15 దేశాలు కలిపితే ఆ ఒక్క టీమ్- క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఈ వింత జట్టు గురించి తెలుసా?
15 దేశాల నుంచి వచ్చిన ఆటగాళ్ల ఒకే జెండా కింద ఆడే అరుదైన జట్టు- ఈ వరల్డ్ కప్ లో కూడా తమదైన ముద్ర వేస్తున్న ఈ టీమ్ వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి?
Published : February 21, 2026 at 2:15 PM IST
West Indies Cricket Team 15 Countries : క్రికెట్ ప్రపంచంలో ప్రతి దేశానికి ఒక ప్రత్యేకమైన జట్టు ఉంటుంది. భారత్, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ ఇలా ఏ దేశం తీసుకున్నా ఆ దేశ పౌరులే ఆ జట్టు తరపున ఆడుతుంటారు. కానీ ప్రపంచంలో ఒక జట్టు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఏకంగా 15 వేర్వేరు దేశాలు, ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఆటగాళ్లు అందరూ కలిసి ఒకే జట్టుగా మైదానంలోకి దిగుతారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది అక్షరాలా నిజం. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో కూడా ఈ జట్టు తన బలాన్ని చూపిస్తోంది. చాలా మంది ఈ జట్టు పేరును ఒక దేశం పేరుగా భావిస్తుంటారు కానీ అది కేవలం ఒక దేశం కాదు. ఇంతకీ ఆ జట్టు ఏంటి? ఆ 15 దేశాల కథ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
వెస్టిండీస్ అంటే ఒక దేశం కాదు
మనం క్రికెట్లో చూసే వెస్టిండీస్ అనేది ఒక దేశం పేరు కాదు. కరీబియన్ సముద్రం చుట్టుపక్కల ఉన్న అనేక చిన్న చిన్న దేశాలు కలిసి వెస్టిండీస్ పేరుతో క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. అందుకే దీన్ని కరీబియన్ దేశాల కూటమి అని కూడా పిలుస్తుంటారు. నెలవంక ఆకారంలో దాదాపు 3,200 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న ఈ దీవులన్నీ కలిసి ఒకే జెండా కింద క్రికెట్ ఆడతాయి. ఈ జట్టులో ఉండే ఆటగాళ్లు వేర్వేరు ద్వీపాలకు చెందిన వారు కావడం విశేషం.
గ్రేటర్ యాంటిలిస్ నుంచి లెసర్ యాంటిలిస్ దాకా
వెస్టిండీస్ భౌగోళికంగా చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో మొదటిది గ్రేటర్ యాంటిలిస్. ఇందులో జమైకా, క్యూబా, ప్యూర్టో రికో వంటి పెద్ద పెద్ద దీవులు ఉంటాయి. ఇక రెండోది లెసర్ యాంటిలిస్. ఇక్కడ బార్బడోస్, సెయింట్ లూసియా, గ్రెనడా, డొమినికా వంటి చిన్న చిన్న దీవులు కనిపిస్తాయి. వీటితో పాటు ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికా ఖండాలకు సమీపంలో ఉండే బహామాస్, ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో వంటి ప్రాంతాలు కూడా ఈ జట్టులో భాగమే. బెర్ముడా కూడా భౌగోళికంగా దూరంగా ఉన్నా, సంస్కృతి పరంగా వీరితోనే కలిసి ఉంటుంది.
దిగ్గజ ఆటగాళ్లు- వారి సొంత దేశాలు ఏవి?
క్రికెట్ చరిత్రలో చెరగని ముద్ర వేసిన ఎంతో మంది లెజెండరీ ప్లేయర్స్ ఈ జట్టు నుంచి వచ్చారు. అయితే వారందరూ వెస్టిండీస్లోని వేర్వేరు దేశాలకు చెందిన వారు. ఉదాహరణకు బ్యాటింగ్ దిగ్గజం బ్రాయిన్ లారా, డ్వేన్ బ్రావో, కీరన్ పొలార్డ్ ట్రినిడాడ్ దేశానికి చెందిన వారు. విధ్వంసకర వీరుడు క్రిస్ గేల్ జమైకా నుంచి రాగా, గ్రేట్ వివ్ రిచర్డ్స్ ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడా దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఇలా వేర్వేరు దేశాల ప్రతిభ అంతా కలిసి వెస్టిండీస్ను ఒక పవర్ ఫుల్ టీమ్లా మార్చింది.
క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని శాసించిన వెస్టిండీస్
1970ల చివరి నుంచి 80ల ప్రారంభం వరకు వెస్టిండీస్ అంటే ప్రపంచ క్రికెట్కు ఒక ఐకాన్ లాగా నిలిచింది. ఆ కాలంలో ఈ జట్టును ఓడించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాలేదు. 1975, 1979లో జరిగిన మొదటి రెండు వన్డే వరల్డ్ కప్లను గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. అదే విధంగా టీ20 ఫార్మాట్ లో కూడా 2012, 2016లో రెండుసార్లు ప్రపంచ విజేతగా నిలిచింది. గ్యారీ సోబర్స్, మాల్కమ్ మార్షల్, మైఖేల్ హోల్డింగ్ వంటి బౌలర్లు తమ వేగంతో ప్రత్యర్థులను వణికించేవారు.
2026 వరల్డ్ కప్లో వెస్టిండీస్
ప్రస్తుత టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో వెస్టిండీస్ జట్టు తనదైన స్టైల్లో దూసుకుపోతోంది. షాయ్ హోప్ సారథ్యంలో బరిలోకి దిగిన ఈ కరీబియన్ జట్టు గ్రూప్ స్టేజ్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తూ ఒక్క ఓటమి లేకుండా సూపర్ 8 రౌండ్ కు చేరుకుంది. స్కాట్లాండ్ పై 35 పరుగులు, ఇంగ్లాండ్ పై 30 పరుగుల తేడాతో విజయాలు సాధించిన విండీస్, నేపాల్ను 9 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. ఇక చివరగా ఇటలీని 42 పరుగుల తేడాతో ఓడించి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. జాన్సన్ చార్లెస్, రోస్టన్ చేజ్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, జేసన్ హోల్డర్ వంటి హార్డ్ హిట్టర్లతో పాటు క్వెంటిన్ సాంప్సన్, జేడెన్ సీల్స్, రొమారియో షెపర్డ్ వంటి బౌలర్లతో ఈ జట్టు చాలా పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. సూపర్ 8 లో గ్రూప్ 1 లో ఉన్న వెస్టిండీస్ ఫిబ్రవరి 23న జింబాబ్వే తో, ఫిబ్రవరి 26న సౌతాఫ్రికాతో, మార్చి 1న టీమ్ఇండియాతో తలపడనుంది.