'ధోనీ ఇచ్చిన సలహాతోనే భారత్ను ఓడించాం'- విండీస్ కెప్టెన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
మూడో వన్డేలో భారత్పై విండీస్ గ్రాండ్ విక్టరీ - విజయంలో కెప్టెన్ హోప్ భారీ ఇన్నింగ్స్- ధోనీ సలహాతోనే మ్యాచ్ నెగ్గామన్న హోప్
Published : October 4, 2026 at 3:31 PM IST
Ind vs WI 3rd ODI Shai Hope : భారత్తో వన్డే సిరీస్ను విజయంతో ముగించడం వెస్టిండీస్ జట్టుకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేదే. గత మ్యాచ్లో 400 పైచిలుకు స్కోర్ సాధించినా ఓడిపోయిన కరీబియన్ జట్టుకు, తాజా విజయం కొత్త ఉత్సాహాన్నిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. దీంతో తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయి సిరీస్ను కోల్పోయినా, అఖరి మ్యాచ్లో భారీ ఇన్నింగ్స్తో కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ జట్టును గెలిపించి క్లీన్స్వీప్ నుంచి తప్పించాడు. అయితే టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఇచ్చిన ఓ సలహా, ఈ మ్యాచ్లో తమ టీమ్ విజయం సాధించేందుకు దోహదపడిందని ప్రజెంటేషన్ టైమ్లో హోప్ చెప్పాడు. ఇది సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ధోనీ ఇచ్చిన ఆ సలహా ఏంటంటే?
352 పరుగుల- సక్సెస్పుల్ ఛేజింగ్
చండీగఢ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ ముందు భారత్ భారీ (352) టార్గెట్నే ఉంచించింది. ప్రారంభంలోనే జాన్ ఛాంప్బెల్ (10) వికెట్ కూడా తీసింది. కానీ, ఓపెనర్గా వచ్చిన కెప్టెన్ హోప్ మాత్రం క్రీజులో పాతుకుపోయాడు. బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పుతూ విండీస్ను రేసులో ఉండేలా చూశాడు. ఈ క్రమంలోనే భారీ సెంచరీ (162* పరుగులు) సాధించి చివరిగా క్రీజులో నిలబడి జట్టుకు అపూర్వమైన విజయాన్ని అందించాడు. అయితే ఒకప్పుడు ధోనీ సలహాతోనే ఇప్పుడు తనకు ఇది సాధ్యమైందని హోప్ అన్నాడు.
"ఓ సందర్భంలో గొప్ప వ్యక్తి ధోనీతో క్రికెట్ గురించి నేను చర్చించాను. భారీ టార్గెట్ ఛేదనలో ఎలా ఉండాలో, ఎలా ఆడాలో ఆయన ఓ సలహా ఇచ్చారు. ఛేజింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అనుకున్న దానికంటే ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువ సమయమే ఉంటుందని ధోనీ చెప్పాడు. మన పూర్తి ఫోకస్ మ్యాచ్ ఫలితంపై కాకుండా దాన్ని ఎలా ఛేదించగలమో అనే ప్రక్రియపైనే దృష్టి పెట్టాలని చెప్పాడు. మెల్లిగా మ్యాచ్ను మన వైపునకు తిప్పుకుంటూ, చివర్లో బౌండరీలు బాది ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధించాలని అన్నాడు. ఆయన చెప్పినట్లే, ఈ మ్యాచ్లో నేను కేవలం ఎలా ఛేదించాలనే దానిపైనే దృష్టి సారించాను. ఆటను సాధ్యమైనంత చిన్నగా విభజించుకొని, బౌండరీలు బాదేందుకు ప్రయత్నించాను" అని హోప్ అన్నాడు.
Shai Hope turned MS Dhoni's advice into action 👏 https://t.co/W1rMR8XZZr— Cricinfo (@cricinfo) October 4, 2026
"ఈ సిరీస్ను మేం గొప్పగా ముగించాలనుకున్నాం. అందుకే ఈరోజు గెలవడం సంతోషాన్నిచ్చింది. మొదటగా, మా జట్టులో ఒక బ్యాటర్ తక్కువగా ఉన్నాడు. కైల్ మేయర్స్ను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇద్దరు తక్కువగా ఉన్నట్లే. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ సవాలుగానే ఉంటుంది. మిడిల్ ఓవర్లలో మేము చాలా బాగా ఆడామని, బ్యాటర్లు స్కోర్ చేస్తూ ఉండేలా చూసుకున్నామని నేను భావిస్తున్నాను. మేం చేయాలనుకున్నది కూడా అదే. గత రెండేళ్లుగా మేం చాలా బాగా ఆడుతున్నాము. మా బ్యాటర్లు మరింత నిలకడగా రాణిస్తున్నారు. భారత్లోని పిచ్లు బ్యాటర్లకు అనుకూలంగా ఉంటాయని మాకు తెలుసు. ఇక్కడ మీ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించాలి. అలాగే తప్పులకు చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, బౌలింగ్ పరంగా చూస్తే ఈ సిరీస్లో మేం అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నాము" అని హోప్ పేర్కొన్నాడు.
MS Dhoni continues leaving his mark on world cricket 🫡 Here's what Shai Hope had to say after winning the match last night. . . #WIvENGonFanCode #WIvENG https://t.co/kg5FwHRrXc— FanCode (@FanCode) December 4, 2023
కాగా, 352 పరుగుల ఛేదనను విండీస్ 18.2 బంతుల్లో 5 వికెట్లు ఛేదించింది. హోప్ (162), అమీర్ జంగూ (67), కీమో పాల్ (44) రాణించారు. షాయ్ హోప్కు ఈ సిరీస్లో వరుసగా రెండో సెంచరీ కావడం విశేషం. మొత్తం మూడు మ్యాచ్ల్లో 139.00 యావరేజ్తో 278 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 సిక్స్లు, 26 ఫోర్లు ఉన్నాయి.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia as they seal the #INDvWI ODI series 2️⃣-1️⃣ 👏👏 @mflone_ https://t.co/hekddrIfoZ— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
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