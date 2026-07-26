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కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌కు మరో పతకం - వెయిట్​లిఫ్టింగ్​లో రిషికంఠ సింగ్​కు సిల్వర్ మెడల్

కామన్వెల్త్ క్రీడలు : పురుషుల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ విభాగంలో భారత్​కు రజతం

Rishikanta Singh Won Silver Medal
Rishikanta Singh Won Silver Medal (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 4:54 PM IST

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Rishikanta Singh Wins Silver Medal : గ్లాస్గోలో2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్​లో భారత్​ ఖాతాలో రెండో పతకం చేరింది. పురుషుల వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌ 60 కేజీల విభాగంలో రిషికంఠ సింగ్ రజత పతకం సాధించాడు. ఈ పోటీల్లో మలేసియాకు చెందిన అనిక్‌ కాస్డాన్‌ స్వర్ణ పతకాన్ని అందుకున్నాడు. అనిక్ 273 కిలోల బరువును ఎత్తగా, రిషికాంత సింగ్‌ 264 కిలోల బరువును ఎత్తాడు. ఇక మూడో స్థానంలో నిలిచిన జోషువా అముంగా (కెన్యా) కాంస్య పతకం సాధించాడు.

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WEIGHTLIFTER RISHIKANTA SINGH
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