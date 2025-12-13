Telangana Panchayat Elections Results2025

మెస్సి కోల్​కతా ఈవెంట్ ఫెయిల్- ఆర్గనైజర్ అరెస్ట్!- టికెట్ డబ్బులు రీఫండ్

మెస్సీ గోట్ టూర్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ అరెస్ట్

Messi Event (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 4:03 PM IST

Messi GOAT Tour : అర్జెంటీనా ఫుల్​బాల్ స్టార్ లియోనల్ మెస్సి గోట్​ టూర్​లో కోల్​కతా ఈవెంట్ ఫెయిల్ అయ్యింది! ఇవాళ కోల్​కతా వివేకానంద యువభారతి సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సి ఈవెంట్​ జరగాల్సింది. అయితే స్టేడియంలో గందరగోళ పరిస్థితి తలెత్తడంతో మెస్సి కేవలం 10 నిమిషాల్లో బయటకు వెళ్లిపోయాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. కోపంతో వాటర్ బాటిళ్లు, కుర్చీలు మైదానంలోకి విసిరడంతో స్టేడియంలో పరిస్థితి అదుపుతప్పింది.

చీఫ్ ఆర్గనైజర్​ను తీసుకున్నాం : బెంగాల్ డీజీపీ
కోల్‌కతా ఈవెంట్‌ నిర్వహణలో విఫలమైనందుకు చీఫ్ ఆర్గనైజర్ శతద్రు దత్తాను అదుపులోకి తీసుకున్నామని బెంగాల్ డీజీపీ రాజీవ్ కుమార్ వెల్లడించారు. సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫుట్ బాల్ ఆడతారని చెప్పి టికెట్లు అమ్మారని, కానీ ఆయన ఆడకపోవడంతో ఫ్యాన్స్‌కు ఆగ్రహం వచ్చిందన్నారు. ఈ ఈవెంట్‌తో ఆవేదనకు గురైన అభిమానులకు టికెట్ ఛార్జీలను రీఫండ్ చేయడానికి నిర్వాహకులు రెడీగా ఉన్నారని చెప్పారు. స్టేడియంలో జరిగిన రసాభాసపై, కార్యక్రమం అర్ధాంతరంగా ముగియడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ దర్యాప్తు చేస్తుందని ఆయన తెలిపారు.

'ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులో ఉంది. ఈ ఘటనపై ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేశాం. దీనిపై విచారణ జరిపిస్తాం. ఈ ఈవెంట్​ ఏర్పాటు చేసిన చీఫ్ ఆర్గజైనర్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఈ ఈవెంట్‌కు హాజరైన వాళ్లందరికీ టికెట్ ఛార్జీలను రీఫండ్ చేయడానికి కార్యక్రమ నిర్వాహకులు రెడీగా ఉన్నారు. దీనిపై నిర్వాహకులు మాకు స్పష్టమైన హామీని ఇచ్చారు. దాని అమలుపై మేం ఫోకస్ పెడతాం' అని బెంగాల్ ఏడీజీ (శాంతిభద్రతల వ్యవహారాలు) జావెద్ షమీమ్ పేర్కొన్నారు.

