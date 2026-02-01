Budget 2026: క్రీడారంగంపై స్పెషల్ ఫోకస్- 'ఖేలో ఇండియా'పై ఆర్థిక మంత్రి కీలక ప్రకటన
2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశం- క్రీడా రంగంలో భారీ మార్పులకు కేంద్రం ప్లాన్- కీలక ప్రకటన చేసిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్
Published : February 1, 2026 at 1:41 PM IST
Budget For Sports : 2026- 27 వార్షిక బడ్జెట్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ క్రీడలకు సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేశారు. భారత్ అధిక- నాణ్యత, సరసమైన క్రీడా పరికరాల (Sports Goods)కు ప్రపంచ కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఈ మేరకు తాజా బడ్జెట్ ప్రసంగంలో 'ఖేలో ఇండియా' గురించి ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు. క్రీడా రంగం అనేక ఉపాధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిస్తుందని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఖేలో ఇండియా కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వం క్రీడా ప్రతిభను ప్రోత్సహించాలని భావిస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. అందుకోసం రాబోయే దశాబ్దంలో క్రీడా రంగం రూపురేఖలు మార్చడానికి 'ఖేలో ఇండియా మిషన్'ను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో బడ్డెట్ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.
'ఖేలో ఇండియా మిషన్'గా మారనున్న ఖేలో ఇండియా కార్యక్రమం!
"ఉపాధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం క్రీడా రంగం అనేక మార్గాలను అందిస్తుంది. ఖేలో ఇండియా కార్యక్రమం ద్వారా ప్రారంభించిన క్రీడా ప్రతిభను ప్రోత్సహించే ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకువెళ్తూనే, రాబోయే దశాబ్దంలో క్రీడా రంగాన్ని సమూలంగా మార్చడానికి 'ఖేలో ఇండియా మిషన్'ను ప్రారంభించాలని ప్రతిపాదిస్తున్నాం" అని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ఖేలో ఇండియా కార్యక్రమం ద్వారా ఒక మిషన్గా నిర్దేశించుకున్న క్రీడా ప్రతిభను పద్ధతి ప్రకారం ప్రోత్సహించడాన్ని ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని సంకల్పించిందని ఆమె తెలిపారు.
ఖేలో ఇండియా ప్రధాన లక్ష్యం
- కోచ్లు, సహాయక సిబ్బంది అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత
- క్రీడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏకీకరణ
- క్రీడా సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడానికి పోటీలు, లీగ్ల నిర్వహణ
- శిక్షణ, పోటీల కోసం క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి
అథ్లెట్లకు ప్రయోజనాలు ఇవే!
భారత్లో క్రీడా పరికరాలు చాలా ఖరీదుగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల పేద, దిగువ మధ్యతరగతి, మధ్యతరగతి యువత క్రీడలలో కెరీర్ను కొనసాగించడం కష్టమవుతుంది. ఒకవేళ ఈ క్రీడా పరికరాలు భారత్లోనే తయారైతే అవి తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. అలాగే ప్రభుత్వం పన్ను మినహాయింపులు లేదా సబ్సిడీలు కూడా అందించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వర్ధమాన ఆటగాళ్లకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
కాగా, భారత్ 2030 కామన్వెల్త్ క్రీడలను నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ బడ్జెట్లో క్రీడారంగం మరింత కీలకంగా మారింది. అలాగే 2036 ఒలిపింక్స్ నిర్వాహణ హక్కులు దక్కించుకోవడమే భారత్ టార్గెట్గా పెట్టుకుంది.
