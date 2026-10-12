ఓడినా వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన వెస్టిండీస్ - ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా ఘనత
ఇందౌర్ వేదికగా భారత్తో జరిగిన మూడో టీ20లో వెస్టిండీస్ జట్టు అరుదైన రికార్డు సాధించింది. ప్రపంచంలో ఏ జట్టుకు కూడా సాధ్యం కాని ఘనతకు కరీబియన్లు అందుకున్నారు.
Published : October 12, 2026 at 3:55 PM IST
West Indies World Record : వెస్టిండీస్ క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇందౌర్ వేదికగా భారత్తో జరిగిన టీ20లో ఓడిపోయినప్పటికీ కరీబియన్ల ఖాతాలో ప్రపంచ రికార్డు చేరింది. ఈ మ్యాచ్లో 224 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో దిగిన విండీస్ ఓవర్లన్నీ ఆడి ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 209 రన్స్కు పరిమితమైంది. దీంతో 14 పరుగుల తేడాతో భారత్ చేతిలో ఓటమి చవిచూసింది. అయితే ఈ ఓటమి అటుంచితే ప్రపంచంలో ఏ జట్టుకు ఇప్పటిదాకా సాధ్యం కాని రికార్డును కరీబియన్లు నెలకొల్పారు. మరి అదేంటంటే?
నిన్నటి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ ఓడినా ఆ జట్టులో కొందరు బ్యాటర్లు ధనాధన్ హిట్టింగ్తో టీమ్ఇండియాకు టెన్షన్ పుట్టించారు. 140కిపైగా స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడుతూ పరుగులు రాబట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆరుగురు బ్యాటర్లు కలిపి మొత్తం 13 సిక్స్లు బాదేశారు. అత్యధికంగా షమర్ స్ప్రింగర్ నాలుగు సార్లు బంతిని స్టాండ్స్లోకి పంపించాడు. ఆ తర్వాత కమిల్ పూరన్ మూడు, హెట్మయర్, రూథర్ఫోర్డ్ చెరో 2 సిక్స్లు కొట్టారు. ఈ క్రమంలోనే విండీస్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. అంతర్డాతీయ టీ20 క్రికెట్లో 2000 సిక్స్ల మైలురాయి పూర్తి చేసుకుంది.
తొలి జట్టుగా రికార్డ్- భారత్ అతి చేరువలో
అయితే ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో ఈ మార్క్ అందుకున్న తొలి జట్టుగా కరీబియన్లు నిలిచారు. వీళ్లకు ముందు ఏ జట్టు కూడా ఈ ఫీట్ అందుకోలేదు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు విండీస్ 1997 సిక్స్లతో ఉంది. తాజాగా 13 సిక్సర్లు కొట్టడంతో ఆ సంఖ్య 2010కి చేరింది. దీంతో టీ20ల్లో 2 వేల సిక్స్ల రికార్డు నెలకొల్పిన జట్టుగా వెస్టిండీస్ నిలిచింది. ఇక ఈ జాబితాలో టీమ్ఇండియా రెండో స్థానంలో కొనసాగుతుంది. ఇప్పటిదాకా టీమ్ఇండియా ఈ ఫార్మాట్లో 1997 సిక్స్లు కొట్టింది. అయితే ఇదే వెస్డిండీస్తో సిరీస్ నాలుగో మ్యాచ్లోనే టీమ్ఇండియా కూడా 2 వేల మార్క్ అందుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
Promising starts to the innings. #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/n5ICVIuQUm— Windies Cricket (@windiescricket) October 11, 2026
అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన జట్లు
- వెస్టిండీస్ - 2010
- భారత్ - 1997
- న్యూజిలాండ్ - 1585
- పాకిస్థాన్ - 1500
- సౌతాఫ్రికా - 1407
- ఇంగ్లాండ్ - 1406