భారత్తో మ్యాచ్ బహిష్కరణపై స్పందించిన పాక్ ప్రధాని- మ్యాచ్ ఆడేది లేదంటూ స్పష్టత
Published : February 5, 2026 at 7:09 AM IST
Pak PM On T20 India Match : టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా భారత్తో ఫిబ్రవరి 15న జరగబోయే మ్యాచ్లో ఆడబోమని పాక్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. టోర్నీలోని మిగతా మ్యాచ్లు ఆడతామని, ఇండియాతో మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు దాయాది దేశం ప్రకటించింది. అయితే తాజాగా పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కూడా భారత్తో తాము మ్యాచ్ ఆడబోమని తేల్చి చెప్పారు. ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన ఫెడరల్ క్యాబినెట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'టీ20 వరల్డ్కప్ విషయంలో మేం స్పష్టమైన వైఖరి తీసుకున్నాం. భారత్తో మ్యాచ్ ఆడకూడదని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్ణయించాం. క్రీడల్లో రాజకీయాలు ఉండకూడదు. అయినా ఇది సరైన నిర్ణయమే' అని పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తెలిపారు.
అంతకుముందు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కూడా ఎలాంటి కారణం చెప్పకుండా భారత్తో జరిగే మ్యాచ్లో తమ జట్టు మైదానంలోకి దిగదు అని పేర్కొంది. ఈ విషయాన్ని ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించింది. టీ20 ప్రపంచ కప్లో భారత్తో జరిగే గ్రూప్-దశ మ్యాచ్ను బహిష్కరించాలని పాకిస్థాన్ నిర్ణయించిందని తెలిపింది.
ఈ ప్రకటనపై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. 'ఎంపికచేసుకుని మ్యాచ్లు ఆడటం గ్లోబల్ టోర్నమెంట్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం. అన్ని అర్హత పొందిన జట్లు షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆడాల్సిందే. ఇది క్రికెట్ సమగ్రత, న్యాయం, పోటీ తత్వాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. పాక్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ) అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం కనుగొనాలని ఆశిస్తున్నాం' అని ఐసీసీ పేర్కొంది.