెకెలె, 2026
హెట్మెయర్ అదుర్స్
హెట్మెయర్ ఈ టోర్నీలో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజా మ్యాచ్తో సహా అతడు ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా 17 సిక్స్లు బాదాడు. దీంతో సింగిల్ టీ20 వరల్డ్కప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన ఆటగాడిగా వెస్టిండీస్ స్టార్ నికోలస్ పూరన్ (17)తో సమంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఈ లిస్ట్లో విండీస్ మాజీ స్టార్ క్రిస్ గేల్ 16 సిక్స్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
టీ20 వరల్డ్కప్ సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన బ్యాటర్లు
- 17 సిక్స్లు - హెట్మెయర్- 2026
- 17 సిక్స్లు - నికోలస్ పూరన్- 2024
- 16 సిక్స్లు - క్రిస్ గేల్- 2012
- 16 సిక్స్లు - రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్- 2024