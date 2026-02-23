ETV Bharat / sports

జింబాబ్వేపై వెస్టిండీస్ భారీ విజయం- విధ్వంసం సృష్టించిన హెట్​మెయర్

World Cup 2026 : సూపర్ 8లోనూ వెస్టిండీస్ అదే దూకుడు- జింబాబ్వేపై విరుచుకుపడ్డ హెట్​మెయర్, పావెల్- చిత్తుగా ఓడిన సికిందర్ రజా సేన!

Zimbabwe vs West Indies
Zimbabwe vs West Indies (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Zimbabwe vs West Indies World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో వెస్టిండీస్ అజేయంగా దూసుకుపోతోంది. గ్రూప్ స్టేజ్​లో వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించిన విండీస్ జట్టు తాజాగా సూపర్ 8లో భారీ విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్​లో విండీస్ 107 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ 254 పరుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. ఛేదనలో జింబాబ్వే తేలిపోయింది. 17.4 ఓవర్లలో 147 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. బ్రాడ్ ఇవాన్స్ (43 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో గుడకేశ్ మోటీ 4, అఖిల్ హొసెన్ 3, మ్యాథ్యూ, జేసన్ హోల్డర్ 1, అఖిల్ హొసెన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గడమే జింబాబ్వేకు సంతోషకర సందర్భం. తొలుత వెస్టిండీస్​ను బ్యాటింగ్​కు ఆహ్వానించిన రజా, ప్రత్యర్థి ఇంత రెచ్చిపోయి ఆడుతుందని అస్సలు ఊహించి ఉండడు. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో విండీస్ 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఏకంగా 254 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించింది. ఓపెనర్లు బ్రెండన్ కింగ్ ( 9 పరుగులు), షాయ్ హోప్ (14 పరుగులు) స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరగడంతో విండీస్ పవర్​ప్లేలోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. కానీ అసలు అప్పుడే మొదలైంది.

షిమ్రన్ హెట్​మెయర్ (85 పరుగులు, 34 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్స్​లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. రోవ్​మన్ పావెల్ (59 పరుగులు)తో కలిసి ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును జెట్​ స్పీడ్​లో పరుగులు పెట్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే 19 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. మూడో వికెట్​కు ఈ జోడీ 122 పరుగులు భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పింది. అయితే సెంచరీ వైపునకు దూసుకెళ్తున్న హెట్​మెయర్​కు క్రీమర్ కల్లెం వేశాడు. అనంతరం బ్లెస్సింగ్ పావెల్​ను ఔట్ చేశాడు.

ఆఖర్లో మెరుపులు
హెట్​మెయర్, పావెల్ ఔటైనా ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లంతా ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించారు. రూథర్​ఫోర్డ్ (31 పరుగులు, 13 బంతుల్లో, 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్​లు), రొమారియో షెపర్డ్ (21 పరుగులు, 10 బంతుల్లో), జేసన్ హోల్డర్ (13 పరుగులు, 4 బంతుల్లో) ఇలా వచ్చిన బ్యాటర్లు వచ్చినట్లు మెరుపులు మెరిపించడంతో వెస్టిండీస్​కు భారీ స్కోర్ దక్కింది. జింబాబ్వే బౌలర్లలో ముజర్బానీ, రిచర్డ్ చెరో 2, బ్రాడ్, క్రీమర్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

రెండో అత్యధికం
కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో వెస్టిండీస్ పలు అరుదైన ఘనతలు సాధించింది. టీ20ల్లో 250+ పరుగులు సాధించడం వెండీస్​కు ఇది మూడోసారి. ఈ లిస్ట్​లో టీమ్ఇండియా టాప్​లో ఉంది. భారత్ టీ20ల్లో నాలుగుసార్లు 250+ స్కోర్ నమోదు చేసింది. అలాగే టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఈ పొట్టికప్పు టోర్నీలో అత్యధిక స్కోర్​ 260 పరుగులు. 2007 ఎడిషన్​లో కెన్యాపై శ్రీలంక ఈ భారీ స్కోర్ బాదింది.

T20 ప్రపంచకప్​లో అత్యధిక స్కోర్లు

  • 260/6 - శ్రీలంక vs కెన్యా- జోబర్గ్, 2007
  • 254/6 - వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే- వాంఖడే, 2026
  • 235/5 - ఐర్లాండ్ vs ఒమన్- కొలంబో, 2026
  • 230/8 - ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా- వాంఖడే, 2016
  • 229/4 - సౌతాఫ్రికా vs ఇంగ్లాండ్- వాంఖడే, 2016
  • 225/5 - శ్రీలంక vs ఒమన్- పల్లెకెలె, 2026

హెట్​మెయర్ అదుర్స్
హెట్​మెయర్ ఈ టోర్నీలో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజా మ్యాచ్​తో సహా అతడు ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా 17 సిక్స్​లు బాదాడు. దీంతో సింగిల్ టీ20 వరల్డ్​కప్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన ఆటగాడిగా వెస్టిండీస్ స్టార్ నికోలస్ పూరన్​ (17)తో సమంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఈ లిస్ట్​లో విండీస్ మాజీ స్టార్ క్రిస్ గేల్ 16 సిక్స్​లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

టీ20 వరల్డ్​కప్ సింగిల్ ఎడిషన్​​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్లు

  • 17 సిక్స్​లు - హెట్​మెయర్- 2026
  • 17 సిక్స్​లు - నికోలస్ పూరన్- 2024
  • 16 సిక్స్​లు - క్రిస్ గేల్- 2012
  • 16 సిక్స్​లు - రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్- 2024

TAGGED:

WEST INDIES HIGHEST SCORE IN T20
T20 WORLD CUP FASTEST CENTURY
T20 WORLD CUP FASTEST 50
T20 WORLD CUP SUPER 8 MATCHES
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.