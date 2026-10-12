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ఓడినా వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్​ చేసిన వెస్టిండీస్ - ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా ఘనత

ఇందౌర్ వేదికగా భారత్​తో జరిగిన మూడో టీ20లో వెస్టిండీస్ జట్టు అరుదైన రికార్డు సాధించింది. ప్రపంచంలో ఏ జట్టుకు కూడా సాధ్యం కాని ఘనతకు కరీబియన్లు అందుకున్నారు.

West Indies World Record
వెస్టిండీస్ క్రికెట్ జట్టు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2026 at 3:55 PM IST

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West Indies World Record : వెస్టిండీస్ క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇందౌర్ వేదికగా భారత్​తో జరిగిన టీ20లో ఓడిపోయినప్పటికీ కరీబియన్ల ఖాతాలో ప్రపంచ రికార్డు చేరింది. ఈ మ్యాచ్​లో 224 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో దిగిన విండీస్ ఓవర్లన్నీ ఆడి ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 209 రన్స్​కు పరిమితమైంది. దీంతో 14 పరుగుల తేడాతో భారత్ చేతిలో ఓటమి చవిచూసింది. అయితే ఈ ఓటమి అటుంచితే ప్రపంచంలో ఏ జట్టుకు ఇప్పటిదాకా సాధ్యం కాని రికార్డును కరీబియన్లు నెలకొల్పారు. మరి అదేంటంటే?

నిన్నటి మ్యాచ్​లో వెస్టిండీస్ ఓడినా ఆ జట్టులో కొందరు బ్యాటర్లు ధనాధన్ హిట్టింగ్​తో టీమ్ఇండియాకు టెన్షన్ పుట్టించారు. 140కిపైగా స్ట్రైక్ రేట్​తో ఆడుతూ పరుగులు రాబట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆరుగురు బ్యాటర్లు కలిపి మొత్తం 13 సిక్స్​లు బాదేశారు. అత్యధికంగా షమర్ స్ప్రింగర్ నాలుగు సార్లు బంతిని స్టాండ్స్​లోకి పంపించాడు. ఆ తర్వాత కమిల్ పూరన్ మూడు, హెట్​మయర్, రూథర్​ఫోర్డ్ చెరో 2 సిక్స్​లు కొట్టారు. ఈ క్రమంలోనే విండీస్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. అంతర్డాతీయ టీ20 క్రికెట్​లో 2000 సిక్స్​ల మైలురాయి పూర్తి చేసుకుంది.

తొలి జట్టుగా రికార్డ్- భారత్ అతి చేరువలో
అయితే ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో ఈ మార్క్ అందుకున్న తొలి జట్టుగా కరీబియన్లు నిలిచారు. వీళ్లకు ముందు ఏ జట్టు కూడా ఈ ఫీట్ అందుకోలేదు. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు విండీస్ 1997 సిక్స్​లతో ఉంది. తాజాగా 13 సిక్సర్లు కొట్టడంతో ఆ సంఖ్య 2010కి చేరింది. దీంతో టీ20ల్లో 2 వేల సిక్స్​ల రికార్డు నెలకొల్పిన జట్టుగా వెస్టిండీస్ నిలిచింది. ఇక ఈ జాబితాలో టీమ్ఇండియా రెండో స్థానంలో కొనసాగుతుంది. ఇప్పటిదాకా టీమ్ఇండియా ఈ ఫార్మాట్​లో 1997 సిక్స్​లు కొట్టింది. అయితే ఇదే వెస్డిండీస్​తో సిరీస్​ నాలుగో మ్యాచ్​లోనే టీమ్ఇండియా కూడా 2 వేల మార్క్ అందుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన జట్లు

  • వెస్టిండీస్ - 2010
  • భారత్ - 1997
  • న్యూజిలాండ్ - 1585
  • పాకిస్థాన్ - 1500
  • సౌతాఫ్రికా - 1407
  • ఇంగ్లాండ్ - 1406

TAGGED:

WEST INDIES T20 SIXES
వెస్టిండీస్ టీ20 సిక్స్​లు ఎన్ని
ఇండియా వెస్టిండీస్ టీ20 సిరీస్
టీ20ల్లో ఎక్కువ సిక్స్​లు ఎవరివి
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