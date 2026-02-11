ఇంగ్లండ్పై వెస్టిండీస్ గెలుపు- లీగ్లో వరసగా రెండో విజయం
T20 World Cup WI vs England (AP News)
Published : February 11, 2026 at 10:59 PM IST
T20 World Cup WI vs England : టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ 30 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 197 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన ఇంగ్లాండ్ 19 ఓవర్లలో 166 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఫిలిప్ సాల్ట్ 30, బెథెల్ 33, సామ్ కరన్ 43* రన్స్ చేశారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో మోటీ 3, రోస్టన్ చేస్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. రొమారియో షెఫర్డ్, హొసైన్, జోసెఫ్ తలో వికెట్ తీశారు.